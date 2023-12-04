Gazze'de can kaybı 15 bini aştı | İsrail kara işgalini genişletiyor

İsrail ordusu, ateşkesten sonraki üçüncü günde 1,8 milyon insanın yerinden edildiği Gazze'deki kara işgalini genişletmeye devam ettiğini açıklayarak güneydeki Han Yunus'un doğusunu hedef aldı. 7 Ekim'den bu yana süren savaşta can kaybı da 15 bin 523'e yükseldi.

Gazze'de can kaybı 15 bini aştı | İsrail kara işgalini genişletiyor - 1

Ortadoğu'da, 7 Ekim'den bu yana İsrail ile Filistin arasında onyıllardır süren çatışmaların en kanlısı yaşanıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'de can kaybı 15 bini aştı | İsrail kara işgalini genişletiyor - 2

İsrail, 7 gün süren ateşkesin ardından Cuma günü saldırılarına yeniden başladı. Gazze hem havadan hem karadan hem de denizden vuruluyor.

Gazze'de can kaybı 15 bini aştı | İsrail kara işgalini genişletiyor - 3

Kentin sadece kuzeyi değil, çatışmalardan kaçanların sığındığı güneyi de hedef alınıyor.

Gazze'de can kaybı 15 bini aştı | İsrail kara işgalini genişletiyor - 4

Güneydeki bombardıman Han Yunus ve Refah kentlerinin çevresinde yoğunlaştı.

Gazze'de can kaybı 15 bini aştı | İsrail kara işgalini genişletiyor - 5

Görgü tanıklarına göre tanklar, Han Yunus ile Deyr el Belah arasındaki yolu kapattı. Böylece Gazze Şeridi üç parçaya bölündü.

Gazze'de can kaybı 15 bini aştı | İsrail kara işgalini genişletiyor - 6

İsrail ordusu, Filistinlilerden Han Yunus ve çevresindeki 6 yerleşim yerinin daha derhal boşaltılmasını istedi.

Gazze'de can kaybı 15 bini aştı | İsrail kara işgalini genişletiyor - 7

Bir harita yayınlayarak halktan Han Yunus'un batısına ve güneyine gitmelerini istedi. Ancak halk, gitmeleri istenen yerlerin de bombalandığını söylüyor.

Gazze'de can kaybı 15 bini aştı | İsrail kara işgalini genişletiyor - 8

İsrail tankları, Refah'ın doğusundaki bölgeyi vuruyor. Vurulan yerler arasında kuzeydeki Cebaliye Mülteci Kampı da var. Saldırıda, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtiliyor.

Gazze'de can kaybı 15 bini aştı | İsrail kara işgalini genişletiyor - 9

Cumartesi günü Cebaliye Mülteci Kampında altı katlı bir bina ile Gazze kentinde bütün bir blok hedef alınmıştı. Birleşmiş Milletler İnsani Ajansı, sadece bu iki saldırıda 160 Filistinlinin öldüğünü açıkladı.

Gazze'de can kaybı 15 bini aştı | İsrail kara işgalini genişletiyor - 10

Gazze kentinin doğusundaki Zeytun ve kuzeydeki Tel El Zaatar'dan da çatışma haberleri geliyor.

Gazze'de can kaybı 15 bini aştı | İsrail kara işgalini genişletiyor - 11

Hamas'ın İsrail'e roket saldırıları da sürüyor.
Bölgedeki basın mensuplarının da tanıklık ettiği roketlerin Tel Aviv'i hedef aldığı, havada imha edildiği belirtildi. Bir kişinin yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Gazze'de can kaybı 15 bini aştı | İsrail kara işgalini genişletiyor - 12

İsrail ordusu, savaş uçaklarının ve helikopterlerin Hamas'ın tünel girişlerini, komuta merkezlerini ve silah depolarını da hedef aldığını açıkladı.
Donanmanın da kıyıda Hamas'a ait tekneleri vurduğu belirtildi.

Gazze'de can kaybı 15 bini aştı | İsrail kara işgalini genişletiyor - 13

GAZZE'DE HEDEF TÜNELLER

Açıklamaya göre İsrail ordusu, Gazze'de, Hamas'ın yeraltı tünellerine ve sığınaklarına giden 800 giriş buldu. 500'ünün çeşitli yöntemlerle imha edildiği belirtildi.

Gazze'de can kaybı 15 bini aştı | İsrail kara işgalini genişletiyor - 14

Açıklamada, tünel girişlerinin sivil alanlarda bulunduğu iddia edildi. Pek çoğunun okul, cami, oyun parkı gibi sivil yapıların içinde ya da yakınında olduğu ileri sürüldü.

Gazze'de can kaybı 15 bini aştı | İsrail kara işgalini genişletiyor - 15

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari de düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki kara işgalini genişletmeye devam edeceklerini belirterek "İsrail ordusu, Hamas'ın her yerleşkesine doğru hareket ediyor." dedi. 

İsrail'in şehir alanlarında ilerleyen "kara birliklerine destek olmak için yoğun biçimde hava desteğinin kullanıldığını" aktaran Hagari, Gazze Şeridi'nde hala daha 137 esirin bulunduğunu ifade ederek "esirlerin sürekli akıllarında olduğunu, sürekli buna yönelik istihbarat ve harekat değerlendirmeleri yaptıklarını, güç uygularken esirlerin hayatını riske atmamak için sürekli istihbarat topladıklarını" savundu.

Gazze'de can kaybı 15 bini aştı | İsrail kara işgalini genişletiyor - 16

Hagari ayrıca İsrail ordusunun kuzeyde Hizbullah'a kara ve hava saldırılarının sürdüğünü, bugün Lübnan topraklarından atılan bir roketin bölgedeki Beit Hilel beldesinde bir askeri araca isabet ettiğini ve yaralılar olduğunu aktardı.

Gazze'de can kaybı 15 bini aştı | İsrail kara işgalini genişletiyor - 17

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kara işgalinde güneyde ilerlemeye çalışırken zırhlı ve tank birlikleri şehir merkezinde yerleşimin yoğun olduğu Han Yunus kentinin doğusuna aydınlatma fişekleri attı, burayı bombardımana tuttu.

Bölgede İsrail ordusuna ait çok sayıda gözlem ve saldırı insansız hava araçları (İHA) uçuyor. İsrail tankları ve zırhlı araçlarının önce ilerlediği daha sonra çekildiği bölgelerden "şiddetli çatışma sesleri" geliyor.

Gazze'de can kaybı 15 bini aştı | İsrail kara işgalini genişletiyor - 18

Han Yunus'ta çatışmaların şiddetlendiği bölgelerden onlarca aile, bombardıman altında Han Yunus'un merkezindeki bölgelere göç etmeye çalışıyor.

Han Yunus'un kuzeydoğusundaki Deyr el-Belah bölgesi de yoğun tank ve topçu atışı altında bulunuyor.

İsrail ordusu bölgeye çok sayıda aydınlatma fişeği attı.

Gazze'de can kaybı 15 bini aştı | İsrail kara işgalini genişletiyor - 19

BM: HAN YUNUS'UN DOĞUSUNDAKİ HALK BÖLGEDEN AYRILMADI

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), son bölge raporunda, İsrail ordusunun Han Yunus'un doğusundaki halka "güneye göç etmesi" için 1 Aralık'ta havadan uyarı ilanları attığını ancak cumartesi akşamına kadar büyük oranda bir sivil nüfus göçü gözlemlenmediğini ekledi.

OCHA, uluslararası insancıl hukuka göre savaşan tarafların "sivillerin güvenli tahliyesinden sorumlu" olduğunun altını çizdi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), merkez, Han Yunus ve Mısır sınırı yakınındaki Refah'ta yaklaşık 958 bin Filistinlinin 99 ayrı merkeze sığındığını paylaştı. UNRWA, İsrail ordusunun yoğun biçimde saldırdığı Gazze Şeridi'nde göçe zorlanan Filistinli sayısını 1,8 milyon olarak açıkladı.

Gazze'de can kaybı 15 bini aştı | İsrail kara işgalini genişletiyor - 20

KATAR: İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI ARABULUCULUK ÇABALARINI ZORLAŞTIRIYOR

Gazze'de saldırılar sürerken, Katar da ateşkes için arabuluculuk çabalarını sürdürüyor.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan gelişmelerin ele alındığı görüşmede, gerilimin düşürülmesi ve ateşkes olanakları da konuşuldu.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, görüşmede Gazze'de yeni bir "insani ara" için ortaklarıyla arabuluculuk çabalarını sürdürdüklerinin altını çizerek "İsrail'in Gazze'ye saldırıları arabuluculuk çabalarını zorlaştırıyor ve bölgedeki insani felaketi derinleştiriyor." dedi.

Kadın ve çocuklar başta olmak üzere masum sivillerin öldürülmesi ve toplu cezalandırmaların kabul edilmez olduğuna dikkati çeken Al Sani, İsrail bombardımanı altındaki Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması için Gazze'ye güvenli insani koridorların açılması gerektiğini hatırlattı.

Gazze'de can kaybı 15 bini aştı | İsrail kara işgalini genişletiyor - 21

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi ve daha sonra 3 gün daha uzatıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

Gazze'nin güneyinde denizden 4 kilometre içerideki Han Yunus kenti savaş öncesinde 54 kilometrekare alanda yaklaşık 207 bin nüfusuyla Şerit'teki şehir merkezinden sonra en yoğun nüfusa sahip bölge olarak biliniyor.

 7 Ekim'den bu yana süren savaşta can kaybı da 15 bin 523'e yükseldi.

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