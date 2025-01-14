Gazze'de "Gölge" dönemi: Hamas'ın bir Sinvar'ı daha var
İsrail saldırısında öldürülen Hamas lideri Yahya Sinvar'ın küçük kardeşi, Gazze'de direnişi yeniden güçlendirmek için çalışıyor. Hamas'ın canlanma çabasının merkezinde yer alan Muhammed Sinvar, uzun zamandır büyük ölçüde perde arkasında faaliyet gösterdi ve bu da ona "Gölge" lakabını kazandırdı. İsrailli yetkililer tarafından her yerde aranan Sinvar, Hamas'ın elindeki en önemli kozlardan biri durumunda. Bu da Filistinli grubun başında yeniden savaşın tüm gidişatını değiştirebilecek bir Sinvar daha olduğu anlamına geliyor.
DİRENİŞİ YENİDEN YAPILANDIRIYOR
Amerika'nın önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'ın haberine göre, geçtiğimiz ekim ayında İsrail saldırısında öldürülen Hamas lideri Yahya Sinvar'ın küçük kardeşi Gazze'de savaşçı topluyor.
Hamas, geçen sonbaharda İsrail'in, 7 Ekim saldırılarının arkasındaki stratejik isim olan lider Yahya Sinvar'ı öldürmesiyle darbe aldı.
Şimdi ise Filistinli grubun başında Yahya Sinvar'ın küçük kardeşi olan Muhammed adında bir Sinvar daha var. O da direniş hareketini yeniden güçlendirmek için çalışıyor.