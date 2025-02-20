Gazze'de esir takası: İsrailli rehinelerin cansız bedenleri teslim edildi
Hamas, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bugün 4 rehinenin cansız bedenini İsrail'e teslim etti. Teslim edilen cenazelerden birinin Hamas'ın elindeki en küçük rehine olan 9 aylık bir bebek olduğu aktarıldı. Takasın gerçekleştiği sahnenin arkaplanında ise, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun vampir olarak tasvir edildiği bir görsel kullanıldı. Ateşkes ve rehine ile mahkum takası anlaşmasının ikinci aşamasına yönelik belirsizlik devam ediyor.
DÖRT SİYAH TABUT SAHNEDE
Hamas, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bugün 4 rehinenin cansız bedenini İsrail'e teslim etti.
Rehinelerin teslim edildiği sahnede dört siyah tabut olduğu görüldü.