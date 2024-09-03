Gazze'de ateşkes çıkmazı: Netanyahu'dan özür, Hamas'tan gözdağı

"ÇOK YAKINDIK AMA BAŞARAMADIK"

Netanyahu hayatını kaybeden rehinelerin ailelerine seslenerek, "Ailelere söyledim ve bu akşam tekrar ediyorum ve söylüyorum: Onları sağ salim geri getiremediğimiz için sizden af ​​diliyorum. Çok yakındık ama başaramadık" ifadelerini kullandı.

İsrail lideri, ülkesinin "bu katliamı görmezden gelmeyeceğini" belirterek, Hamas'ın ölümler için "ağır bir bedel ödeyeceğini" söyledi.