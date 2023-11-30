Gazze'de ateşkes için son saatler | 6. rehine takası tamamlandı

İSRAİL ATEŞKES SONRASI SALDIRI HAZIRLIĞINDA

Ateşkesi uzatmak için girişimler sürerken israil tarafından "savaşa hazırız" açıklamaları da gelmeye devam ediyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halev'in üst düzey komutanlarla görüşmesinde “insani ara” sonrası Gazze’ye yönelik saldırı planına onay verdiği ifade edildi.

Halevi’nin burada yaptığı konuşmada, “Ne yapılması gerektiğini biliyoruz ve bir sonraki aşamaya hazırız.” dediği belirtildi.

GALLANT’TAN "İSRAİL ORDUSUNUN GAZZE’YE SALDIRIYA HAZIR OLDUĞU" AÇIKLAMASI

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın da Gazze’deki esirlerin getirilmesi için istihbarat birimi yetkilileriyle bir araya geldiği bildirildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gallant, İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırılara yeniden başlamaya hazır olduğunu ifade etti.



