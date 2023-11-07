Gazze'de can kaybı 10 bini aştı | Netanyahu'dan "ateşkes olmayacak" mesajı

BİR KEZ DAHA ATEŞKESİ REDDETTİ

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bir kez daha "Hamas rehineleri bırakmadan ateşkes olmayacak" dedi.

İsrail ordusunun savaştan sonra Gazze'nin güvenliğini üstleneceğini öne sürdü.

ABD Başkanı Joe Biden da Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı.

Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, ABD yönetiminin, "genel ateşkesin şu aşamada uygun olmadığı" görüşünü sürdürdüğü belirtildi.

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