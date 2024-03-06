Gazze'de ateşkes düğümü: İlerleme sağlanamıyor!
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 152 gündür sürüyor. Ramazan ayı öncesi bir ateşkes beklentisi var. Ancak müzakerelerde beklenen ilerleme bir türlü sağlanamıyor. İsrail, rehine listesinin kendilerine teslim edilmesi şartında ısrarlı. Hamas ise bu isteğe yanaşmıyor.
İsrail'le Hamas arasında ateşkese varılmasına yönelik Kahire'de süren müzakerelerin üçüncü gününde de hiçbir ilerleme sağlanamadı.
Hamas, Kahire'deki son tur müzakerelerde İsrailli heyetin bulunmamasına rağmen Gazze'de ateşkes için çalışmaya devam edeceğini duyurdu.