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Gazze'de buruk Ramazan sofrası: "Bazı aileler tamamen yok oldu"

Gazze’de Ramazan umut ve acıyı bir arada getiriyor. Ateşkes belirsizliğini korurken, halk yokluk içinde dayanışmayı sürdürüyor. Batı Şeria'daki Filistinliler ise saldırıların genişlemesiyle ekonomik sıkıntılar ve artan umutsuzlukla mücadele ediyor.

Gazze'de buruk Ramazan sofrası: "Bazı aileler tamamen yok oldu" - 1

İLK AŞAMA BİTTİ

Gazze'deki kapsamlı yıkıma rağmen birçok aile Ramazan'ın gelişiyle umut buldu. 16 aydır neşe dolu anlar yaşamayan Gazze'nin çocukları için Ramazan ayı, normal hayata dönüş için bir umut ve yanılsamayı simgeliyor.

Ateşkesin ilk aşamasının süresinin dün bitmesiyle birlikte ikinci aşamanın ne zaman ve nasıl başlayacağı en büyük merak konusu.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'de buruk Ramazan sofrası: "Bazı aileler tamamen yok oldu" - 2

İNSANİ YARDIM GİRİŞLERİ DURDURULDU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu sabah Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulması emri vermesi, bölgedeki sıkıntıları büyüttü.

Gazze'de buruk Ramazan sofrası: "Bazı aileler tamamen yok oldu" - 3

İsrail'in Haaretz gazetesi elektrik sıkıntısının yaşandığı Gazze'de pek çok ailenin fener aldığını aktardı. Toplu iftar ve sahur programları düzenlenirken etraf bayrak ve ışıklarla süslendi.

Gazze'de buruk Ramazan sofrası: "Bazı aileler tamamen yok oldu" - 4

"NE MALZEME NE DE GAZ VAR"

Adını vermeden Haaretz'e konuşan bir Gazze sakini de "Ramazan özellikle tatlılarla birlikte anılır ama Gazze'de künefe bulmak bile artık zor. Ne malzeme ne de gaz var. İsrail savaşan savaşmayan herkesi cezalandırmaya karar verdiği için bakın ne hale geldik. Tüm ölümlere, yıkıma, karanlığa rağmen halk birbirini 'Hayırlı Ramazanlar' diyerek selamlıyor" dedi.

Gazze'de buruk Ramazan sofrası: "Bazı aileler tamamen yok oldu" - 5

Geçtiğimiz yıl da Ramazan, savaşın ortasında kutlandı ve Gazze'deki Filistinliler, can ve mallarına büyük zarar veren ağır bombalamalara maruz kaldı.

Gazze'de buruk Ramazan sofrası: "Bazı aileler tamamen yok oldu" - 6

"TAMAMEN YOK OLMUŞ AİLELER"

Sevdiklerini kaybetmiş Gazzelilerden biri, "Herkesin katıldığı iftar yemekleri düzenleyebilen bir aile olduğundan şüpheliyim. Baba, anne, çocuklar veya akrabalardan en az biri yok. Tamamen yok olmuş aileler var" diye konuştu.

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