Gazze'de buruk Ramazan sofrası: "Bazı aileler tamamen yok oldu"

İLK AŞAMA BİTTİ

Gazze'deki kapsamlı yıkıma rağmen birçok aile Ramazan'ın gelişiyle umut buldu. 16 aydır neşe dolu anlar yaşamayan Gazze'nin çocukları için Ramazan ayı, normal hayata dönüş için bir umut ve yanılsamayı simgeliyor.

Ateşkesin ilk aşamasının süresinin dün bitmesiyle birlikte ikinci aşamanın ne zaman ve nasıl başlayacağı en büyük merak konusu.