Gazze'de ateşkes düğümü: İlerleme sağlanamıyor!

Hamas, Katar ve Mısır'dan müzakereciler Kahire'de, Ramazan ayına kadar 40 günlük ateşkes sağlamaya çalışıyor. ABD Başkanı Joe Biden ise ateşkese ilişkin bir kez daha konuştu. Biden, "İsrailli rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Gazze'de ateşkes için masadaki anlaşmayı kabul edip etmemek Hamas'ın elinde" dedi.



Biden, Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırılması gerektiğini de belirtti.