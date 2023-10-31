Gazze'de çatışmalar şiddetleniyor | İsrail'den Cibaliye Mülteci Kampı'na hava saldırısı: En az 100 ölü
İsrail-Hamas çatışmaları 25. gününde devam ediyor. Bölgedeki çatışmalar şiddetlenirken; İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’na hava saldırısı düzenledi. Gazze İçişleri Bakanlığı, kampa 6 bomba atıldığını, saldırıda en az 100 kişinin yaşamını yitirdiğini, 150 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 25. gününde sürüyor.
Bölgedeki çatışmalar şiddetlenirken; İsrail, Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’na hava saldırısı düzenledi.