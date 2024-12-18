Gazze'de ateşkes yakın mı? | "Onlarca rehine karşılığında 700 Filistinli mahkum salıverilecek"

İsrail ile Hamas arasında haftalar içinde rehine ve ateşkes anlaşmasının sağlanabileceği belirtiliyor. İsrail medyasına göre 60 günlük ateşkes sağlanacak. Hamas İsrail'in yeni şartlar öne sürmemesi halinde anlaşmaya varmanın mümkün olduğunu söyledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun da görüşme için Kahire'ye gideceği duyuruldu ancak bu haber bir süre sonra yalanlandı.

Gazze'de ateşkes yakın mı? | "Onlarca rehine karşılığında 700 Filistinli mahkum salıverilecek" - 1

Gazze'de rehine anlaşması yakın bir zamanda sağlanabilir mi? İsrail ve Hamas tarafından gelen son açıklamalar bu konuda umut vadediyor.

İsrail medyasına göre üzerinde müzakerelerin sürdüğü anlaşma 60 günlük bir ateşkesi öngörüyor.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'de ateşkes yakın mı? | "Onlarca rehine karşılığında 700 Filistinli mahkum salıverilecek" - 2

Anlaşmaya göre onlarca rehine karşılığında israil hapishanelerindeki 700 ila bin Filistinli mahkum serbest bırakılacak. Yerlerinden olanlar Gazze'nin kuzeyine geri dönecek. Bu maddeler senkronize bir şekilde uygulanacak.

Gazze'de ateşkes yakın mı? | "Onlarca rehine karşılığında 700 Filistinli mahkum salıverilecek" - 3

Amerikan Washington Post gazetesi, İsrail'in saldırıları nedeniyle zayıflayan Hamas'ın anlaşma için tavizlerde bulunmayı kabul ettiğini yazdı.

Gazete, Hamas'ın rehine anlaşması için daha önce şart koştuğu İsrail askerlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi ve kalıcı ateşkes sağlanmasından vazgeçtiğini belirtti.

Ateşkes ve rehine anlaşması için Kahire ve Doha'da görüşmeler sürerken Mısır, Gazze'nin savaş sonrası yönetimi için de Hamas ve El Fetih örgütüyle müzakereler yürütüyor.

Gazze'de ateşkes yakın mı? | "Onlarca rehine karşılığında 700 Filistinli mahkum salıverilecek" - 4

İsrail başbakanı Benyamin Netanyahu ise savaş sonrası Gazze planlarını açıklamaktan ısrarla kaçınıyor. Aşırı sağcı politikacılar ise Gazze'de Yahudi yerleşim birimleri kurulmasını ve Gazzelilerin göçe zorlanmasını talep ediyor.

Netanyahu, savaş sonrası Gazze'de Hamas'ın siyasette kalmasınaysa şiddetle karşı. 

Ancak Washington Post gazetesi Hamas'ın yönetimde kalmasa da Gazze'de savaş sonrasında siyasi arenada etkisinin sürebileceğine dikkat çekti.

Gazze'de ateşkes yakın mı? | "Onlarca rehine karşılığında 700 Filistinli mahkum salıverilecek" - 5

İsmail Haniye ve Yahya Sinvar'ın İsrail saldırılarında ölmesinin ardından Hamas'ın zayıf düşse de gerilla taktiklerini sürdürebildiği belirtildi. İsrail ordusunun kayıp vermeye devam ettiğine dikkat çekİldi. Ancak Gazzelilerin Hamas'a verdiği desteğin azaldığı vurgulandı. Hamas'ın bu nedenle rehine anlaşmasıyla ilgili koşullarını yumuşattığı belirtiliyor.

Gazze'de ateşkes yakın mı? | "Onlarca rehine karşılığında 700 Filistinli mahkum salıverilecek" - 6

Hamas'ın ellinde hala sağ olan rehinelerin listesini geçen hafta müzakerecilere sunduğu vurgulandı. Hamas'ın ellinde halen 96 rehine olduğu tahmin ediliyor. Bunlardan 36'sının çeşitli zamanlarda öldüğü belirtiliyor. İsrail sağ rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamanın yanı sıra ölen rehinelerin cenazelerini de teslim almak istiyor.

Gazze'de ateşkes yakın mı? | "Onlarca rehine karşılığında 700 Filistinli mahkum salıverilecek" - 7

CIA DİREKTÖRÜ KATAR'A GİDECEK

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns'un, Hamas ile esir takası ve ateşkes müzakerelerindeki son durumu görüşmek üzere bugün Katar'ın başkenti Doha'ya gideceği bildirildi.

Axios haber sitesinin İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, CIA Direktörü Burns'un, Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geleceği belirtildi.

Haberde, Burns'un, Katar Başbakanı Al Sani ile İsrail ve Hamas arasındaki dolaylı müzakerelere ilişkin son durumu ele alacağı kaydedildi.

Gazze'de ateşkes yakın mı? | "Onlarca rehine karşılığında 700 Filistinli mahkum salıverilecek" - 8
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