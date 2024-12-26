Gazze'de çocuk olmak: "Bebeklerin donarak öldüğü şehir"
Gazze'de kara kış, bir kez daha savaşın gölgesinde geldi. Hava koşulları gittikçe sertleşirken, üç Filistinli bebek donarak öldü. İnsan hakları savunucuları, Filistinli çocukların İsrail saldırılarından en büyük zararı gördüğü konusunda uyardı. Uzmanlara göre Gazze'de savaşın başlangıcından bu yana en az 17 bin çocuk öldürüldü ve her saat başı bir çocuk daha ölmeye devam ediyor. Felç olan sağlık sistemi de çocuklar için felaket koşullarını körüklüyor.
FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARIN HAYAT MÜCADELESİ
Gazze'nin güneyindeki El-Mevasi'deki bir kampta yeni doğmuş 21 günlük bir bebek donarak yaşamını yitirdi.
Bu durum, bir kez daha İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinli çocukların hayatta kalma mücadelesini gözler önüne serdi.