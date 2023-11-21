Gazze’de ateşkes olacak mı? | Hamas lideri Haniye: İsrail ile ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınız
İsrail ile Hamas arasında kesintisiz süren çatışmalara ara verilecek mi? Hamas lideri İsmail Haniye, İsrail ile ateşkes anlaşmasına yakın olduklarını söyledi. Haniye, ateşkes anlaşması için ara buluculuk yapan Katar’a cevaplarını ilettiklerini açıkladı. Bir Hamas yetkilisi de Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuştu. Yetkili, Gazze’ye yardımların nasıl gireceği ve rehine takasının nasıl yapılacağına yönelik görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları yedinci haftada da sürüyor.
Hamas lideri İsmail Heniye, İsrail ile ateşkes anlaşmasına “ulaşmaya yakın” olduklarını, bu konuda ara buluculuk yapan Katar’a cevaplarını ilettiklerini söyledi.
Hamas’ın Telegram hesabından, Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’nin ateşkese ilişkin yaptığı açıklamaya yer verildi.
Heniye, “Hareket, Katar’daki kardeşlerine ve ara buluculara yanıtını verdi. Ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınlaştık.” ifadesini kullandı.