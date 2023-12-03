Gazze'de can kayıpları her saat artıyor | İsrail: Han Yunus'u boşaltın

MACRON: İSRAİL'İN HAMAS'I YOK ETMESİ İKNA EDİCİ DEĞİL

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'na (COP28) katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, düzenlediği basın toplantısında "İsrail yönetiminin hedeflerini ve nihai amacını daha açık şekilde tanımlaması gereken dönemdeyiz. Hamas'ın tamamen yok edilmesinin mümkün olduğuna inanan kimse var mı? Eğer (hedef) böyleyse savaş 10 yıl sürer." dedi.

"İsrail için Filistinlilerin hayatı pahasına elde edilecek bir güvenliğin kalıcı olmayacağını" vurgulayan Macron, İsrail'in kendisini savunma hakkının bulunduğunu fakat bunun uluslararası hukuk çerçevesinde olması ve sivillerin hedef alınmaması gerektiğinin altını çizdi.



Macron, "Fransa için cifte standart yoktur, bütün hayatlar eşittir." ifadesini kullandı.