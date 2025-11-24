Gazze'de barınma krizi: Çamurla evini onarmaya çalışıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yerle bir olan bölgelerde yaşam mücadelesi devam ediyor. Enkaza dönmüş şehirlerde halkın barınması büyük bir sorun halinde.

Kışın da gelmesiyle barınma krizi büyüyor. Gazzeli Momen Hasaballah, çimento bulamadığı ve onarım maliyetini karşılayamadığı için evini çamur ve yıkıntılardan topladığı taşlarla yeniden inşa etmeye çalışıyor.