Gazze’de ateşkes olacak mı? | Hamas lideri Haniye: İsrail ile ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınız

İsrail ile Hamas arasında kesintisiz süren çatışmalara ara verilecek mi? Hamas lideri İsmail Haniye, İsrail ile ateşkes anlaşmasına yakın olduklarını söyledi. Haniye, ateşkes anlaşması için ara buluculuk yapan Katar’a cevaplarını ilettiklerini açıkladı. Bir Hamas yetkilisi de Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuştu. Yetkili, Gazze’ye yardımların nasıl gireceği ve rehine takasının nasıl yapılacağına yönelik görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.

Gazze’de ateşkes olacak mı? | Hamas lideri Haniye: İsrail ile ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınız - 1

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları yedinci haftada da sürüyor.

Hamas lideri İsmail Heniye, İsrail ile ateşkes anlaşmasına “ulaşmaya yakın” olduklarını, bu konuda ara buluculuk yapan Katar’a cevaplarını ilettiklerini söyledi.

Hamas’ın Telegram hesabından, Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’nin ateşkese ilişkin yaptığı açıklamaya yer verildi.

Heniye, “Hareket, Katar’daki kardeşlerine ve ara buluculara yanıtını verdi. Ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınlaştık.” ifadesini kullandı.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze’de ateşkes olacak mı? | Hamas lideri Haniye: İsrail ile ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınız - 2

HAMAS YETKİLİSİ: GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Bir Hamas yetkilisi de Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuştu.

Yetkili, ateşkesin kaç gün olacağı, Gazze’ye yardımlarının nasıl gireceğinin ve rehine takasının nasıl yapılacağına yönelik görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Yetkili, İsrailli rehinelerin, Filistinli mahkumların hapishanelerden serbest bırakılması karşılığında bırakılacağını ifade etti.

Gazze’de ateşkes olacak mı? | Hamas lideri Haniye: İsrail ile ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınız - 3

İSRAİL DEVLET TELEVİZYONUNA KONUŞAN ANALİST: HAMAS'IN YANITI BEKLENİYOR

İsrail devlet televizyonu KAN’a konuşan analist Roi Şaron da İsrail’in esir takası anlaşmasına “yeşil ışık” yaktığını ve Hamas'ın yanıtını beklediğini söyledi.

"Bir anlaşmaya varmaya her zamankinden daha yakın olduğumuz için şu anda kritik saatlerdeyiz." diyen Şaron, şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz günlerde Hamas İsrail'e bir teklif iletti ve Hamas'ın şart ve taleplerinin kabul edilmesi konusunda İsrail'de mutabakata varıldı. Artık top Hamas'ın sahasında ve Hamas'ın aslında sorumluluk ve ciddiyet göstermesi gerekiyor. Olumlu yanıt verirse doğrulanabilir bir anlaşmaya girmiş olacağız.”

Gazze’de ateşkes olacak mı? | Hamas lideri Haniye: İsrail ile ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınız - 4

Hafta sonu Amerikan The Washington Post gazetesi de çatışmalara geçici ara için anlaşmaya varıldığını yazmıştı. Amerikan yönetiminden ise "Henüz anlaşmaya varılmadı, taslak çalışması sürüyor" şeklinde bir açıklama gelmişti.

İsrail'in ABD Büyükelçisi Michael Herzog, ABC'ye konuştu. "Ateşkes için umutluyum" dedi. Herzog çalışmaların sürdüğünü belirtti. Herzog, ayrıntı vermedi.

Gazze’de ateşkes olacak mı? | Hamas lideri Haniye: İsrail ile ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınız - 5

BIDEN: ANLAŞMA YAKIN

ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptığı açıklamada ateşkes anlaşmasının yakın olduğunu düşündüğünü söyledi.

Gazze’de ateşkes olacak mı? | Hamas lideri Haniye: İsrail ile ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınız - 6

Taslak metne göre, ateşkes süresi beş gün. Buna karşılık olarak Hamas bu süreçte en az 50 kadın ve çocuk rehineyi serbest bırakacak.

Bu işlem 24 saatlik aralıklarla olacak.

Gazze’de ateşkes olacak mı? | Hamas lideri Haniye: İsrail ile ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınız - 7

İSRAİL'İN SALDIRILARI 46. GÜNÜNDE

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyini büyük ölçüde işgal etmiş durumda.

Gazze’de ateşkes olacak mı? | Hamas lideri Haniye: İsrail ile ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınız - 8

İsrail ele geçirdiği bölgelerdeki yüksek noktalarda bayrak astı.

İsrail güçlerinin gece yaralı ve yerlerinden edilen sivillerin bulunduğu Endonezya hastanesine saldırdı. Saldırıda ölenler oldu.

Gazze’de ateşkes olacak mı? | Hamas lideri Haniye: İsrail ile ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınız - 9

Ardından da tanklar hastane önüne konuşlandı. Çevredeki binaların çatıların keskin nişancılar yerleştirildi. 6 binden fazla sivilin bulunduğu belirtilen hastane ablukaya alındı.

Gazze’de ateşkes olacak mı? | Hamas lideri Haniye: İsrail ile ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınız - 10

İsrail ordusı Şifa Hastanesi'ne ait de görüntüler paylaştı. Yayınlanan videoda, Hamas'a ait olduğu öne sürülen bir tünel yer aldı. 10 metre derinliğindeki tünelin 55 kilometre uzunluğunda olduğu belirtildi.

Gazze’de ateşkes olacak mı? | Hamas lideri Haniye: İsrail ile ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınız - 11

Görüntülerin sonunda patlamaya dayanıklı bir kapıya ulaşıldı. Ancak kapının ardından ne olduğuna ilişkin ayrıntı verilmedi.

Gazze’de ateşkes olacak mı? | Hamas lideri Haniye: İsrail ile ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınız - 12

İsrail ordusunun paylaştığı görüntülere göre, rehineler Şifa Hastanesi'ne böyle götürüldü. Rehinelerin Taylandlı ve Nepalli olduğu iddia edildi.

Gazze’de ateşkes olacak mı? | Hamas lideri Haniye: İsrail ile ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınız - 13

Şifa Hastanesi'den tahliyeler de devam etti. 30'dan fazla prematüre bebek Mısır'a götürülmek üzere Refah Sınır Kapısı'na sevk edildi.

Gazze’de ateşkes olacak mı? | Hamas lideri Haniye: İsrail ile ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınız - 14

Çatışmaların 45. gününde İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı ise 300 artarak 13 bin 300 oldu. Ölenlerin 5 bin 600'ü çocuk, 3 bin 550'si kadın.

Gazze’de ateşkes olacak mı? | Hamas lideri Haniye: İsrail ile ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınız - 15
Gazze’de ateşkes olacak mı? | Hamas lideri Haniye: İsrail ile ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınız - 16
Gazze’de ateşkes olacak mı? | Hamas lideri Haniye: İsrail ile ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınız - 17
Gazze’de ateşkes olacak mı? | Hamas lideri Haniye: İsrail ile ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınız - 18
Gazze’de ateşkes olacak mı? | Hamas lideri Haniye: İsrail ile ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınız - 19
Gazze’de ateşkes olacak mı? | Hamas lideri Haniye: İsrail ile ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınız - 20
Gazze’de ateşkes olacak mı? | Hamas lideri Haniye: İsrail ile ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınız - 21
Gazze’de ateşkes olacak mı? | Hamas lideri Haniye: İsrail ile ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınız - 22
Gazze’de ateşkes olacak mı? | Hamas lideri Haniye: İsrail ile ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınız - 23
Gazze’de ateşkes olacak mı? | Hamas lideri Haniye: İsrail ile ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınız - 24
Gazze’de ateşkes olacak mı? | Hamas lideri Haniye: İsrail ile ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınız - 25
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