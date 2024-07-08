Gazze'de ateşkes olacak mı? Netanyahu baskı altında

Gazze'de ateşkes girişimler yeniden başladı. Hafta boyunca temasların sürmesi bekleniyor. Ancak İsrail, Gazze'de "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar saldırılarına devam edeceğini belirtiyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, iç kamuoyunda büyük baskı altında.

Gazze'de ateşkes olacak mı? Netanyahu baskı altında - 1

İsrail-Gazze hattında gözler yeniden canlanan ateşkes umudunda. Heyetlerin müzakereleri yeniden başlatmak için temasları hafta boyunca sürecek.

İsrail heyeti önce Kahire ardından da Doha'ya gidecek. Görüşmelerin çerçevesini, ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta açıkladığı üç aşamalı ateşkes önerisi oluşturuyor.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'de ateşkes olacak mı? Netanyahu baskı altında - 2

İsrail-Mısır arasındaki görüşmelerde Refah Sınır Kapısı'nın idaresi de masada. İsrail Başbakanlığı Basın Ofisi, olası bir anlaşmada temel şart olarak talep ettiği maddeleri açıkladı.

Birinci talep olarak "hedeflerine ulaşana kadar İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırabilme hakkını elinde tutma" şartı duyuruldu. Ayrıca Mısır'dan Gazze'ye "silah kaçırılmasına" ve binlerce Hamaslının Gazze'nin kuzeyine dönmesine izin verilmeyeceği aktarıldı.

Gazze'de ateşkes olacak mı? Netanyahu baskı altında - 3

Olası bir anlaşmada, Gazze'den serbest bırakılacak İsrailli esirlerin sayısının en yüksek rakama çıkartılmasının sağlanması da istendi. Yani İsrail, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze'deki saldırılarına devam edeceğini belirtiyor ve anlaşmanın da bunu güvence altına almasını istiyor.

Ancak Netanyahu, iç kamuoyunda büyük baskı altında. İsrail Başbakanı, siyasi nedenlerle Hamas ile rehine takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor. Tel Aviv ve Kudüs'te toplanan binlerce kişi,, iki gece boyunca meydanları doldurdu.

Gazze'de ateşkes olacak mı? Netanyahu baskı altında - 4

Göstericiler, 7 Ekim'in üzerinden geçen 9 ayın ardından esir takası anlaşması imzalanması, hükümetin istifası ve erken seçime gidilmesi talebinde bulundu.

Anlaşma için girişimler sürse de İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına devam etmekte ısrarlı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde eğitim alan binlerce yeni savaşçının göreve başladığını açıkladı.

Gazze'de ateşkes olacak mı? Netanyahu baskı altında - 5

İsrail ordusuysa Hamas tarafından kullanıldığını öne sürdükleri bir BM yerleşkesine baskın yaptıklarını duyurdu. Bir yandan da İsrail savaş uçakları ve topçuları, Gazze kent merkezinin doğu, batı ve orta bölgelerini ağır bombalarla hedef aldı.

Saldırılar nedeniyle bölgede onlarca ölü ve yaralı olduğu aktarılırken, binlerce Filistinli de yoğun saldırlar nedeniyle kuzeye doğru bir kez daha zorunlu göçe başladı.

DAHA FAZLA GÖSTER