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Gazze'de can kaybı 8 bin 500'ü aştı

İsrail-Hamas çatışmaları 25. gününde devam ediyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ateşkes çağrılarını bir kez daha reddetti. Netanyahu, sivil kayıplardan Hamas'ı sorumlu tuttu. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli sayısı 8 bin 500'ü aşarken Birleşmiş Milletler, Gazze'deki kayıpları "toplu cezalandırma" olarak niteledi.

Gazze'de can kaybı 8 bin 500'ü aştı - 1

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 25. gününde sürüyor.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'de can kaybı 8 bin 500'ü aştı - 2

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, "İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 219 artarak 8 bin 525 oldu. Ölenlerin 3 bin 542’si çocuk, 2 bin 187’si kadın." açıklamasını yaptı.

Gazze'de can kaybı 8 bin 500'ü aştı - 3

ATEŞKES ÇAĞRILARINI BİR KEZ DAHA REDDETTİ

İsrail, uluslararası kamuoyundan gelen ateşkes çağrılarına rağmen Gazze'ye yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırıları şiddetlendirerek artırmaya devam ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkes çağrılarına ABD'deki 11 Eylül saldırılarını hatırlatarak yanıt verdi. 

Netanyahu, "ABD, 11 Eylül'den sonra ateşkesi nasıl kabul etmediyse İsrail de 7 Ekim saldırısından sonra ateşkesi kabul etmeyecektir." dedi.

Hamas'ı sivilleri canlı kalkan olarak kullanmakla suçlayan Netanyahu, bu nedenle sivil kayıplardan dolayı ülkesinin suçlandığını iddia etti. 

"Tek bir sivilin ölmesi gerekmiyor" diyen İsrail Başbakanı, Hamas'ın sivillerin güneydeki güvenli bölgeye gitmelerine izin vermediklerini öne sürdü.

Sivillerin bölgede olmasına karşın saldırıların devam edeceğini söyleyen Netanyahu, "İstifa etmeyi düşünmüyorum, Hamas'ı ortadan kaldıracağım" ifadelerini kullandı.

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Gazze'de can kaybı 8 bin 500'ü aştı - 4

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de "Ateşkes Hamas'ın işine yarar" açıklamasını yineledi.

Kirby, ABD'nin, ateşkes yerine Gazze'de şiddetten kaçmak isteyen sivillerin tahliyesine ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasını kolaylaştırmaya yönelik "geçici insani duraklamalara" sıcak baktığını kaydetti.

Gazze'de can kaybı 8 bin 500'ü aştı - 5

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Gazze'deki sivil kayıplar için "Korkunç olayların hiçbir haklı gerekçesi olamaz" dedi. 

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Gazze'de can kaybı 8 bin 500'ü aştı - 6

İsrail'in saldırılarıysa devam etti. Gazze'de Türk Kızılayının inşasına destek olduğu Filistin Kızılayı'na ait insani yardım deposu da İsrail bombardımanlarının hedefi oldu. Saldırıda depo kullanılamaz hale geldi.

Gazze'de can kaybı 8 bin 500'ü aştı - 7

Türkiye'nin yardımlarıyla yapılan Türk-Filistin dostluk kanser hastanesi de hedefler arasındaydı. Saldıya Türkiye'den sert tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne yaptığı saldırıyı kınadı. Bakanlığın açıklamasında, "Gazze’deki Filistin halkını en temel haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan kuşatma ve bu insanlık dışı saldırılar, uluslararası hukuku açıkça ihlal etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Gazze'de can kaybı 8 bin 500'ü aştı - 8

Lübnan'da Hizbullah'a ait hedefler de İsrail tarafından vuruldu. Ordu, o anlara ait olduğu öne sürülen görüntüleri yayınladı.

Gazze'de can kaybı 8 bin 500'ü aştı - 9

Birleşmiş Milletler Çocukları Koruma fonu UNICEF, Gazze'de temiz su tedarik kaynağının yüzde 55'inin zarar gördüğünü duyurdu. Bir su arıtma tesisinin de yüzde 5 kapasiteyle çalıştığı aktarıldı.

Gazze'de can kaybı 8 bin 500'ü aştı - 10

Birleşmiş Milletler Filistin Mülteci Ajans da Gazze'de olanların toplu cezalandırma olduğunu kaydetti. Ayrıca iletişim hatlarındaki kesintinin sivil düzenin sağlanmasını güçleştirdiği belirtildi.

Gazze'de can kaybı 8 bin 500'ü aştı - 11

Birleşmiş Milletler (BM), Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze’deki İsrail saldırılarında son üç haftada öldürülenlerin yüzde 70’inin çocuklardan ve kadınlardan oluştuğunu belirtti.

Gazze'de can kaybı 8 bin 500'ü aştı - 12

İSRAİL'DE GAZZELİLERİ SİNA ÇÖLÜ'NE SÜRME SENARYOSU YİNE GÜNDEMDE

İsrail hükümetine bağlı İstihbarat Bakanlığı'nın Gazze Şeridi'ndeki 2,3 milyon kişinin, Mısır'ın büyük bölümü çöl olan Sina Yarımadası'na nakledilmesini öngören bir savaş önerisi hazırladığı ortaya çıktı.

Bakanlığın 13 Ekim tarihli onaylı belgesinde, Gazze'deki sivillerin Mısır'a zorla göç ettirilmesinin "olumlu ve uzun vadeli stratejik sonuçlar doğuracağını" öne sürdü.

Gazze'de can kaybı 8 bin 500'ü aştı - 13
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