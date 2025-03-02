Gazze'de buruk Ramazan sofrası: "Bazı aileler tamamen yok oldu"
Gazze’de Ramazan umut ve acıyı bir arada getiriyor. Ateşkes belirsizliğini korurken, halk yokluk içinde dayanışmayı sürdürüyor. Batı Şeria'daki Filistinliler ise saldırıların genişlemesiyle ekonomik sıkıntılar ve artan umutsuzlukla mücadele ediyor.
İLK AŞAMA BİTTİ
Gazze'deki kapsamlı yıkıma rağmen birçok aile Ramazan'ın gelişiyle umut buldu. 16 aydır neşe dolu anlar yaşamayan Gazze'nin çocukları için Ramazan ayı, normal hayata dönüş için bir umut ve yanılsamayı simgeliyor.
Ateşkesin ilk aşamasının süresinin dün bitmesiyle birlikte ikinci aşamanın ne zaman ve nasıl başlayacağı en büyük merak konusu.