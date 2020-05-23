Gazze'de corona virüsten ilk ölüm

Filistin'in Gazze bölgesinde, yeni tip corona virüse (Covid-19) bağlı ilk ölüm gerçekleşti. Gazze yönetimi Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kronik hastalığı bulunan 77 yaşındaki bir kadının virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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ntv.com.tr 23.05.2020 - 17:04

Gazze'deki yönetimin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mısır'da 19 Mayıs'ta Gazze'ye gelen ve kronik hastalığı bulunan 77 yaşındaki kadının corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Gazze Şeridi'nde yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle yaklaşık iki ay kapalı kalan camilerde gerekli sağlık tedbirlerinin alınmasının ardından dün cuma namazı kılınmaya başlanmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki farklı camilerde binlerce kişi, maske takma, sosyal mesafeyi koruma ve tokalaşmama gibi önlemlere dikkat ederek cuma namazını eda etti.

Gazze Belediyesi bölgedeki bazı camilerde dezenfekte ve temizlik çalışmaları yürütürken, Vakıflar Bakanlığı ekipleri de camilerde sosyal mesafenin korunmasına yönelik işaretleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Gazze'deki camiler, Covid-19'la mücadele kapsamında 23 Mart'ta kapatılmıştı.

Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı, 17 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Covid-19 nedeniyle yaklaşık iki aydır kapalı olan camilerin cuma ve bayram namazı için açılmasına karar verildiğini duyurmuştu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, son olarak bölgedeki toplam vaka sayısının 49'a yükseldiğini açıklamıştı.