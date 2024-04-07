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Gazze'de ateşkes için yeni görüşme: Hamas taleplerini sıraladı

Gazze'de ateşkes için bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de yeniden masaya oturulması bekleniyor. Hamas, Kahire'ye heyet göndereceğini duyurdu. Hamas, ateşkesin kalıcı olması ve İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesi taleplerinden geri adım atmadığını da ilan etti.

Gazze'de ateşkes için yeni görüşme: Hamas taleplerini sıraladı - 1

Gazze'de savaşın altıncı ayı sona ererken ateşkes için müzakereler Mısır'da yeniden başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Hamas'ın müzakerecilerinin haftasona Kahire'de olması bekleniyor.

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Gazze'de ateşkes için yeni görüşme: Hamas taleplerini sıraladı - 2

Hamas, Gazze sorumlu yardımcısı Halil El Haya başkanlığındaki heyetin 7 Nisan'da Kahire'ye gideceğini açıkladı. Görüşme öncesi, 14 Mart'ta sunduğu ateşkes önerisindeki taleplerinden geri adım atmayacağını da ilan etti. Hamas'ın talepleri arasında ateşkesin kalıcı olması ve İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesi de yer alıyor.
Hamas önerisini, BM'nin ateşkes kararından önce yapmış, İsrail reddetmişti.

Gazze'de ateşkes için yeni görüşme: Hamas taleplerini sıraladı - 3

Kahire'de haftasonu ateşkes müzakeresi yapılacağını Beyaz Saray da doğruladı. Görüşme, ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında Perşembe akşamı yapılan telefon görüşmesinin ardından geldi.
Gergin geçen görüşmede, Biden, Netanyahu'dan, müzakerecilerine anlaşmaya varmak için yetki vermesini de istedi.

Gazze'de ateşkes için yeni görüşme: Hamas taleplerini sıraladı - 4

Kasımdaki ateşkesten bu yana aralıklarla yapılan müzakerelerde bugüne kadar sonuç alınamadı. Washington, Hamas'ın hasta ve yaşlı rehineleri serbest bırakmayı reddettiği için anlaşma sağlanamadığını savunuyor. Katar ise Gazzelilerin evlerine dönmesine izin vermeyen İsrail'i sorumlu tutuyor.

Gazze'de ateşkes için yeni görüşme: Hamas taleplerini sıraladı - 5

Biden, İsrail'in 1 Nİsan'da yardım konvoyuna yaptığı saldırının ardından gerçekleşen telefon görüşmesinde Netanyahu'ya acil ateşkes çağrısı yaptı. Amerikan Başkanı, ilk kez, ülkesinin İsrail'e desteğini, sivillerin korunması ve insani koşulların iyileştirilmesine bağladı.

Gazze'de ateşkes için yeni görüşme: Hamas taleplerini sıraladı - 6

İsrail ordusu, 7 yardım görevlisinin öldüğü saldırıda sorumluluğunu kabul etti. Ordu, komutanın, konvoydaki araçların Hamas tarafından ele geçirildiğini düşünerek hareket ettiğini açıkladı. İki subayın görevine son verildiği ilan edildi.

Gazze'de ateşkes için yeni görüşme: Hamas taleplerini sıraladı - 7

İsrail ordusu, Hamas'ın Han Yunus sorumlu yardımcısı Ekrem Salama'nın hava saldırısında öldüğünü duyurdu. İsrailli rehinelerden İlad Katzir'in de Han Yunus'ta cesedi bulundu. 7 Ekim'de kaçırılan Katzir, İslami Cihad tarafından öldürülmüştü. Ailesi, Katzir'in ölümünden, ateşkes anlaşmasına yanaşmalan İsrail hükümetini sorumlu tuttu.

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