Gazze'de ateşkes çıkmazı: Netanyahu'dan özür, Hamas'tan gözdağı

İsrail Devlet Başkanı Binyamin Netanyahu, cumartesi günü Gazze'de ölü bulunan altı rehine için İsraillilerden "af" talep ederken, Hamas ise ateşkes sağlanmazsa daha fazla rehinenin "kefenler içinde ailelerine teslim edilebileceği" uyarısında bulundu. Netanyahu hayatını kaybeden rehinelerin ailelerine seslenerek, "Onları sağ salim geri getiremediğimiz için sizden af ​​diliyorum. Çok yakındık ama başaramadık" ifadelerini kullandı. Ateşkes görüşmelerini çıkmaza sokan Philadelphi Koridoru hakkında konuşan Netanyahu, askerlerin Philadelphi Koridoru'ndan "ne 42 gün sonra ne de 42 yıl sonra çekilmeyeceğini" öne sürdü.

Gazze'de ateşkes çıkmazı: Netanyahu'dan özür, Hamas'tan gözdağı - 1

SALDIRILAR 333. GÜNÜNDE

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 333. gününde devam ederken ateşkes görüşmeleri yeniden çıkmaza girmiş durumda.

İsrail'in müzakerelerdeki tutumuna yönelik yoğun protestoların ikinci gecesine girerken, Başbakan Binyamin Netanyahu kabinede konuştu.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'de ateşkes çıkmazı: Netanyahu'dan özür, Hamas'tan gözdağı - 2

"ÇOK YAKINDIK AMA BAŞARAMADIK"

Netanyahu hayatını kaybeden rehinelerin ailelerine seslenerek, "Ailelere söyledim ve bu akşam tekrar ediyorum ve söylüyorum: Onları sağ salim geri getiremediğimiz için sizden af ​​diliyorum. Çok yakındık ama başaramadık" ifadelerini kullandı.

İsrail lideri, ülkesinin "bu katliamı görmezden gelmeyeceğini" belirterek, Hamas'ın ölümler için "ağır bir bedel ödeyeceğini" söyledi.

Gazze'de ateşkes çıkmazı: Netanyahu'dan özür, Hamas'tan gözdağı - 3

"NE 42 GÜN NE DE 42 YIL"

Netanyahu, cumartesi günü Gazze'de ölü bulunan altı rehine için İsraillilerden "af" talep ederken meydan okuyan bir tavır takınarak, askerlerinin Gazze'nin Philadelphi Koridoru'nu kontrol etmesi gerektiğinde ısrar etti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna göre, Netanyahu, kabine toplantısında, "Philadelphi Koridoru'ndan ne 42 gün sonra ne de 42 yıl sonra çekileceğiz" ifadelerini kullandı.

Gazze'de ateşkes çıkmazı: Netanyahu'dan özür, Hamas'tan gözdağı - 4

Netanyahu'nun "42 gün" ifadesiyle, İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakerelerde gündeme gelen "ateşkes anlaşmasının 42 günlük ilk aşamasına" işaret ettiği belirtiliyor.

Netanyahu, Philadelphi Koridoru'nun İsrail'in güvenliği için önemli olduğunu bu nedenle de orada kalıcı olmaları gerektiğini iddia etti.

Gazze'de ateşkes çıkmazı: Netanyahu'dan özür, Hamas'tan gözdağı - 5

İSRAİL'İN ISRARI REHİNELERİN SONU OLABİLİR

Hamas, pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail'in askeri baskısının devam etmesi halinde rehinelerin "tabutlar içinde" geri verilebileceğini dile getirdi.

Filistinli grubun sözcülerinden biri, "Netanyahu'nun bir anlaşma imzalamak yerine askeri baskıyla tutukluları serbest bırakma konusunda ısrar etmesi, kefen içinde ailelerine geri gönderilmeleri anlamına geliyor. Aileleri, onları ölü mü yoksa diri mi istediklerine karar vermeli" diye konuştu.

Gazze'de ateşkes çıkmazı: Netanyahu'dan özür, Hamas'tan gözdağı - 6

ABD'NİN NİHAİ ATEŞKES TEKLİFİ

ABD Başkanı Joe Biden ise Netanyahu'nun Hamas ile rehin anlaşması ve ateşkes sağlamak için yeterli çabayı göstermediğini söyledi.

İsrail başbakanına "nihai" olarak yeni bir teklif gönderileceği yönündeki haberler de gündemde.

Gazze'de ateşkes çıkmazı: Netanyahu'dan özür, Hamas'tan gözdağı - 7

REHİNE AİLELERİ ÖFKELİ

Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun yaklaşık 11 aydır sevdiklerini eve getirememesi karşısında öfkelerini dile getirmek için rehine ailelerinin çağrısıyla pazartesi günü yeniden sokaklara döküldü.

Times of Israel gazetesi, başbakanın Kudüs'teki evinin önünde düzenlenen bir protesto gösterisinde polisin yoğun saldırganlık kullandığını, protestocuları sert bir şekilde ittiğini, bazılarını yere attığını ve çoğunu sürüklediğini bildirdi.

Gazze'de ateşkes çıkmazı: Netanyahu'dan özür, Hamas'tan gözdağı - 8

NETANYAHU'NUN SİYASİ ÖNCELİKLERİ

Pek çok kişi, Netanyahu'nun kendi siyasi bekasını önceliklendirerek bir anlaşmayı engellediğini iddia ediyor; kendisi ise bu iddiayı reddediyor.

Netanyahu'nun aşırı sağcı müttefikleri, kalıcı bir ateşkesi kabul etmesi halinde koalisyon hükümetinden çekilme tehdidinde bulunarak, iktidarda kalma şansını zayıflattı.

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