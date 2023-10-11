Gazze'de çatışmalar devam ediyor: Siviller zor durumda!

Rehineler arasında 11 Taylandlı da var. İsrail'e çalışmak için gitmişlerdi.



2 yıldır ailesini İsrail'de çalışarak geçindiren 26 yaşındaki Natthaporn Onkaew den de haber alınamıyor. Tayland'daki anne ve babası oğullarının bir an önce serbest bırakılması çağrısı yapıyor.



Saldırılarda 18 Taylandlının da öldüğü belirtiliyor. İsrail'de çalışan göçmen işçilerin çoğunu Tayland ve Filipinliler oluşturuyor.