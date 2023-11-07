Gazze'de can kaybı 10 bini aştı | Netanyahu'dan "ateşkes olmayacak" mesajı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 32. güne girildi. Başbakan Benyamin Netanyahu, bir kez daha ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek "Rehineler bırakılmadan ateşkes olmayacak" dedi. Savunma Bakanı Yoav Galant da kara birliklerinin yeni planlarına onay verdi. İsrail, ordusu ise gece boyunca Gazze'deki sivillerin üzerine bomba yağdırmayı sürdürdü.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 2. ayına girdi. 7 Ekim'den bu yana 10 binden fazla Filistinli saldırılarda hayatını kaybetti.