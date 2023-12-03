Gazze'de can kayıpları her saat artıyor | İsrail: Han Yunus'u boşaltın

7 günlük ateşkesin ardından İsrail, Gazze'ye bombardımanı yoğunlaştırdı. Gazze'de aralarında Cebaliye Mülteci Kampı'nın bulunduğu 400'den fazla nokta vuruldu. Saldırıda 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusunun Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda ise en az 7 sivil hayatını kaybederken, Han Yunus'taki evlerin boşaltılması çağrısı da yapıldı. Saldırılar sonrası Katar'da süren ateşkes müzakerelerinin ise çıkmaza girdiği belirtildi.

Gazze'de can kayıpları her saat artıyor | İsrail: Han Yunus'u boşaltın - 1

İsrail, bir kez daha Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliye Mülteci Kampı'nı hedef aldı. Saldırı haberi Filistin basını tarafından duyuruldu.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'de can kayıpları her saat artıyor | İsrail: Han Yunus'u boşaltın - 2

İsrail bombardımanı sonucu 100'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırıda onlarca kişinin de yaralandığı ve enkaz altında kalanlar olduğu da açıklandı.

Gazze'de can kayıpları her saat artıyor | İsrail: Han Yunus'u boşaltın - 3

Mülteci kampına yönelik hava saldırısının ardından, bölgeden topçu atışı sesleri de yükselmeye başladı.

Gazze'de can kayıpları her saat artıyor | İsrail: Han Yunus'u boşaltın - 4

Saldırılar sürerken İngiliz haber ajansı Reuters önemli bir haber servis etti. Ajans, yeniden ateşkes için Doha’da bir görüşme gerçekleştirildiğini yazdı.

Gazze'de can kayıpları her saat artıyor | İsrail: Han Yunus'u boşaltın - 5

Habere göre görüşme, İsrail'in istihbarat servisi Mossad ekibi ile Katarlı arabulucular arasında yapıldı. Görüşmede yeni rehine takası ile yeni ateşkese odaklanıldı. Ancak müzakerelerin çıkmaza girdiği öğrenildi.

Gazze'de can kayıpları her saat artıyor | İsrail: Han Yunus'u boşaltın - 6

Mossad Direktörü David Barnea, bu nedenle ekibinin İsrail'e dönmesi için talimat verdi.

Hamas'ın anlaşmanın onaylanan listesine göre tüm çocuk ve kadın rehinelerin serbest bırakılmasını içeren kısmını yerine getirmediği iddia edildi.

Mossad Direktörü, arabuluculuk çabaları için ABD, Mısır ve Katar'a teşekkür etti.

Gazze'de can kayıpları her saat artıyor | İsrail: Han Yunus'u boşaltın - 7

Akşam saatlerinde de Hamas'tan ateşkes ve rehine takasına ilişkin bir açıklama geldi. Hamas'tan yapılan açıklamada, "Gazze'deki savaş bitene kadar israil'le esir takası olmayacak" denildi. Ateşkes sağlanmadığı ve tüm Filistinli tutuklular salınmadığı sürece İsrailli rehinelerin serbest bırakılmayacağı vurgulanan açıklamada, geriye kalan rehinelerin İsrail askerleri ile İsrail ordusunda görev yapmış siviller olduğu iddia edildi.

Gazze'de can kayıpları her saat artıyor | İsrail: Han Yunus'u boşaltın - 8

Bir yandan da İsrail'in bombardımanı sürüyor. Gazze şeridinde 400'den fazla hedef havadan, denizden ve karadan vuruldu.

Bombardımana maruz kalan yerlerden biri de güneydeki Han Yunus oldu. İsrail'in daha önce "güvenli bölge" olarak duyurduğu ve sivilleri bu bölgeye tahliyeye zorladığı Han Yunus'ta 50'den fazla nokta hedef alınırken "Evleri boşaltın" çağrısı yapıldı.

Çok sayıda Filistinli yaralandı, Refah kentine su sağlayan ana boru hatları da hasar gördü.

Gazze'de can kayıpları her saat artıyor | İsrail: Han Yunus'u boşaltın - 9

Öte yandan ateşkesin sona ermesinin ardından ilk kez bir yardım konvoyu Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girdi.

Konvoy gıda, su ve tıbbi malzemeler taşıyor.

İsrailli yetkililer çatışmaların yeniden başlamasına rağmen Gazze'ye insani yardım girişinin kolaylaştırılacağını belirtiyor.

Bölgedeki yardım kuruluşlarına göre, Gazze'deki sivil nüfusun hayatta kalabilmesi için günde yaklaşık 100 kamyonluk yardım malzemesine ihtiyaç var.

Gazze'de can kayıpları her saat artıyor | İsrail: Han Yunus'u boşaltın - 10

İSRAİL'İN "İNSANİ ARA"NIN ARDINDAN GAZZE'DE ÖLEN FİLİSTİNLİLERİN SAYISI 193'E YÜKSELDİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, "insani ara"nın sona erdiği 1 Aralık'tan bu yana İsrail’in düzenlediği saldırılarda 193 kişinin öldürüldüğünü, 652 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'de can kayıpları her saat artıyor | İsrail: Han Yunus'u boşaltın - 11

BİR EVE DÜZENLENEN SALDIRIDA 7 SİVİL ÖLDÜ

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki el-Bureyc Mülteci Kampı'nda bulunan eve saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda en az 7 vatandaşın yaşamını yitirdiği kaydedilen haberde, sivillerin de yaralandığına işaret edildi.

Gazze'de can kayıpları her saat artıyor | İsrail: Han Yunus'u boşaltın - 12

MACRON: İSRAİL'İN HAMAS'I YOK ETMESİ İKNA EDİCİ DEĞİL

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'na (COP28) katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, düzenlediği basın toplantısında "İsrail yönetiminin hedeflerini ve nihai amacını daha açık şekilde tanımlaması gereken dönemdeyiz. Hamas'ın tamamen yok edilmesinin mümkün olduğuna inanan kimse var mı? Eğer (hedef) böyleyse savaş 10 yıl sürer." dedi.

"İsrail için Filistinlilerin hayatı pahasına elde edilecek bir güvenliğin kalıcı olmayacağını" vurgulayan Macron, İsrail'in kendisini savunma hakkının bulunduğunu fakat bunun uluslararası hukuk çerçevesinde olması ve sivillerin hedef alınmaması gerektiğinin altını çizdi.

Macron, "Fransa için cifte standart yoktur, bütün hayatlar eşittir." ifadesini kullandı.

Gazze'de can kayıpları her saat artıyor | İsrail: Han Yunus'u boşaltın - 13
Gazze'de can kayıpları her saat artıyor | İsrail: Han Yunus'u boşaltın - 14
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