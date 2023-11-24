Gazze'de ateşkese saatler kaldı (Savaş ne kadar sürecek?)
Katar, Gazze'de ateşkes uygulamasının bugün saat 08.00'de başlayacağını açıklarken, 13 kişilik grubun da saat 17.00'de Gazze'den bırakılacağını duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, esir takası konusunda pek çok zorluk olduğunu belirtirken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da 4 günlük ateşkesten sonra savaşın iki ay daha sürmesini beklediklerini söyledi. Öte yandan İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'la varılan ve çatışmalara insani ara verilmesini öngören uzlaşının genel hatlarının "nihai" olmadığını ve bunlar üzerinde değişiklik yapılabileceğini duyurdu.
İsrail, Gazze Şeridi'ne 49 gündür saldırılarını sürdürüyor. Ortadoğu'da yaşananlar tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor.
Hamas ile İsrail, rehine takası ve dört günlük insani ara konusunda anlaştı.