Gazze'de ateşkes yakın mı? | "Onlarca rehine karşılığında 700 Filistinli mahkum salıverilecek"
İsrail ile Hamas arasında haftalar içinde rehine ve ateşkes anlaşmasının sağlanabileceği belirtiliyor. İsrail medyasına göre 60 günlük ateşkes sağlanacak. Hamas İsrail'in yeni şartlar öne sürmemesi halinde anlaşmaya varmanın mümkün olduğunu söyledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun da görüşme için Kahire'ye gideceği duyuruldu ancak bu haber bir süre sonra yalanlandı.
Gazze'de rehine anlaşması yakın bir zamanda sağlanabilir mi? İsrail ve Hamas tarafından gelen son açıklamalar bu konuda umut vadediyor.
İsrail medyasına göre üzerinde müzakerelerin sürdüğü anlaşma 60 günlük bir ateşkesi öngörüyor.