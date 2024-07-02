Gazze'de güvenli bölge yok: İsrail'den yeni tahliye emri

ATEŞKES ÇABALARI DURDU

Arap arabulucuların ABD tarafından desteklenen ateşkes sağlama çabaları durdu.

Hamas, kabul edecekleri herhangi bir anlaşmanın savaşı sona erdirmesi ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesini sağlaması gerektiğini söylüyor.

İsrail ise Hamas ortadan kaldırılana kadar çatışmalara sadece geçici bir süre ara verilmesini kabul edeceğini söylüyor.