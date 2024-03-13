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Gazze'de ateşkes görüşmeleri: Hamas'tan teklif almadık açıklaması

İsrail-Hamas savaşı 159'uncu gününde. Ramazan öncesi beklenen ateşkes gerçekleşmedi. Arabulucu Katar'dan gelen haberlere göre yakın zamanda bir ateşkesin çıkması çok olası değil. Hamas'tan yapılan açıklamada ise İsrail'in saldırı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes için uluslararası bir teklif aldıklarına dair iddiaları yalanladı. İşte dakika dakika yaşananlar...

Gazze'de ateşkes görüşmeleri: Hamas'tan teklif almadık açıklaması - 1

11.56: HAMAS'TAN ATEŞKES AÇIKLAMASI: TEKLİF ALMADIK

Hamas, İsrail'in saldırı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes için uluslararası bir teklif aldıklarına dair iddiaları yalanladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, üst düzey kaynaklarına dayandırılan haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Al Arabiya'nın, Hamas'tan üst düzey bir yetkiliye dayandırarak Gazze'de uzatılabilecek bir ateşkes ve yerinden edilmiş insanların aşamalı olarak dönmeleriyle ilgili Hamas'ın uluslararası bir teklif aldığı yönünde yayımladığı haber asılsızdır. Detayların konuşulması için Kahire'ye bir heyetin gideceği de gerçeği yansıtmıyor."

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'de ateşkes görüşmeleri: Hamas'tan teklif almadık açıklaması - 2

10.20: İSRAİL SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail ordusunun, işgal ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne geceden bu yana düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldürüldü, onlarca kişi yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, İsrail ordusu, saldırı ve işgalin 159. gününde, Gazze kentinin kuzeyindeki Ed-Durc ve Ez-Zeytun mahalleleri ile Selahaddin ve Sahabe caddelerini hava saldırıları, top atışları ve füzelerle vurdu.

Gazze'de ateşkes görüşmeleri: Hamas'tan teklif almadık açıklaması - 3

23.35: GAZZE'YE LİMAN İÇİN GEMİLER YOLA ÇIKTI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'in ablukası altında Gazze'ye, açlıkla mücadele eden "Filistinli sivillerin gıdaya erişimini kolaylaştırmak için" seyyar liman görevi görecek 4 geminin yola çıkarıldığını belirtti.

Gazze'de ateşkes görüşmeleri: Hamas'tan teklif almadık açıklaması - 4

22.12: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER: İNSAN İHLALLERİ İÇİN HESAP VERİLMESİ GEREKECEK

BM: Gazze'de tanık olduğumuz tüm insan hakları ihlalleri için hesap verilmesi gerekecek
NEW YORK (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının İsrailli yetkililer tarafından 7 Ekim saldırısına dahil olduklarını söylemeleri için zorlandıklarına ilişkin haberler hakkında, "Gazze'de tanık olduğumuz tüm insan hakları ihlalleri için hesap verilmesi gerekecek." açıklamasında bulundu.

Gazze'de ateşkes görüşmeleri: Hamas'tan teklif almadık açıklaması - 5

20.25: AB: AÇLIK SİLAH OLARAK KULLANILIYOR

Avrupa Birliği Dış ilişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, İsrail'e karşı şu ana kadarki en sert açıklamalarından birini yaptı. İsrail'i "açlığı silah olarak kullanmakla" suçlayan Borrell, "Gazze'de açlığa deprem veya seller yol açmadı,, bu insan yapımı bir kriz" dedi.

Borrell, Ukrayna'da siviller açlığa mahkum edildiğinde bunu kınadıklarını, aynı ifadeleri Gazze için de kullanmaları gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Borrell, Hamasla ilişkili olduğu iddiaları yüzünden Batılı ülkelerin desteği kestiği Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler ajansına da sahip çıktı. İsrailin, Birleşmiş Milletler ajansıyla ilgili iddialarını kanıtlaması gerektiğini belirten Borrell, "Bu kurum Gazzelilere yardım ulaştırılabilmesi için kritik önemde" dedi.

Bu arada tartışmaların odağındaki Birleşmiş Milletler mülteciler ajansı, Gazze'de, son 4 yılda dünya çapındaki tüm savaşlardan daha fazla çocuk ölümü yaşandığını açıkladı.

Gazze'de ateşkes görüşmeleri: Hamas'tan teklif almadık açıklaması - 6

18.40: ATEŞKES UMUDU AZALDI

Dünya kamuoyu Gazze'den ateşkes haberi bekliyor. ABD dahil birçok ülke baskı yapıyor, ancak beklenen haber bir türlü gelmiyor. Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü müzakerelerdeki son durumu basın toplantısında aktardı.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammet El Sani, "Üzülerek belirtmem gerekiyor ki şu an için bir süre söylemem mümkün değil. Sahadaki durum çok karışık. Bir anlaşmaya yakın değiliz. İki taraf da mevcut anlaşmazlıklardan uzaklaşacak bir dil kullanmıyor. Ama umutluyuz ve yakın zamanda bir ateşkes olması için çalışmayı sürdürüyoruz." açıklamasında bulundu.

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