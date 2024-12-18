Gazze'de ateşkes yakın mı? | "Onlarca rehine karşılığında 700 Filistinli mahkum salıverilecek"

Amerikan Washington Post gazetesi, İsrail'in saldırıları nedeniyle zayıflayan Hamas'ın anlaşma için tavizlerde bulunmayı kabul ettiğini yazdı.



Gazete, Hamas'ın rehine anlaşması için daha önce şart koştuğu İsrail askerlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi ve kalıcı ateşkes sağlanmasından vazgeçtiğini belirtti.



Ateşkes ve rehine anlaşması için Kahire ve Doha'da görüşmeler sürerken Mısır, Gazze'nin savaş sonrası yönetimi için de Hamas ve El Fetih örgütüyle müzakereler yürütüyor.