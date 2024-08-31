Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyası başladı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNWRA) işbirliğiyle Gazze Şeridi'nde 10 yaş altı 640 binden fazla çocuğu kapsayan çocuk felci aşılama kampanyası başladı. Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'nde çocuklara aşı yapıldı.

Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyası başladı - 1

Filistin Sağlık Bakanlığı, uluslararası sağlık kuruluşları ile iş birliği yaparak Gazze'de çocuk felcine karşı aşı kampanyası başlatmak için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyası başladı - 2

Bakanlık, basın açıklamasında Gazze Şeridi'ndeki kampanyayı uluslararası sağlık ortaklarıyla işbirliği içinde yürüttüğünü bildirdi ve aşılamanın tamamen güvenli olduğunu vurguladı.

Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyası başladı - 3

Aşı programı Filistin'in güney şehirlerinde 600 binden fazla çocuğu kapsıyor.

Vatandaşlara aşı yaptırmak için Bakanlığın yayınladığı haritaya göre en yakın aşı merkezine gitmeleri yönünde çağrı yapıldı.

Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyası başladı - 4

Aşı Kampanyası Teknik Komite Başkanı Mecdi Zuheyr, düzenlediği basın toplantısında, "Çocuk felcine karşı aşı kampanyasına başladık. Kampanyayla kuzeyden güneye Gazze Şeridi'nin tüm kentlerindeki çocukların yüzde 90'ından fazlasına ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyası başladı - 5

25 YIL SONRA İLK

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 23 Ağustos'ta Gazze'de su ve sanitasyon sorunu nedeniyle hijyen sıkıntısının had safhaya ulaştığını, bölgede "25 yıl sonra ilk defa" çocuk felci vakasının tespit edildiğini kaydetmişti.

Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyası başladı - 6

Bakanlık daha önce Filistin'in güney şehirlerinde 10 yaşın altındaki çocuklara yönelik çocuk felci aşısı kampanyasının takvimini şu şekilde yayınlamıştı: pazar gününden çarşamba gününe Deyr El Balah şehri , perşembe'den pazara kadar Han Yunus Valiliği ve çevresi, pazartesiden perşembeye kadar da Gazze şehri ve kuzeyi.

Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyası başladı - 7

İşgal ordusu, ABD ve Avrupa'nın desteğiyle Gazze Şeridi'ne yönelik katliamlarını üst üste 330'uncu günde de sürdürüyor.

Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyası başladı - 8

7 Ekim'den bu yana Gazze'de şehit edilenlerin sayısı 40 bin 691'e, yaralıların sayısı ise 94 bin 60'a yükseldi.

Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyası başladı - 9
Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyası başladı - 10
Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyası başladı - 11
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