Gazze'de ateşkesin önündeki en büyük engel ne?

İsrail saldırıları 322. gününde devam ederken Gazze'de ateşkes görüşmeleri çıkmaza girmiş durumda. ABD'li yetkililer, tarafların anlaşmaya daha önce olduğundan çok daha yakın olduğunu öne sürüyor. Gittikçe artan yeni İsrail talepleri ve ayrıntılardaki anlaşmazlıklar müzakereleri çıkmaza sürüklüyor. Peki Gazze'de ateşkesin önündeki en büyük engel ne?

Gazze'de ateşkesin önündeki en büyük engel ne? - 1

İKİ TEMEL ENGEL

Geçtiğimiz hafta sona eren ateşkes görüşmelerine aşina kaynaklar, Gazze'de ateşkesin önündeki en büyük engelin İsrail'in Gazze'de gelecekteki askeri varlığı ve Filistinli tutukluların serbest bırakılması konusundaki anlaşmazlıklar olduğunu söylüyor.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'de ateşkesin önündeki en büyük engel ne? - 2

İSRAİL TALEPLERİ BİTMİYOR

Aralarında iki Hamas yetkilisi ve üç Batılı diplomatın da bulunduğu kaynaklar, anlaşmazlıkların, Hamas'ın ABD Başkanı Joe Biden'ın mayıs ayında açıkladığı ateşkes önerisini kabul etmesinden bu yana İsrail'in öne sürdüğü taleplerden kaynaklandığını aktardı.

Gazze'de ateşkesin önündeki en büyük engel ne? - 3

NETANYAHU ASKERLERİNİ ÇEKMİYOR

Tüm kaynaklar, Hamas'ın özellikle Netzarim Koridoru boyunca asker konuşlandırılması yönündeki son talepten kaygı duyduğunu söyledi.

İsrail'in Philadelphi Koridoru üzerindeki mevcut kontrolü, ona Gazze'nin Mısır'la olan sınırını kontrol etme olanağı sağlıyor ve bu bölgenin İsrail'le sınırı olmayan tek sınır kapısı.

Gazze'de ateşkesin önündeki en büyük engel ne? - 4

TALEPLER HER AN DEĞİŞİYOR

Hamas, İsrail'in şart ve parametrelerini "son dakika" değiştirdiğini düşünüyor ve vereceği herhangi bir tavizin daha fazla taleple karşılanacağından endişe ediyor.

Hamas, geçen haftaki görüşmelerde ortaya çıkan teklifin Netanyahu'nun yeni koşullar belirleyen son isteklerine çok yakın olduğunu söyledi. 

Arabulucuları, yeni müzakerelere başlamak yerine, çerçeve anlaşmasının Temmuz versiyonunun uygulanmasına bağlı kalmaya çağırdı.

Gazze'de ateşkesin önündeki en büyük engel ne? - 5

Aralarında iki Hamas yetkilisi ve üç Batılı diplomatın da bulunduğu kaynaklar, anlaşmazlıkların, Hamas'ın ABD Başkanı Joe Biden'ın mayıs ayında açıkladığı ateşkes önerisini kabul etmesinden bu yana İsrail'in öne sürdüğü taleplerden kaynaklandığını aktardı.

Gazze'de ateşkesin önündeki en büyük engel ne? - 6

GAZZE'NİN KUZEYİNE DÖNÜŞ

Görüşmelere yakın ikinci bir kaynağın aktardığına göre ise İsrail, Gazze'nin kuzey yarısına savaşçı olmayanların geri gönderilmesine ilişkin bir anlaşmanın "daha sonraki bir tarihte" kararlaştırılacağını öne sürdü.

Kaynak, bunun Hamas tarafından İsrail'in Netzarim koridorundan çekilme ve Gazze içinde serbest dolaşıma izin verme konusundaki taahhüdünden geri adım atması olarak algılandığını söyledi.

Gazze'de ateşkesin önündeki en büyük engel ne? - 7

GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

Batılı bir diplomat, ABD öncülüğündeki görüşmelerde İsrail'in son taleplerini anlatırken, ABD'nin Netanyahu'nun önerdiği değişiklikleri kabul etmiş gibi göründüğünü, bunların arasında İsrail'in iki koridorda askeri konuşlanmasının devam etmesi de olduğunu söyledi.

Önümüzdeki günlerde Kahire'de ABD'nin köprü önerisi etrafında bir sonraki tur görüşmelerin yapılması bekleniyor.

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