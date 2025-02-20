Gazze'de esir takası: İsrailli rehinelerin cansız bedenleri teslim edildi

6 MAHKUM CUMARTESİ BIRAKILACAK

Hamas, rehinelerin cansız bedenlerine karşılık salıverilecek Filistinli mahkumların da cumartesi bırakılacağını duyurdu.

Ayrıca Hamas hayatta olan rehinelerin kalanını da cumartesi bırakacak. İsrail basınına göre, bu 6 kişinin de isimleri Tel Aviv'e iletildi.

Buna karşılık olarak İsrail de Filistinli mahkumları serbest bırakacak.