Gazze'de ateşkes sağlandı: İşte anlaşmanın ayrıntıları
Katar'daki ateşkes görüşmelerinde taraflar ve arabulucu ülkeler arasında anlaşma sağlandı. Gazze'de taraflar arasında beklenen ateşkes anlaşmasına varıldı. Gazze’de ateşkes sevinçle karşılanırken İsrail kabinesi bugün anlaşmayı onaylamak için toplanacak. Katar Başbakanı Al Thani, ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe gireceğini açıkladı. ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump anlaşmaya dair ilk açıklamasında "Rehineler en kısa sürede bırakılacak" dedi. ABD Başkanı Joe Biden ise, “Bugün çok zorlu bir sürecin ardından önemli bir başarı elde ettik. Bu, bölge için yeni bir başlangıç ve umut verici bir adım” ifadelerini kullanarak anlaşmanın Orta Doğu'da yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini söyledi.
İsrail ve Hamas Gazze'de ateşkes metni konusunda anlaşmaya vardı.