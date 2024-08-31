Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyası başladı

Bakanlık daha önce Filistin'in güney şehirlerinde 10 yaşın altındaki çocuklara yönelik çocuk felci aşısı kampanyasının takvimini şu şekilde yayınlamıştı: pazar gününden çarşamba gününe Deyr El Balah şehri , perşembe'den pazara kadar Han Yunus Valiliği ve çevresi, pazartesiden perşembeye kadar da Gazze şehri ve kuzeyi.