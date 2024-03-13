Gazze'de ateşkes görüşmeleri: Hamas'tan teklif almadık açıklaması

20.25: AB: AÇLIK SİLAH OLARAK KULLANILIYOR

Avrupa Birliği Dış ilişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, İsrail'e karşı şu ana kadarki en sert açıklamalarından birini yaptı. İsrail'i "açlığı silah olarak kullanmakla" suçlayan Borrell, "Gazze'de açlığa deprem veya seller yol açmadı,, bu insan yapımı bir kriz" dedi.



Borrell, Ukrayna'da siviller açlığa mahkum edildiğinde bunu kınadıklarını, aynı ifadeleri Gazze için de kullanmaları gerektiğini söyledi.



Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Borrell, Hamasla ilişkili olduğu iddiaları yüzünden Batılı ülkelerin desteği kestiği Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler ajansına da sahip çıktı. İsrailin, Birleşmiş Milletler ajansıyla ilgili iddialarını kanıtlaması gerektiğini belirten Borrell, "Bu kurum Gazzelilere yardım ulaştırılabilmesi için kritik önemde" dedi.



Bu arada tartışmaların odağındaki Birleşmiş Milletler mülteciler ajansı, Gazze'de, son 4 yılda dünya çapındaki tüm savaşlardan daha fazla çocuk ölümü yaşandığını açıkladı.