Gazze'de güvenli bölge yok: İsrail'den El-Mevasi'ye yeni tahliye emri

ATEŞKES MÜZAKERELERİ SÜRÜYOR

İsrail ordusunun El-Mevasi'deki bazı bölgelerin boşaltılması talebinin, Katar'ın başkenti Doha'da Tel Aviv yönetimiyle Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes müzakerelerin devam ettiği bir süreçte gelmesi dikkati çekti.

Gazzelileri yeniden göçe zorlayan bu "tahliye kararının" Doha'da dün başlayan ve bugün de devam edecek olan ateşkes ve esir takası müzakerelerine etkisi ise henüz bilinmiyor.