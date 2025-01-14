Gazze'de ateşkes umudu: Anlaşma hiç olmadığı kadar yakın
Gazze'de ateşkes görüşmeleri için taraflar, bugün Doha'da toplanacak. Son açıklamalara göre, temel maddelerde anlaşıldı ve anlaşmanın duyurulması an meselesi. İsrail basınına göre, ateşkesin ilk aşamasında Hamas 33 rehineyi serbest bırakacak. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun bugün, kabinesiyle toplanıp ateşkese karşı olan bakanların desteğini istemesi bekleniyor. ABD Başkanı Joe Biden ise "Gazze Anlaşması hayata geçmenin eşiğinde" açıklaması yaptı.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise Gazze'de ateşkese çok yakın olduklarını ve anlaşmanın bu hafta sağlanabileceğini açıkladı.
Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde konuşan Sullivan, "Ateşkes anlaşmasına çok yaklaştık, anlaşma bu hafta tamamlanabilir. Bir söz vermiyorum ya da bir tahminde bulunmuyorum ama bunun gerçekleşmesi için çalışacağız." ifadesini kullandı.