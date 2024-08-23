Gazze'de ateşkesin önündeki en büyük engel ne?

GAZZE'NİN KUZEYİNE DÖNÜŞ

Görüşmelere yakın ikinci bir kaynağın aktardığına göre ise İsrail, Gazze'nin kuzey yarısına savaşçı olmayanların geri gönderilmesine ilişkin bir anlaşmanın "daha sonraki bir tarihte" kararlaştırılacağını öne sürdü.

Kaynak, bunun Hamas tarafından İsrail'in Netzarim koridorundan çekilme ve Gazze içinde serbest dolaşıma izin verme konusundaki taahhüdünden geri adım atması olarak algılandığını söyledi.