Gazze'de ateşkesin önündeki en büyük engel ne?
İsrail saldırıları 322. gününde devam ederken Gazze'de ateşkes görüşmeleri çıkmaza girmiş durumda. ABD'li yetkililer, tarafların anlaşmaya daha önce olduğundan çok daha yakın olduğunu öne sürüyor. Gittikçe artan yeni İsrail talepleri ve ayrıntılardaki anlaşmazlıklar müzakereleri çıkmaza sürüklüyor. Peki Gazze'de ateşkesin önündeki en büyük engel ne?
İKİ TEMEL ENGEL
Geçtiğimiz hafta sona eren ateşkes görüşmelerine aşina kaynaklar, Gazze'de ateşkesin önündeki en büyük engelin İsrail'in Gazze'de gelecekteki askeri varlığı ve Filistinli tutukluların serbest bırakılması konusundaki anlaşmazlıklar olduğunu söylüyor.