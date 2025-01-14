Gazze'de "Gölge" dönemi: Hamas'ın bir Sinvar'ı daha var

İsrail saldırısında öldürülen Hamas lideri Yahya Sinvar'ın küçük kardeşi, Gazze'de direnişi yeniden güçlendirmek için çalışıyor. Hamas'ın canlanma çabasının merkezinde yer alan Muhammed Sinvar, uzun zamandır büyük ölçüde perde arkasında faaliyet gösterdi ve bu da ona "Gölge" lakabını kazandırdı. İsrailli yetkililer tarafından her yerde aranan Sinvar, Hamas'ın elindeki en önemli kozlardan biri durumunda. Bu da Filistinli grubun başında yeniden savaşın tüm gidişatını değiştirebilecek bir Sinvar daha olduğu anlamına geliyor.

Gazze'de "Gölge" dönemi: Hamas'ın bir Sinvar'ı daha var - 1

DİRENİŞİ YENİDEN YAPILANDIRIYOR

Amerika'nın önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'ın haberine göre, geçtiğimiz ekim ayında İsrail saldırısında öldürülen Hamas lideri Yahya Sinvar'ın küçük kardeşi Gazze'de savaşçı topluyor.

Hamas, geçen sonbaharda İsrail'in, 7 Ekim saldırılarının arkasındaki stratejik isim olan lider Yahya Sinvar'ı öldürmesiyle darbe aldı.

Şimdi ise Filistinli grubun başında Yahya Sinvar'ın küçük kardeşi olan Muhammed adında bir Sinvar daha var. O da direniş hareketini yeniden güçlendirmek için çalışıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'de "Gölge" dönemi: Hamas'ın bir Sinvar'ı daha var - 2

CANLANMA ÇABASININ MERKEZİNDE

İsrail, 15 aydır devam eden saldırıları sırasında Hamas'ın üst düzey liderlerine yönelik hedefli suikastler düzenledi.

Grubun iyi eğitimli ve iyi silahlanmış kadrosu ciddi şekilde zayıfladı.

Muhammed Sinvar, Hamas'ın canlanma çabasının merkezinde yer alıyor.

Gazze'de "Gölge" dönemi: Hamas'ın bir Sinvar'ı daha var - 3

SAHADA LİDER BELLİ: MUHAMMED SİNVAR

İsrail askerleri Ekim ayında kardeşini öldürdüğünde, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan hareketin yetkilileri yeni bir lider atamak yerine kolektif bir liderlik konseyi oluşturmaya karar verdi.

Ancak İsrail ile ateşkes görüşmelerinde yer alan Arap arabuluculara göre, Gazze'de sahada çatışan Hamas üyeleri bu talebe uymadı ve şimdi daha genç olan Muhammed Sinvar'ın liderliğinde özerk bir şekilde faaliyet gösteriyor.

Gazze'de "Gölge" dönemi: Hamas'ın bir Sinvar'ı daha var - 4

İSRAİLLİ TUĞGENERALDEN İTİRAF

Emekli İsrailli tuğgeneral Amir Avivi, "Hamas'ın kendini yeniden inşa etme hızının, İsrail ordusunun onları yok etme hızından daha yüksek olduğu bir durumdayız. Muhammed Sinvar her şeyi yönetiyor." açıklamasında bulundu.

Muhammed Sinvar'ın yaklaşık 50 yaşında olduğu düşünülüyor ve uzun zamandır kendisinden 10 yaş büyük olan ağabeyine yakın olduğu tahmin ediliyor.

Gazze'de "Gölge" dönemi: Hamas'ın bir Sinvar'ı daha var - 5

HAMAS'IN "GÖLGE"Sİ OLDU

Yahya Sinvar gibi o da erken yaşta Hamas'a katıldı ve hareketin silahlı kanadının başı olan Muhammed Deif'e yakın olduğu düşünülüyordu.

İsrail hapishanesinde yirmi yıldan fazla zaman geçiren kardeşinin aksine, Muhammed İsrail hapishanesinde önemli bir zaman geçirmedi.

Arap yetkililere göre, büyük ölçüde perde arkasında faaliyet gösterdi ve bu da ona "Gölge" lakabını kazandırdı.

Gazze'de "Gölge" dönemi: Hamas'ın bir Sinvar'ı daha var - 6

"ONU BULMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUZ"

Gazze'deki savaşı yöneten Güney Komutanlığı'ndan üst düzey bir İsrailli yetkili, "Onu bulmak için çok çalışıyoruz" dedi.

İsrailli yetkililere göre, Muhammed Sinvar, 2006 yılında bir İsrail askerinin kaçırılması ve beş yıl sonra kardeşinin esir takasıyla serbest bırakılması olayından sorumlu kişilerden biriydi.

İsrail ordusu, Hamas'ın son birkaç ayda yüzlerce kişiyi saflarına kattığını ve bunun Gazze genelinde, özellikle de kuzeyde gerçekleştiğini söylüyor.

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