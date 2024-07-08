Gazze'de ateşkes olacak mı? Netanyahu baskı altında

Olası bir anlaşmada, Gazze'den serbest bırakılacak İsrailli esirlerin sayısının en yüksek rakama çıkartılmasının sağlanması da istendi. Yani İsrail, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze'deki saldırılarına devam edeceğini belirtiyor ve anlaşmanın da bunu güvence altına almasını istiyor.



Ancak Netanyahu, iç kamuoyunda büyük baskı altında. İsrail Başbakanı, siyasi nedenlerle Hamas ile rehine takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor. Tel Aviv ve Kudüs'te toplanan binlerce kişi,, iki gece boyunca meydanları doldurdu.