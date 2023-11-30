Gazze'de ateşkes için son saatler | 6. rehine takası tamamlandı
İsrail ile Hamas arasında varılan geçici ateşkes anlaşması son saatlerine girdi. 6 günlük ateşkesin yeniden uzatılması için müzakereler sürerken, Hamas, 10 İsrailli ile 4 Taylandlı rehineyi serbest bırakırken, İsrail'de buna karşılık, 16'sı çocuk, 14'ü kadın olmak üzere toplam 30 Filistinli mahkumu salıverdi.
REHİNELER KARŞILIKLI SERBEST BIRAKILDI
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilen insani aranın son gününde Hamas, 10 İsrailli ve 4 Taylandlı rehineyi daha serbest bıraktı.
İsrail de buna karşılık 16'sı çocuk, 14'ü kadın olmak üzere toplam 30 Filistinli mahkumu salıverdi.
Hamas geçtiğimiz saatlerde Rus vatandaşlığı bulunan 2 İsrailliyi serbest bırakmıştı.
Kadın rehineler, Kızılhaç tarafından İsrail'e ulaştırıldı.
Hamas, söz konusu 2 kişiyi Moskova'dan gelen talep üzerine bıraktıklarını açıkladı.