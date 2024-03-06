Gazze'de ateşkes düğümü: İlerleme sağlanamıyor!

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 152 gündür sürüyor. Ramazan ayı öncesi bir ateşkes beklentisi var. Ancak müzakerelerde beklenen ilerleme bir türlü sağlanamıyor. İsrail, rehine listesinin kendilerine teslim edilmesi şartında ısrarlı. Hamas ise bu isteğe yanaşmıyor.

Gazze'de ateşkes düğümü: İlerleme sağlanamıyor! - 1

İsrail'le Hamas arasında ateşkese varılmasına yönelik Kahire'de süren müzakerelerin üçüncü gününde de hiçbir ilerleme sağlanamadı.

Hamas, Kahire'deki son tur müzakerelerde İsrailli heyetin bulunmamasına rağmen Gazze'de ateşkes için çalışmaya devam edeceğini duyurdu.

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Gazze'de ateşkes düğümü: İlerleme sağlanamıyor! - 2

Hamas'tan gelen açıklamada "Halkımıza yönelik saldırganlığın kapsamlı bir şekilde durdurulması için gereken esnekliği gösteriyoruz." denildi.

Gazze'de ateşkes düğümü: İlerleme sağlanamıyor! - 3

Hamas, Katar ve Mısır'dan müzakereciler Kahire'de, Ramazan ayına kadar 40 günlük ateşkes sağlamaya çalışıyor. ABD Başkanı Joe Biden ise ateşkese ilişkin bir kez daha konuştu. Biden, "İsrailli rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Gazze'de ateşkes için masadaki anlaşmayı kabul edip etmemek Hamas'ın elinde" dedi.

Biden, Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırılması gerektiğini de belirtti.

Gazze'de ateşkes düğümü: İlerleme sağlanamıyor! - 4

Konu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Katar Başbakanı Muhammed Bin Abdurrahman el Sani arasındaki görüşmede de ele alındı. Beyaz Saray görüşmede "Hasta, yaralı, yaşlı ve kadın rehinelerin serbest bırakılmasının Gazze'de en az altı haftalık bir ateşkesle sonuçlanacağının vurgulandığını." açıkladı.

Gazze'de ateşkes düğümü: İlerleme sağlanamıyor! - 5

Hamas'a sunulan anlaşma, bazı rehinelerin serbest bırakılması ile Gazze'ye yapılan yardımların artırılmasını içeriyor. İsrail, Hamas'tan Gazze'de hayatta olan tüm rehinelerin listesini vermesini istiyor.

Gazze'de ateşkes düğümü: İlerleme sağlanamıyor! - 6

Beyrut'ta konuşan Hamas Sözcüsü Osama Hamdan ise bir kez daha ana taleplerini yineledi.

İsrail'in saldırılarına son vermesi ve tüm güçlerini Gazze'den çekmesi ile kaçmaya zorlanan tüm Gazzelilerin evlerine dönmesini istediklerini söyledi.

Gazze'de ateşkes düğümü: İlerleme sağlanamıyor! - 7

Hamas, ateşkes sağlanmadan rehine takasının gerçekleşmeyeceğini ve çatışmalar durmadan hayatta olan rehinelerin listesini paylaşmayacaklarını da duyurdu.

Hamas yetkilisi Basim Naim, "Tam olarak kaç kişinin hala hayatta olduğunu ve israil saldırısı sonucu öldüğünü bilmek imkansız." diye konuştu

Gazze'de ateşkes düğümü: İlerleme sağlanamıyor! - 8

Rehinelerin farklı bölgelerde, farklı gruplarda bulunduğunu ve bu nedenle verileri toplayabilmek için ateşkes çağrısında bulunduklarını söyledi.

7 Ekim'de 253 rehineyi kaçırdığı belirtilen Hamas'ın elinde 130 rehine kaldığı düşünülüyor. Kasım'da varılan geçici ateşkes kapsamında 105 rehine serbest kalmıştı. Ateşkes öncesinde ise Hamas 4 rehineyi bırakmıştı.

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