Gazze'de çocuk olmak: "Bebeklerin donarak öldüğü şehir"

2 GÜNDE 3 BEBEK SOĞUKTAN ÖLDÜ

CNN'e konuşan Nasır Hastanesi çocuk ve doğum bölümü başkanı Dr. Ahmed el-Farra, son 48 saatte el-Fasih ile birlikte üç günlük ve bir aylık olmak üzere en az iki bebeğin düşük sıcaklıklar ve barınma koşulları nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.