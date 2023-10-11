Gazze'de çatışmalar devam ediyor: Siviller zor durumda!
İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar nedeniyle siviller zor durumda. İsrail'in elektrik ve suyunu keserek tam ablukaya aldığı Gazze'de yoğun bir bombardıman var. Evlerini terkedenlerin sayısı 300 bine yaklaşıyor. Hamas'ın rehin tuttuğu kişilerin aileleri de endişeli bir bekleyiş içinde. Gazze'den Mısır'a bir insani koridor oluşturulması gündemde.
İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ediyor.
Gazze'de siviller İsrail'in düzenlediği bombardımandan kurtulabilmek için güvenli bir yer arıyorlar.
Sınırın diğer tarafında da Hamas'ın saldırısı sonucu kaçırılan rehinelerin ailelerinin endişeli bekleyişi var.