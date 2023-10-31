Gazze'de çatışmalar şiddetleniyor | İsrail'den Cibaliye Mülteci Kampı'na hava saldırısı: En az 100 ölü

GAZZE'DE CAN KAYBI SAYISI 8 BİNİ AŞTI

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, "İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 219 artarak 8 bin 525 oldu. Ölenlerin 3 bin 542’si çocuk, 2 bin 187’si kadın." açıklamasını yaptı.