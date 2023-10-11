Gazze'de çatışmalar devam ediyor: Siviller zor durumda!

İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar nedeniyle siviller zor durumda. İsrail'in elektrik ve suyunu keserek tam ablukaya aldığı Gazze'de yoğun bir bombardıman var. Evlerini terkedenlerin sayısı 300 bine yaklaşıyor. Hamas'ın rehin tuttuğu kişilerin aileleri de endişeli bir bekleyiş içinde. Gazze'den Mısır'a bir insani koridor oluşturulması gündemde.

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İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Gazze'de siviller İsrail'in düzenlediği bombardımandan kurtulabilmek için güvenli bir yer arıyorlar.

Sınırın diğer tarafında da Hamas'ın saldırısı sonucu kaçırılan rehinelerin ailelerinin endişeli bekleyişi var. 

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'de çatışmalar devam ediyor: Siviller zor durumda! - 2

Gazze'de El Şifa hastanesinde çalışan Zeynep hemşirenin feryadı, savaşın acı yüzünün bir göstergesi.

Zeynep hemşire hastanede yaralalılara müdahale ederken, kendisi gibi sağlık çalışanı olan eşinin İsrail saldırısında öldüğünü öğrendi.

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Gazze'de çatışmalar devam ediyor: Siviller zor durumda! - 3

Şoka giren Gazzeli hemşire, hastanenin dışına çıkarak kızına babasının ölüm haberini vermek zorunda kaldı.

Gazze'de çatışmalar devam ediyor: Siviller zor durumda! - 4

İsrail'in aralıksız bombardıman altında tuttuğu Gazze'de sığınacak güvenli bir yer bulmak güç, özellikle de çocuklarını korumanın derdine düşen anneler için.

Evleri israil saldırısında hasar gören Said Umah Tahir de 6 çocuğu için endişeli. Uluslararası topluma yardım çağrısı yapıyor.

Gazze'de çatışmalar devam ediyor: Siviller zor durumda! - 5

İsrail'in yoğun bombardımanında hedef alınan bölgelerde ağır hasar var. Gazzeliler İsrail ordusunu ayrım gözetmemekle suçluyor. İsrail bombardımanında okullar ve sağlık merkezleri de zarar görüyor.

Gazze'de çatışmalar devam ediyor: Siviller zor durumda! - 6

Birleşmiş Milletler yetkilileri caddelerde ve altyapıda oluşan hasarın sağlık ekiplerinin hareket kabiliyetini kısıtladığına dikkat çekiyor.

Gazze'de çatışmalar devam ediyor: Siviller zor durumda! - 7

Hastaneler yaralılarla dolup taşıyor. Gazze'de evlerini terkedenlerin sayısı da her geçen saat artıyor.

Gazze'de çatışmalar devam ediyor: Siviller zor durumda! - 8

Çatışmaların diğer tarafı İsrail'de de siviller Hamas'ın roket saldırıları nedeniyle panik ve korku içinde.

Gazze'de çatışmalar devam ediyor: Siviller zor durumda! - 9

Hamas'ın rehin aldığı kişilerin aileleriyse endişeli bir bekleyiş içinde.

Gazze'de çatışmalar devam ediyor: Siviller zor durumda! - 10

Rehineler arasında 11 Taylandlı da var. İsrail'e çalışmak için gitmişlerdi.

2 yıldır ailesini İsrail'de çalışarak geçindiren 26 yaşındaki Natthaporn Onkaew den de haber alınamıyor. Tayland'daki anne ve babası oğullarının bir an önce serbest bırakılması çağrısı yapıyor.

Saldırılarda 18 Taylandlının da öldüğü belirtiliyor. İsrail'de çalışan göçmen işçilerin çoğunu Tayland ve Filipinliler oluşturuyor.

Gazze'de çatışmalar devam ediyor: Siviller zor durumda! - 11

GAZZE'DEN MISIRA İNSANİ KORİDOR

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Washington yönetimi son 24 saatte Filistinlileri ve ABD vatandaşlığı taşıyanları Gazze Şeridi'nden tahliye etmek için diğer ülkelerle koordineli şekilde Mısır üzerinden bir insani koridor kurma hazırlıklarına başladı.

Avrupa Birliği Sözcüsü de Filistinlilere gerekli insani yardımların ulaştırılabilmesi için bir güvenlik koridorunun açılması konusunda girişimlerde bulunduklarını sözledi. 

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