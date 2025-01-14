Gazze'de ateşkes umudu: Anlaşma hiç olmadığı kadar yakın

Gazze'de ateşkes görüşmeleri için taraflar, bugün Doha'da toplanacak. Son açıklamalara göre, temel maddelerde anlaşıldı ve anlaşmanın duyurulması an meselesi. İsrail basınına göre, ateşkesin ilk aşamasında Hamas 33 rehineyi serbest bırakacak. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun bugün, kabinesiyle toplanıp ateşkese karşı olan bakanların desteğini istemesi bekleniyor. ABD Başkanı Joe Biden ise "Gazze Anlaşması hayata geçmenin eşiğinde" açıklaması yaptı.

Gazze'de ateşkes umudu: Anlaşma hiç olmadığı kadar yakın - 1

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise Gazze'de ateşkese çok yakın olduklarını ve anlaşmanın bu hafta sağlanabileceğini açıkladı.

Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde konuşan Sullivan, "Ateşkes anlaşmasına çok yaklaştık, anlaşma bu hafta tamamlanabilir. Bir söz vermiyorum ya da bir tahminde bulunmuyorum ama bunun gerçekleşmesi için çalışacağız." ifadesini kullandı.

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Gazze'de ateşkes umudu: Anlaşma hiç olmadığı kadar yakın - 2

Sullivan, ateşkes anlaşmasıyla esirlerin evlerine dönmelerinin, Gazze'ye ciddi miktarda yardım girişinin ve bundan sonra siyasi sürecin önünü açabilecek daha olumlu bir atmosferin mümkün olacağını belirtti. Özellikle esirlerin serbest bırakılmasıyla ilgili son ayrıntılar üzerindeki görüşmelerde sona gelindiğini ifade eden Sullivan, "Taraflar bu anlaşmayı sonuçlandırmaya çok yakın bir noktadalar. Anlaşmanın sonuçlanmasına geçip geçemeyeceğimizi önümüzdeki saatler ve günler gösterecek. Ancak bunun gerçekleşmesi için her şeyin hazır olduğunu düşünüyorum." dedi.

Gazze'de ateşkes umudu: Anlaşma hiç olmadığı kadar yakın - 3

"5 GÜN İÇİNDE GERÇEKLEŞMEZSE EN ÇOK ŞAŞIRAN BEN OLACAĞIM"

Tamamlanmadan hiçbir anlaşmanın bitmiş sayılmayacağını belirten Sullivan, "Eğer kalan 5 gün içinde bu gerçekleşmezse, muhtemelen buna en az şaşıran kişi ben olacağım. Ancak bu anlaşmayı sonuçlandırma şansımızın çok yüksek olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı. 

ABD Başkanı Joe Biden'ın dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve bugün de Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al-Sani ile görüştüğünü belirten Sullivan, Biden'ın ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ile de görüşeceğini ve ateşkes anlaşması için diplomasi trafiğinin yoğun olduğunu vurguladı.

Gazze'de ateşkes umudu: Anlaşma hiç olmadığı kadar yakın - 4

İLK AŞAMADA 33 REHİNE BIRAKILACAK

İsrail basınına göre, ateşkesin ilk aşamasında Hamas 33 rehineyi serbest bırakacak.
Bu rehinelerin büyük bölümünün hayatta olacağı belirtildi.

Anlaşmanın 16. gününde ise kalan rehinelerin bırakılması için müzakerelere başlanacak.
7 Ekim'de esir alınan 251 kişiden 94'ünün hala Gazze'de olduğuna inanılıyor.

Gazze'de ateşkes umudu: Anlaşma hiç olmadığı kadar yakın - 5

İSRAİL KADEMELİ OLARAK ÇEKİLECEK

Bunların arasında İsrail ordusunun öldüğünü düşündüğü 34 kişi de var. 

İsrail, askeri gücünün önemli bölümünü güvenlik amaçlı Gazze Şeridi ile İsrail sınırında tutacak.

Askeri güçler, güneydeki Philadelphi Koridoru'nun belirli bölümlerinden ve Gazze'deki Netzarim Koridoru'nun tamamından çekilecek.

Gazze'de ateşkes umudu: Anlaşma hiç olmadığı kadar yakın - 6

Çok sayıda Filistinli mahkum serbest bırakılacak.
Anlaşma kapsamında İsrail'e göre yüksel profilli suçluların hiçbirinin Batı Şeria'ya gidişine izin verilmeyecek. 

Hamas'ın 7 Ekim saldırısına katılan hiç kimse serbest bırakılmayacak.

Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine gidişine izin verilecek.

Gazze'de ateşkes umudu: Anlaşma hiç olmadığı kadar yakın - 7

HAMAS'TAN YAHYA SİNVAR TALEBİ

Suudi basını ise Hamas'ın anlaşmanın ilk aşamasında 7 Ekim'in planlayıcı ve eski Hamas lideri Yahya Sinvar'ın cansız bedenini talep ettiğini yazdı. 

İsrail medyasına konuşan bir yetkili ise "Böyle bir şey olmayacak." yanıtını verdi.

Gazze'de ateşkes umudu: Anlaşma hiç olmadığı kadar yakın - 8

NETANYAHU'DAN KABİNE TOPLANTISI

Ancak Netanyahu anlaşma olması halinde hükümetinin düşmeyeceğinin garantisini istiyor.
İsrail Başbakanının bugün öğleden sonra kabinesi ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Burada anlaşmaya karşı çıkan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in desteğini almayı hedefliyor.

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