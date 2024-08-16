Gazze'de güvenli bölge yok: İsrail'den El-Mevasi'ye yeni tahliye emri
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş 1 milyondan fazla Filistinliyi sıkıştırdığı ve "insani bölge" olduğunu iddia ettiği El-Mavasi'nin bazı kısımlarına saldırı başlatacağını duyurarak buradaki Filistinlerden bir kez daha göç etmelerini istedi.
SALDIRI HAZIRLIĞI
Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, yerinden edilen Filistinlilere karşı zorunlu göçü silah olarak kullanmaya devam ediyor.
Filistinlileri 10 ayı aşkın süredir sürekli göçe zorlayan İsrail, şimdi de "güvenli olduğunu" iddia ettiği ve yerinden edilmiş Gazzelilerin sığındığı El-Mevasi'nin bazı bölgelerine saldırmaya hazırlanıyor.
İsrail yönetimi, yaklaşık 2,3 milyon Filistinliyi hapsetmeye çalıştığı El-Mevasi'yi de hedefine koymuş durumda.