Gazze'de ateşkes için yeni görüşme: Hamas taleplerini sıraladı

Kasımdaki ateşkesten bu yana aralıklarla yapılan müzakerelerde bugüne kadar sonuç alınamadı. Washington, Hamas'ın hasta ve yaşlı rehineleri serbest bırakmayı reddettiği için anlaşma sağlanamadığını savunuyor. Katar ise Gazzelilerin evlerine dönmesine izin vermeyen İsrail'i sorumlu tutuyor.