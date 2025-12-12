Gazze'de fırtına ve yağış insani krizi derinleştirdi. Çocuklar soğuktan hayatını kaybediyor
12.12.2025 14:27
AA
İsrail’in iki yılı aşkın süredir devam eden saldırıları nedeniyle büyük bir insani felaket yaşayan Gazze Şeridi, bu kez aşırı yağışlar ve Byron Fırtınası’nın etkisi altına girdi.
Gazze Şeridi, İsrail’in Ekim 2023’te başlattığı ve iki yıldır aralıksız devam eden saldırıların ardından şimdi de şiddetli fırtına ve sağanak yağışlarla mücadele ediyor. Derme çatma çadırlarda, ağır hasarlı yapılarda ve temel insani ihtiyaçlardan yoksun şekilde hayatta kalmaya çalışan milyonlarca Gazzeli, kutup kökenli Byron Fırtınası’nın etkisiyle daha da savunmasız hale geldi.
Birleşmiş Milletler’e göre Gazze, son yılların “en kırılgan ve korunmasız nüfus yoğunluklarından biriyle” karşı karşıya. Binlerce aile, yağmurun çamura çevirdiği çadırların içinde, çocuklarını soğuktan korumaya çalışıyor.
795 BİN KİŞİ SEL RİSKİ ALTINDA
Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), fırtınanın bölgedeki etkilerini “kritik” olarak niteledi ve yaklaşık 795 bin yerinden edilmiş Filistinlinin ciddi sel riski altında olduğunu bildirdi.
Fırtına Gazze’ye ulaşmadan önce Yunanistan ve Kıbrıs’ta büyük sel baskınlarına yol açmıştı. Aynı hava sistemi, güvenli barınaklara erişimi olmayan Filistinlilerin yaşadığı aşırı kalabalık çadır kamplarında yeni bir felakete neden oldu.
"ELLERİNDEKİ HER ŞEYLE MÜCADELE EDİYORLAR"
IOM Genel Direktörü Amy Pope, “Aileler çocuklarını soğuk ve yağmurdan korumak için ellerindeki her şeyle mücadele ediyor. Bu insanlar belirsizlikten daha fazlasını, güvenliği hak ediyor.” ifadelerini kullandı. Pope, Gazze’ye acil ve engelsiz insani erişimin önemine vurgu yaptı.
YAĞMURUN İÇİNDE HAYATTA KALMA ÇABASI
İsrail’in saldırılarında 282 binden fazla evin yıkıldığı veya kullanılamaz hale geldiği Gazze’de halkın büyük bölümü çadırlarda yaşıyor. Ancak yoğun yağışlar nedeniyle bu çadırların birçoğu su altında kaldı.
Sahil hattındaki kamplarda derinleşen su birikintileri, ailelerin battaniye ve kıyafetlerini kurutmasına dahi imkan vermiyor. Gıda kıtlığı, temiz suya erişimin sınırlı olması ve yakıt eksikliği, binlerce kişinin günlük yaşamını felakete dönüştürdü.
BİRİ BEBEK 3 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Gazze Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte biri bebek, biri 9 yaşında olmak üzere iki çocuğun soğuktan donarak hayatını kaybettiğini duyurdu.
"ÖLÜMCÜL KOŞULLAR"
Birçok aile, defalarca yerinden edildiği için yanlarına temel kıyafet bile alamadan yeni bölgelere göç etmek zorunda kaldı.
Yetkililer, özellikle bebek ve çocuklar için mevcut koşulları “ölümcül” olarak niteliyor.
FIRTINA HASARLI BİNALARI YIKTI, 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Aşırı yağış nedeniyle çadırların yaşanmaz hale gelmesi, bazı aileleri bu kez de İsrail saldırılarında ağır hasar görmüş binalara sığınmaya itti. Ancak fırtına bu yapıları da ayakta tutamadı.
Sivil savunma ekiplerinin verilerine göre, Gazze'de son 24 saatte şiddetli fırtına nedeniyle İsrail saldırılarında hasar alan en az 10 ev yıkıldı.
Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesinde bir binanın yıkılması sonucu en az 5 Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze kent merkezindeki bir duvarın çadırların üzerine yıkılması nedeniyle 2 Filistinli yaşamını yitirdi.
Şati Mülteci Kampı'nda dün de şiddetli fırtına sebebiyle çöken duvarın altında kalan 1 Filistinli ölmüştü.
Gazze’nin kuzeyinde çöken bir binada kurtarma çalışmaları sürerken, ekiplerin çoğu noktada sivillerin desteğiyle müdahale edebildiği bildiriliyor.
"İNSANİ KRİZ GİDEREK DERİNLEŞİYOR"
Gazze’deki insani tablo, ateşkes ilan edilmesine rağmen iyileşmek yerine kötüleşiyor. BM, mevcut koşulları “hayatta kalma mücadelesinin en ağır hali” olarak tanımlıyor.
İsrail saldırılarından sağ kurtulan binlerce aile, şimdilerde soğuk, sel, yıkılan binalar ve açlıkla mücadele ediyor. Temel insani yardımların bölgeye ulaşmasındaki engeller ise durumu daha da içinden çıkılmaz hale getiriyor.