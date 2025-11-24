Gazze'de barınma krizi: Çamurla evini onarmaya çalışıyor
24.11.2025 15:00
İHA
İsrail saldırılarında evi yıkılan Gazzeli Momen Hasaballah, ailesini soğuktan korumak için evini çamurla onarmaya çalışıyor.
BARINMA KRİZİ SÜRÜYOR
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yerle bir olan bölgelerde yaşam mücadelesi devam ediyor. Enkaza dönmüş şehirlerde halkın barınması büyük bir sorun halinde.
Kışın da gelmesiyle barınma krizi büyüyor. Gazzeli Momen Hasaballah, çimento bulamadığı ve onarım maliyetini karşılayamadığı için evini çamur ve yıkıntılardan topladığı taşlarla yeniden inşa etmeye çalışıyor.
TEK ÇARE ÇAMUR
Hasaballah, çamuru tarım arazilerinden aldığını taşları ise yıkılmış evlerin enkazından topladığını anlattı. Çimentonun çok pahalı olduğunu ve ulaşamadıklarını aktaran Hasaballah, tek çarem çamurdu dedi.
416 BİN KONUT KULLANILAMAZ HALDE
Gazze Hükümeti Medya Ofisi'nin son verilerine göre İsrail, 268 bin konutu tamamen, 148 bin konutu ise oturulamaz derecede ağır hasarlı hale getirdi, 153 bin konut da kısmen zarar gördü.