Gazze'de ateşkes görüşmeleri: Hamas'tan teklif almadık açıklaması
İsrail-Hamas savaşı 159'uncu gününde. Ramazan öncesi beklenen ateşkes gerçekleşmedi. Arabulucu Katar'dan gelen haberlere göre yakın zamanda bir ateşkesin çıkması çok olası değil. Hamas'tan yapılan açıklamada ise İsrail'in saldırı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes için uluslararası bir teklif aldıklarına dair iddiaları yalanladı. İşte dakika dakika yaşananlar...
11.56: HAMAS'TAN ATEŞKES AÇIKLAMASI: TEKLİF ALMADIK
Hamas, İsrail'in saldırı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes için uluslararası bir teklif aldıklarına dair iddiaları yalanladı.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, üst düzey kaynaklarına dayandırılan haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Al Arabiya'nın, Hamas'tan üst düzey bir yetkiliye dayandırarak Gazze'de uzatılabilecek bir ateşkes ve yerinden edilmiş insanların aşamalı olarak dönmeleriyle ilgili Hamas'ın uluslararası bir teklif aldığı yönünde yayımladığı haber asılsızdır. Detayların konuşulması için Kahire'ye bir heyetin gideceği de gerçeği yansıtmıyor."