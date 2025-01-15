Gazze'de ateşkes gerçekten yakın mı? Hamas harita, ABD söz bekliyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasında bir ateşkes anlaşmasının “eşikte” olduğunu ve “her an” gerçekleşebileceğini açıkladı.

Blinken, Washington merkezli düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi'nde yaptığı konuşmada anlaşmanın daha önce hiç olmadığı kadar yakın olduğunu da sözlerine ekledi.

ABD'li bakan, “Hamas'tan kabul ettiğine dair son sözü bekliyoruz ve bu sözü alana kadar eşikte kalmaya devam edeceğiz” dedi.

Bu açıklama, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar ben Gvir'in ateşkesi bozmak için yeni bir çaba sarf ettiği sırada geldi.