Gazze'de ateşkes umudu: Anlaşma hiç olmadığı kadar yakın

"5 GÜN İÇİNDE GERÇEKLEŞMEZSE EN ÇOK ŞAŞIRAN BEN OLACAĞIM"

Tamamlanmadan hiçbir anlaşmanın bitmiş sayılmayacağını belirten Sullivan, "Eğer kalan 5 gün içinde bu gerçekleşmezse, muhtemelen buna en az şaşıran kişi ben olacağım. Ancak bu anlaşmayı sonuçlandırma şansımızın çok yüksek olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve bugün de Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al-Sani ile görüştüğünü belirten Sullivan, Biden'ın ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ile de görüşeceğini ve ateşkes anlaşması için diplomasi trafiğinin yoğun olduğunu vurguladı.