Gazze'de "Gölge" dönemi: Hamas'ın bir Sinvar'ı daha var

İSRAİLLİ TUĞGENERALDEN İTİRAF

Emekli İsrailli tuğgeneral Amir Avivi, "Hamas'ın kendini yeniden inşa etme hızının, İsrail ordusunun onları yok etme hızından daha yüksek olduğu bir durumdayız. Muhammed Sinvar her şeyi yönetiyor." açıklamasında bulundu.

Muhammed Sinvar'ın yaklaşık 50 yaşında olduğu düşünülüyor ve uzun zamandır kendisinden 10 yaş büyük olan ağabeyine yakın olduğu tahmin ediliyor.