Gazze'de ateşkes için son saatler | 6. rehine takası tamamlandı

İsrail ile Hamas arasında varılan geçici ateşkes anlaşması son saatlerine girdi. 6 günlük ateşkesin yeniden uzatılması için müzakereler sürerken, Hamas, 10 İsrailli ile 4 Taylandlı rehineyi serbest bırakırken, İsrail'de buna karşılık, 16'sı çocuk, 14'ü kadın olmak üzere toplam 30 Filistinli mahkumu salıverdi.

Gazze'de ateşkes için son saatler | 6. rehine takası tamamlandı - 1

REHİNELER KARŞILIKLI SERBEST BIRAKILDI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilen insani aranın son gününde Hamas, 10 İsrailli ve 4 Taylandlı rehineyi daha serbest bıraktı.

İsrail de buna karşılık 16'sı çocuk, 14'ü kadın olmak üzere toplam 30 Filistinli mahkumu salıverdi.

Hamas geçtiğimiz saatlerde Rus vatandaşlığı bulunan 2 İsrailliyi serbest bırakmıştı.

Kadın rehineler, Kızılhaç tarafından İsrail'e ulaştırıldı.

Hamas, söz konusu 2 kişiyi Moskova'dan gelen talep üzerine bıraktıklarını açıkladı.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'de ateşkes için son saatler | 6. rehine takası tamamlandı - 2

10 İSRAİLLİ ESİR VE 4 TAYLANDLI İSRAİL'E ULAŞTI

İsrail ordusunun X platformunda yayımladığı açıklamada, ülkeye ulaşan 10'u İsrailli, 4'ü Taylandlı 14 kişiye ordu ve İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'te (Şabak) görevli güvenlik mensuplarının eşlik ettiği belirtildi.

Açıklamada, güvenlik görevlilerinin, bu kişilere sağlık taramalarının ardından hastanelerde bekleyen ailelerine ulaşana kadar eşlik edecekleri bildirildi.

Gazze'de ateşkes için son saatler | 6. rehine takası tamamlandı - 3

6 günlük ateşkesin sona ermesine saatler kala ateşkesin yeniden uzatılması için müzakereler de sürüyor.

Gazze'de ateşkes için son saatler | 6. rehine takası tamamlandı - 4

HAMAS: SALDIRI SONA ERMEDEN VE ABLUKA KALKMADAN ASKER ESİRLER DEĞİŞİMİ OLMAYACAK

Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları durmadan ve abluka kaldırılmadan İsrailli esir askerlerin değişiminden söz edilmeyeceğini söyledi.

Hamdan, Lübnan Hizbullahı'na yakınlığıyla bilinen El-Meyadin televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "insani ara"nın uzatılmasına yönelik çabaların henüz olgunlaşmadığını ve uzatılması için bugüne kadar kendilerine sunulanları incelemeye değer bulmadıklarını ifade etti.

Gazze'de ateşkes için son saatler | 6. rehine takası tamamlandı - 5

"Gazze'ye yönelik saldırganlık bitmeden ve abluka sonlandırılmadan İsrailli esir askerlerin değişiminden söz edilemez." sözlerine yer veren Hamdan, direnişin "insani ara"nın sona ermesinden sonra her türlü olasılığa kendisini hazırladığını vurguladı.

Hamdan, "Ateşkes bizim için yeterli değil. Aksine işgal güçlerinin Gazze'den çekilmesi ve saldırıların sona ermesi gerekiyor." dedi..

Gazze'de ateşkes için son saatler | 6. rehine takası tamamlandı - 6

İSRAİL ATEŞKES SONRASI SALDIRI HAZIRLIĞINDA

Ateşkesi uzatmak için girişimler sürerken israil tarafından "savaşa hazırız" açıklamaları da gelmeye devam ediyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halev'in üst düzey komutanlarla görüşmesinde “insani ara” sonrası Gazze’ye yönelik saldırı planına onay verdiği ifade edildi.

Halevi’nin burada yaptığı konuşmada, “Ne yapılması gerektiğini biliyoruz ve bir sonraki aşamaya hazırız.” dediği belirtildi.

GALLANT’TAN "İSRAİL ORDUSUNUN GAZZE’YE SALDIRIYA HAZIR OLDUĞU" AÇIKLAMASI

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın da Gazze’deki esirlerin getirilmesi için istihbarat birimi yetkilileriyle bir araya geldiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gallant, İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırılara yeniden başlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Gazze'de ateşkes için son saatler | 6. rehine takası tamamlandı - 7

HAMAS ESİR TAKASI VE "İNSANİ ARANIN" UZATILMASI İÇİN YENİ ÖNERİDE BULUNDU İDDİASI

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Hamas, İsrail'e esir takasına yönelik yeni öneride bulundu.

Önerinin, "insani aranın" uzatılması karşılığında Gazze'deki yaşlı esirlerden başlayıp erkekler, ardından kadın asker, sonunda da erkek askerlerin serbest bırakılmasıyla sona eren 4 aşamalı yeni bir esir değişimini içerdiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkes için son saatler | 6. rehine takası tamamlandı - 8

Teklifte, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına karşılık, "İsraillileri öldürmekten suçlu bulunan" Filistinli mahkumların da serbest bırakılmasının istendiği ifade edildi.

Aynı kaynağa göre, adı açıklanmayan İsrailli bir siyasi yetkili, Tel Aviv'in, "Yeni anlaşmayı görüşmeden önce Hamas'ın elinde bulunan 21 kadın ve 4 çocuğu serbest bırakması gerekiyor" diyerek yanıt verdiğini aktardı.

Gazze'de ateşkes için son saatler | 6. rehine takası tamamlandı - 9

İsrail devlet televizyonunun haberine ilişkin Hamas ve İsrail'in yanı sıra arabulucular Katar, Mısır ve ABD tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ile Hamas arasında esir takası kapsamında 24 Kasım’da Gazze’deki çatışmalara 4 gün “insani ara” verilmesi için mutabakata varılmıştı. Söz konusu mutabakat, daha sonra 2 gün uzatılmıştı.

Gazze'de ateşkes için son saatler | 6. rehine takası tamamlandı - 10

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 180 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, 27 Kasım'da, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara”nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

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