Gazze'de can kayıpları her saat artıyor | İsrail: Han Yunus'u boşaltın
7 günlük ateşkesin ardından İsrail, Gazze'ye bombardımanı yoğunlaştırdı. Gazze'de aralarında Cebaliye Mülteci Kampı'nın bulunduğu 400'den fazla nokta vuruldu. Saldırıda 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusunun Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda ise en az 7 sivil hayatını kaybederken, Han Yunus'taki evlerin boşaltılması çağrısı da yapıldı. Saldırılar sonrası Katar'da süren ateşkes müzakerelerinin ise çıkmaza girdiği belirtildi.
İsrail, bir kez daha Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliye Mülteci Kampı'nı hedef aldı. Saldırı haberi Filistin basını tarafından duyuruldu.