Gazze'de ateşkes olacak mı? Netanyahu baskı altında
Gazze'de ateşkes girişimler yeniden başladı. Hafta boyunca temasların sürmesi bekleniyor. Ancak İsrail, Gazze'de "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar saldırılarına devam edeceğini belirtiyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, iç kamuoyunda büyük baskı altında.
İsrail-Gazze hattında gözler yeniden canlanan ateşkes umudunda. Heyetlerin müzakereleri yeniden başlatmak için temasları hafta boyunca sürecek.
İsrail heyeti önce Kahire ardından da Doha'ya gidecek. Görüşmelerin çerçevesini, ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta açıkladığı üç aşamalı ateşkes önerisi oluşturuyor.