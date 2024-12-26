Gazze'de çocuk olmak: "Bebeklerin donarak öldüğü şehir"

Gazze'de kara kış, bir kez daha savaşın gölgesinde geldi. Hava koşulları gittikçe sertleşirken, üç Filistinli bebek donarak öldü. İnsan hakları savunucuları, Filistinli çocukların İsrail saldırılarından en büyük zararı gördüğü konusunda uyardı. Uzmanlara göre Gazze'de savaşın başlangıcından bu yana en az 17 bin çocuk öldürüldü ve her saat başı bir çocuk daha ölmeye devam ediyor. Felç olan sağlık sistemi de çocuklar için felaket koşullarını körüklüyor.

Gazze'de çocuk olmak: "Bebeklerin donarak öldüğü şehir" - 1

FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARIN HAYAT MÜCADELESİ

Gazze'nin güneyindeki El-Mevasi'deki bir kampta yeni doğmuş 21 günlük bir bebek donarak yaşamını yitirdi.

Bu durum, bir kez daha İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinli çocukların hayatta kalma mücadelesini gözler önüne serdi.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'de çocuk olmak: "Bebeklerin donarak öldüğü şehir" - 2

"DONARAK ÖLDÜ"

Gazze Sağlık Bakanlığı yetkilileri, sosyal medya platformu X'te yayınladıkları bir gönderide, Sıla Mahmud el-Fasih isimli Filistinli bebeğin "aşırı soğuktan donarak öldüğünü" duyurdu.

Gazze'de çocuk olmak: "Bebeklerin donarak öldüğü şehir" - 3

2 GÜNDE 3 BEBEK SOĞUKTAN ÖLDÜ

CNN'e konuşan Nasır Hastanesi çocuk ve doğum bölümü başkanı Dr. Ahmed el-Farra, son 48 saatte el-Fasih ile birlikte üç günlük ve bir aylık olmak üzere en az iki bebeğin düşük sıcaklıklar ve barınma koşulları nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Gazze'de çocuk olmak: "Bebeklerin donarak öldüğü şehir" - 4

EN BÜYÜK ZARARI ÇOCUKLAR GÖRÜYOR

İsrail'in daha önce "insani bölge" olarak belirlediği Refah'ın batısındaki kıyı bölgesi El-Mevasi, defalarca İsrail saldırılarına maruz kaldı.

Binlerce yerinden edilmiş Filistinli, sığınma arayışıyla bölgeye taşındı ve aylarca kumaş ve naylondan yapılmış derme çatma çadırlarda yaşadı.

İnsan hakları savunucuları, Filistinli çocukların İsrail'in bombardıman ve kuşatmasından en büyük zararı gördüğü konusunda uyarıyor.

Gazze'de çocuk olmak: "Bebeklerin donarak öldüğü şehir" - 5

SAATTE BİR ÇOCUK ÖLÜYOR

Savaş başladığından beri en az 17 bin 600 çocuk öldürüldü. BM'nin Filistinli Mülteciler Ajansı şefi Philippe Lazzarini, Gazze'de her saat başında bir çocuğun öldürüldüğünü söyledi.

Gazze'de çocuk olmak: "Bebeklerin donarak öldüğü şehir" - 6

SAĞLIK SİSTEMİ DE ÇÖKTÜ

Gazze Şeridi'nde felç olan sağlık sistemi de çocuklar için felaket koşullarını körüklüyor.

Yetkililere göre yenidoğan bakım ünitelerinin yalnızca yüzde 20'si faaliyette. 

Gazze'de çocuk olmak: "Bebeklerin donarak öldüğü şehir" - 7

Prematüre bebekler, tıbbi malzemelerin eksikliği nedeniyle ölüyor ve doktorlar çocukların hayatlarını kurtarmak için vakaları sınıflandırmak zorunda kalıyor.

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