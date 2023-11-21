Gazze’de ateşkes olacak mı? | Hamas lideri Haniye: İsrail ile ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınız

İSRAİL DEVLET TELEVİZYONUNA KONUŞAN ANALİST: HAMAS'IN YANITI BEKLENİYOR

İsrail devlet televizyonu KAN’a konuşan analist Roi Şaron da İsrail’in esir takası anlaşmasına “yeşil ışık” yaktığını ve Hamas'ın yanıtını beklediğini söyledi.

"Bir anlaşmaya varmaya her zamankinden daha yakın olduğumuz için şu anda kritik saatlerdeyiz." diyen Şaron, şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz günlerde Hamas İsrail'e bir teklif iletti ve Hamas'ın şart ve taleplerinin kabul edilmesi konusunda İsrail'de mutabakata varıldı. Artık top Hamas'ın sahasında ve Hamas'ın aslında sorumluluk ve ciddiyet göstermesi gerekiyor. Olumlu yanıt verirse doğrulanabilir bir anlaşmaya girmiş olacağız.”