Gazze'de fırtına ve yağış insani krizi derinleştirdi. Çocuklar soğuktan hayatını kaybediyor

Gazze Şeridi, İsrail’in Ekim 2023’te başlattığı ve iki yıldır aralıksız devam eden saldırıların ardından şimdi de şiddetli fırtına ve sağanak yağışlarla mücadele ediyor. Derme çatma çadırlarda, ağır hasarlı yapılarda ve temel insani ihtiyaçlardan yoksun şekilde hayatta kalmaya çalışan milyonlarca Gazzeli, kutup kökenli Byron Fırtınası’nın etkisiyle daha da savunmasız hale geldi.