Gazze'de ateşkes için yeni görüşme: Hamas taleplerini sıraladı
Gazze'de ateşkes için bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de yeniden masaya oturulması bekleniyor. Hamas, Kahire'ye heyet göndereceğini duyurdu. Hamas, ateşkesin kalıcı olması ve İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesi taleplerinden geri adım atmadığını da ilan etti.
Gazze'de savaşın altıncı ayı sona ererken ateşkes için müzakereler Mısır'da yeniden başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Hamas'ın müzakerecilerinin haftasona Kahire'de olması bekleniyor.