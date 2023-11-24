Gazze'de ateşkese saatler kaldı (Savaş ne kadar sürecek?)

NETANYAHU ESİR TAKASI KONUSUNDA PEK ÇOK ZORLUK OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Netanyahu, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile Batı Kudüs’te yaptığı görüşmenin ardından konuştu.



Cuma sabahı Gazze'de yürürlüğe girmesi beklenen çatışmalara insani ara ve esir takası uzlaşısına işaret eden Netanyahu, İsrailli tüm esirleri Gazze'den çıkarmayı umduklarını ancak "bu yolda pek çok zorluk olduğunu" kaydetti.