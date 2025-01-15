Gazze'de ateşkes sağlandı: İşte anlaşmanın ayrıntıları

Katar'daki ateşkes görüşmelerinde taraflar ve arabulucu ülkeler arasında anlaşma sağlandı. Gazze'de taraflar arasında beklenen ateşkes anlaşmasına varıldı. Gazze’de ateşkes sevinçle karşılanırken İsrail kabinesi bugün anlaşmayı onaylamak için toplanacak. Katar Başbakanı Al Thani, ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe gireceğini açıkladı. ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump anlaşmaya dair ilk açıklamasında "Rehineler en kısa sürede bırakılacak" dedi. ABD Başkanı Joe Biden ise, “Bugün çok zorlu bir sürecin ardından önemli bir başarı elde ettik. Bu, bölge için yeni bir başlangıç ve umut verici bir adım” ifadelerini kullanarak anlaşmanın Orta Doğu'da yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini söyledi.

Gazze'de ateşkes sağlandı: İşte anlaşmanın ayrıntıları - 1

İsrail ve Hamas Gazze'de ateşkes metni konusunda anlaşmaya vardı. 

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Gazze'de ateşkes sağlandı: İşte anlaşmanın ayrıntıları - 2

İSRAİL GÜVENLİK KABİNESİ TOPLANACAK

İsrail kabinesi bugün anlaşmayı onaylamak için toplanacak.

Katar Başbakanı Al Thani, ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe gireceğini söyledi.

Başbakan, Pazar gününe kadar Gazze'de sükunet çağrısı yaptı. 

Gazze'de ateşkes sağlandı: İşte anlaşmanın ayrıntıları - 3

CUMHURBAŞKANI HERZOG'DAN HÜKÜMETE ÇAĞRI

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi’nde varılan ateşkes anlaşmasının ardından açıklama yaptı. Herzog, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve müzakere ekibinin anlaşma konusundaki çabalarını desteklediğini belirterek, hükümete ateşkes anlaşmasını onaylama çağrısından bulundu. İsraillileri eve getirmek için anlaşmanın onaylanması gerektiğini söyleyen Herzog, esirlerin evlerine dönmesinden daha önemli bir şeyin olmadığını ifade etti.

Anlaşma şartlarının kolay olmadığını ancak gerekli olduğunu aktaran Herzog, muazzam güvenlik, diplomatik ve toplumsal çabalarla bir fırsat oluşturulduğunu belirterek, “Bu fırsatı değerlendirmeliyiz” dedi.

Tüm esirlerin ailelerine karşı büyük bir hassasiyet gösterme çağrısında bulunan Herzog, “Özellikle de anlaşmanın ilk aşamasında sevdiklerinin geri dönmeyeceğinden korkan endişeli ve kederli aileleri kucaklamanızı rica ediyorum” dedi.

Katar, Mısır ve ABD’ye anlaşmaya yönelik çabaları için teşekkür eden Herzog, "Anlaşmanın her aşaması gerçekleşene ve son rehine de geri dönene kadar tüm gücümüzle hareket etmeye devam edeceğiz” dedi.

Gazze'de ateşkes sağlandı: İşte anlaşmanın ayrıntıları - 4

ANLAŞMANIN KURALLARI

Reuters haber ajansı anlaşmanın ayrıntılarını paylaştı. Buna göre ateşkesin devam ettiği her gün 50'si yakıt taşıyan 600 kamyon insani yardım Gazze'ye girecek. Kamyonların 300'ü şeridin kuzeyine gönderilecek.

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gözaltında tutulan 19 yaş altı tüm Filistinli kadın ve çocukları birinci aşamanın sonuna kadar serbest bırakacak.

Hamas ise anlaşmanın ilk gününde 3 rehineyi serbest bırakacak. Ayrıca ilk aşamada toplam 33 İsrailli rehine serbest bırakılacak.

Ateşkesin ilk aşaması 42 gün sürecek.

Gazze'de ateşkes sağlandı: İşte anlaşmanın ayrıntıları - 5

İsraı̇l her sı̇vı̇l rehı̇neye karşılık 30 her İsraı̇llı̇ kadın askere karşılık ise 50 Fı̇lı̇stı̇nlı̇ tutukluyu serbest bırakacak.

Bu da 1000'den fazla tutuklu filistinlinin serbest bırakılması anlamına geliyor.

Anlaşmanın ilk aşamasında İsrail güçleri Gazze'den kademeli olarak çekilecek ve yerinden edilmiş Filistinliler bölgeye geri dönecek.

Ateşkesin 16'ncı gününde tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve İsrail ordusunun tamamen çekilmesi amacıyla anlaşmanın sonraki aşamaları için görüşmelere başlanacak.

Gazze'de ateşkes sağlandı: İşte anlaşmanın ayrıntıları - 6

100 İSRAİLLİ HAMAS'IN ELİNDE

Hamas, 7 Ekim 2023'te İsrail'in güneyine düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nda 250 kişiyi rehin almıştı.

Yaklaşık 100 İsrailli hala Gazze Şeridi'nde esir tutuluyor ve ordu bunların en az üçte birinin öldüğüne inanılıyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre ise İsrail'in misilleme saldırısında yarısından fazlası kadın ve çocuk olmak üzere 46 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'de ateşkes sağlandı: İşte anlaşmanın ayrıntıları - 7

TRUMP, ATEŞKESTE PAYININ BÜYÜK OLDUĞUNU SAVUNDU

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, taraflar arasında anlaşmanın sağlandığını duyurdu.

Donald Trump, açıklamasında, "Orta Doğu'da esirler konusunda (Gazze'de ateşkes) anlaşma sağlandı. Kısa sürede serbest kalacaklar. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Trump, aynı hesabından daha sonra yaptığı yeni açıklamada, söz konusu ateşkes anlaşmasını, 5 Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerini kazanmasına bağladı.

"Bu epik ateşkes anlaşması, yalnızca kasım ayında kazandığımız tarihi zaferin bir sonucu olarak gerçekleşebilirdi." yorumunu yapan Trump, kendi yönetiminin "barış arayışında" olduğunu ve bunu, tüm dünyaya göstereceklerini belirtti.

Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a ayrıca teşekkür eden Trump, "Gazze'nin bir daha teröristler için güvenli bir sığınak haline gelmemesi" için İsrail ve diğer müttefikleriyle yakın çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

İbrahim Anlaşmalarını daha da genişleteceklerini kaydeden Trump, "Bu, Amerika ve hatta dünya için gerçekleşecek harika şeylerin sadece başlangıcı." değerlendirmesini yaptı.

Ateşkeste kendisinin payının "büyük" olduğunu savunan Trump, "Daha Beyaz Saray'a gelmeden bu kadar çok şey başardık. Beyaz Saray'a geri döndüğümde olabilecek harika şeyleri bir hayal edin." ifadelerine yer verdi.

Gazze'de ateşkes sağlandı: İşte anlaşmanın ayrıntıları - 8

BİDEN: ORTA DOĞU'DA YENİ DÖNEMİN KAPISINI ARALAYABİLİR

ABD Başkanı Joe Biden ise ateşkesin ardından, "Anlaşma, Orta Doğu’da yeni bir dönemin kapısını aralayabilir" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi’nde varılan ateşkes anlaşmasının ardından basın toplantısı düzenledi. Anlaşmanın, geçtiğimiz mayıs ayında kendisi tarafından önerilen ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde geniş bir kabul gören çerçeve temelinde oluşturulduğunu belirtti.

ÜÇ AŞAMALI AANLAŞMA

Anlaşmanın ilk aşamasında, 6 haftalık bir sürede tam bir ateşkes sağlanacağını belirten Biden, bu süreçte, İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim alanlarından çekileceğini ve Hamas’ın elindeki esirlerin serbest bırakacağını açıkladı. ABD’li esirlerin de serbest bırakılacağını açıklayan Biden, süreçte Filistinli tutukluların serbest bırakılacağını ve Gazze'ye acil insani yardım akışı başlayacağını açıkladı.

Biden, ikinci aşamada kalan esirlerin serbest bırakılacağını ve İsrail'in tüm güçlerini Gazze'den çekeceğini belirtti. Üçüncü aşamada ise Gazze'nin yeniden inşası ve hayatını kaybeden rehinelerin naaşlarının ailelerine teslim edilmesini sağlanacak.

Biden, 15 aylık çatışmalar boyunca yoğun bir diplomasi yürütüldüğünü belirterek “Bu anlaşma, Gazze’de savaşın sona erdirilmesi için rehinelerin serbest bırakılmasını içeren tek yoldu” dedi.

Anlaşmanın başarıya ulaşmasında Mısır, Katar ve diğer ülkelerin yanı sıra ABD’li diplomatların büyük rol oynadığını söyleyen Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve diğer üst düzey yetkililere teşekkür etti. Biden, “Bu, ekibimle birlikte yoğun çabalarımızın sonucuydu. Ancak uygulanması büyük ölçüde bir sonraki yönetime kalacak” dedi. Biden, barış için çalışan herkese teşekkür ederek, “Bugün çok zorlu bir sürecin ardından önemli bir başarı elde ettik. Bu, bölge için yeni bir başlangıç ve umut verici bir adım” ifadelerini kullandı. Biden, “Bu anlaşma, Orta Doğu’da yeni bir dönemin kapısını aralayabilir” dedi.

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