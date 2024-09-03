Gazze'de ateşkes çıkmazı: Netanyahu'dan özür, Hamas'tan gözdağı
İsrail Devlet Başkanı Binyamin Netanyahu, cumartesi günü Gazze'de ölü bulunan altı rehine için İsraillilerden "af" talep ederken, Hamas ise ateşkes sağlanmazsa daha fazla rehinenin "kefenler içinde ailelerine teslim edilebileceği" uyarısında bulundu. Netanyahu hayatını kaybeden rehinelerin ailelerine seslenerek, "Onları sağ salim geri getiremediğimiz için sizden af diliyorum. Çok yakındık ama başaramadık" ifadelerini kullandı. Ateşkes görüşmelerini çıkmaza sokan Philadelphi Koridoru hakkında konuşan Netanyahu, askerlerin Philadelphi Koridoru'ndan "ne 42 gün sonra ne de 42 yıl sonra çekilmeyeceğini" öne sürdü.
SALDIRILAR 333. GÜNÜNDE
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 333. gününde devam ederken ateşkes görüşmeleri yeniden çıkmaza girmiş durumda.
İsrail'in müzakerelerdeki tutumuna yönelik yoğun protestoların ikinci gecesine girerken, Başbakan Binyamin Netanyahu kabinede konuştu.