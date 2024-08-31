Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyası başladı
Filistin Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNWRA) işbirliğiyle Gazze Şeridi'nde 10 yaş altı 640 binden fazla çocuğu kapsayan çocuk felci aşılama kampanyası başladı. Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'nde çocuklara aşı yapıldı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, uluslararası sağlık kuruluşları ile iş birliği yaparak Gazze'de çocuk felcine karşı aşı kampanyası başlatmak için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.