Gazze'de ateşkese saatler kaldı (Savaş ne kadar sürecek?)

Katar, Gazze'de ateşkes uygulamasının bugün saat 08.00'de başlayacağını açıklarken, 13 kişilik grubun da saat 17.00'de Gazze'den bırakılacağını duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, esir takası konusunda pek çok zorluk olduğunu belirtirken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da 4 günlük ateşkesten sonra savaşın iki ay daha sürmesini beklediklerini söyledi. Öte yandan İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'la varılan ve çatışmalara insani ara verilmesini öngören uzlaşının genel hatlarının "nihai" olmadığını ve bunlar üzerinde değişiklik yapılabileceğini duyurdu.

Gazze'de ateşkese saatler kaldı (Savaş ne kadar sürecek?) - 1

İsrail, Gazze Şeridi'ne 49 gündür saldırılarını sürdürüyor. Ortadoğu'da yaşananlar tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. 

Hamas ile İsrail, rehine takası ve dört günlük insani ara konusunda anlaştı.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'de ateşkese saatler kaldı (Savaş ne kadar sürecek?) - 2

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ateşkes Cuma sabahı yerel saatle sabah 07.00'de başlayacak." denildi.

Ateşkes, bugün Türkiye saatine göre saat 08.00'de başlayacak. Rehinelerden 13 kişilik ilk grup saat 17.00'de bırakılacak.

Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. İnsani ara, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardım girişlerini de kapsayacak.

Gazze'de ateşkese saatler kaldı (Savaş ne kadar sürecek?) - 3

NETANYAHU ESİR TAKASI KONUSUNDA PEK ÇOK ZORLUK OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Netanyahu, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile Batı Kudüs’te yaptığı görüşmenin ardından konuştu.

Cuma sabahı Gazze'de yürürlüğe girmesi beklenen çatışmalara insani ara ve esir takası uzlaşısına işaret eden Netanyahu, İsrailli tüm esirleri Gazze'den çıkarmayı umduklarını ancak "bu yolda pek çok zorluk olduğunu" kaydetti.

Gazze'de ateşkese saatler kaldı (Savaş ne kadar sürecek?) - 4

SAVAŞ NE KADAR SÜRECEK?

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 4 günlük ateşkese ilişkin bir açıklama yaptı.

Gallant, 4 günlük ateşkesten sonra savaşın iki ay daha sürmesini beklediklerini belirterek, "Gazze'nin kuzeyinde sağlanan kontrol savaşın sadece ilk aşaması" ifadelerini kullandı.

Gazze'de ateşkese saatler kaldı (Savaş ne kadar sürecek?) - 5

Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında Gazze'de Hamas'ın serbest bırakacağı kadın ve çocukların isimlerinin bulunduğu bir ön liste aldıklarını kaydetti.

Hamas'ın, uzlaşmayı ve çatışmalara verilen insani arayı istismar ederek "asılsız haberler yayacağını ve psikolojik savaş yürüteceğini" iddia eden Hagari, ordunun esir takası uzlaşısını tamamlamak ve Gazze'deki savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanmak için çalıştığını söyledi.

Gazze'de ateşkese saatler kaldı (Savaş ne kadar sürecek?) - 6

"HAMAS'LA UZLAŞIDA DEĞİŞİKLİK OLABİLİR"

Uzlaşının genel hatlarının nihai olmayıp üzerinde değişiklik yapılabileceğini kaydeden Hagari, "Hamas'la yapılacak esir takası, tüm esirlerin geri dönüşünün başlangıcı olacak. Sonrasında İsrail ordusu, Gazze'de savaşa devam edecek." dedi.

Gazze'de ateşkese saatler kaldı (Savaş ne kadar sürecek?) - 7

İSRAİL'İN HAMAS İLE YAPTIĞI 2011'DEKİ ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Hamas'ın Mısır aracılığıyla İsrail'le 11 Ekim 2011'de yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde, bir İsrail askeri (Gilad Şalit) karşılığında hapishanelerdeki 1027 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı.

Ancak İsrail, serbest bırakılan Filistinlilerden bazılarını yeniden tutuklamış ve haklarında daha önce verilen cezaları yeniden uygulamaya koymuştu.

Gazze'de ateşkese saatler kaldı (Savaş ne kadar sürecek?) - 8
Gazze'de ateşkese saatler kaldı (Savaş ne kadar sürecek?) - 9
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