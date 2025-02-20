Gazze'de esir takası: İsrailli rehinelerin cansız bedenleri teslim edildi

Hamas, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bugün 4 rehinenin cansız bedenini İsrail'e teslim etti. Teslim edilen cenazelerden birinin Hamas'ın elindeki en küçük rehine olan 9 aylık bir bebek olduğu aktarıldı. Takasın gerçekleştiği sahnenin arkaplanında ise, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun vampir olarak tasvir edildiği bir görsel kullanıldı. Ateşkes ve rehine ile mahkum takası anlaşmasının ikinci aşamasına yönelik belirsizlik devam ediyor.

Gazze'de esir takası: İsrailli rehinelerin cansız bedenleri teslim edildi - 1

DÖRT SİYAH TABUT SAHNEDE

Hamas, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bugün 4 rehinenin cansız bedenini İsrail'e teslim etti.

Rehinelerin teslim edildiği sahnede dört siyah tabut olduğu görüldü.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'de esir takası: İsrailli rehinelerin cansız bedenleri teslim edildi - 2

NETANYAHU'YA "VAMPİR" BENZETMESİ

Hamas, İsrail'e bugün teslim edilen 4 rehinenin cansız bedeni için,  "Hepsi, siyonist işgal uçaklarının bombalarıyla öldürüldü." ifadelerini kullandı. 

Takasın gerçekleştiği sahnenin arkaplanında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun vampir olarak tasvir edildiği bir görsel kullanıldı.

Gazze'de esir takası: İsrailli rehinelerin cansız bedenleri teslim edildi - 3

EN KÜÇÜK REHİNENİN CANSIZ BEDENİ TESLİM EDİLDİ

Teslim edilen cenazelerin isimleri ise anne Shiri Bibas ve 9 aylık bebeği Ariel ile 4 yaşındaki Kfir Bibas olarak açıklandı.

Bibas ailesinin yanında Oded Lisfhitz'in de olduğu belirtildi.

Gazze'de esir takası: İsrailli rehinelerin cansız bedenleri teslim edildi - 4

"SAVAŞIN DÖNÜŞÜ = ESİRLERİNİZİN TABUTLARDA DÖNÜŞÜ"

Platformdaki pankartlardan birine İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralanan Filistinlilerin sayılarının yazıldığı görüldü.

Diğerinde ise İsrail bayraklarına sarılı tabutlar ve "Savaşın dönüşü=Esirlerinizin tabutlarda dönüşü" mesajı yer aldı.

Bir diğer pankartta ise, "Savaş suçlusu Netanyahu ve Nazi ordusu, onları (İsrailli esirleri) Siyonist savaş uçaklarından atılan füzelerle öldürdü" ifadesi kullanıldı.

Gazze'de esir takası: İsrailli rehinelerin cansız bedenleri teslim edildi - 5

KIZILHAÇ TARAFINDAN TESLİM ALINDI

Teslim töreninin ardından cenazeler Kızılhaç aracına konularak Gazze'deki İsrail güçlerine teslim edilmek üzere yola çıkarıldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Kızılhaç'ın 4 cenazeyi teslim aldığına dair orduyu bilgilendirdiğini duyurdu.

Cenazeler Gazze'deki İsrail güçlerine teslim edildikten sonra kısa bir askeri tören düzenlenecek.

Gazze'de esir takası: İsrailli rehinelerin cansız bedenleri teslim edildi - 6

6 MAHKUM CUMARTESİ BIRAKILACAK

Hamas, rehinelerin cansız bedenlerine karşılık salıverilecek Filistinli mahkumların da cumartesi bırakılacağını duyurdu.

Ayrıca Hamas hayatta olan rehinelerin kalanını da cumartesi bırakacak. İsrail basınına göre, bu 6 kişinin de isimleri Tel Aviv'e iletildi.

Buna karşılık olarak İsrail de Filistinli mahkumları serbest bırakacak.

Gazze'de esir takası: İsrailli rehinelerin cansız bedenleri teslim edildi - 7
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