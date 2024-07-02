Gazze'de güvenli bölge yok: İsrail'den yeni tahliye emri

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 270 gündür devam ediyor. Ateşkes görüşmelerinin çıkmaza girdiği ve tarafların anlaşmazlıklarının keskinleştiği dönemde İsrail, güneydeki saldırılarını yoğunlaştırdı. Yeni tahliye emirleri verilmesinin ardından şeridin güneyindeki Filistinliler bir kez daha zorunlu göç ile karşı karşıya.

Gazze'de güvenli bölge yok: İsrail'den yeni tahliye emri - 1

FİLİSTİNLİLER GÖÇE ZORLANIYOR

İsrail güçleri bugün erken saatlerde Gazze'nin güneyine yeni saldırılar düzenledi.

Ordu, bir kez daha nüfusun yoğun olduğu bazı bölgelerin boşaltılmasını emrederek yüzlerce Filistinliyi göçe zorladı. 

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'de güvenli bölge yok: İsrail'den yeni tahliye emri - 2

SALDIRILAR DURMUYOR

Filistin Kızılayı'na göre, görgü tanıkları Han Yunus kenti ve çevresinde 8 kişinin öldüğü ve 30'dan fazla kişinin yaralandığı çok sayıda saldırı olduğunu bildirdi.

Bombardıman, İslami Cihad tarafından üstlenilen bir füze saldırısının ardından geldi.

Gazze'de güvenli bölge yok: İsrail'den yeni tahliye emri - 3

"FİLİSTİN HALKINA KARŞI SUÇLAR"

İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Tugayları, füzelerin Gazze sınırı yakınlarındaki İsrail topluluklarını hedef aldığını ve İsrail'in "Filistin halkına karşı işlediği suçlara" misilleme olarak ateşlendiğini söyledi.

Gazze'de güvenli bölge yok: İsrail'den yeni tahliye emri - 4

İsrail ordusu ise "Han Yunus bölgesinden geçen yaklaşık 20 merminin tespit edildiğini" ve bunların çoğunun engellendiğini açıkladı.

Ordu, herhangi bir can kaybı olmadığını ve karşı saldırının "ateş açılan kaynakları vurduğunu" bildirdi.

Gazze'de güvenli bölge yok: İsrail'den yeni tahliye emri - 5

GAZZE'DE GÜVENLİ BÖLGE YOK

Ordu, kara harekâtı öncesinde Refah'ın büyük bir kısmının boşaltılmasını emretmişti.

Bu ilk emirden yaklaşık iki ay sonra Al-Qarara, Bani Suhaila, Refah ve Han Yunus'taki diğer kasabaların boşaltılmasını emretti. 

Gazze Şeridi'nin güneyine sürülen ailelerin gidecek başka yeri yok. 

Gazze'de güvenli bölge yok: İsrail'den yeni tahliye emri - 6

İsrail'in Refah'a yönelik kara harekâtından önce Gazze'nin en güneyindeki kentte bir milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinli yaşıyordu.

Bu bir milyondan fazla insanın kara harekatı başladıktan sonra tekrar göçe zorlanarak yer değiştirdiği tahmin ediliyor.

Gazze'de güvenli bölge yok: İsrail'den yeni tahliye emri - 7

REFAH'TA SON DURUM

Görgü tanıkları ve sağlık görevlileri, tahliye emri verilen bölgeler arasında hem Han Yunus hem de Refah'a hizmet veren Gazze-Avrupa Hastanesi'nin bulunduğunu aktardı.

Sağlık görevlilerinin tesise sığınan hasta ve aileleri tahliye etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Gazze'de güvenli bölge yok: İsrail'den yeni tahliye emri - 8

Bazı bölge sakinleri batıya, insani yardım bölgesi olarak belirlenen ancak yerinden edilmiş aileler nedeniyle aşırı kalabalık olan sahil kenarındaki Mawasi bölgesine doğru yöneldi.

Bazıları barınacak yer bulamadıkları için sokakta uyudu.

Gazze'de güvenli bölge yok: İsrail'den yeni tahliye emri - 9

REFAH OPERASYONU SONA YAKLAŞIYOR

İsrail, Gazze'nin güneyindeki sınır kenti Refah'ta süren operasyonunun yakında sona ereceğinin sinyallerini verdi.

Yetkililer, savaşın bu yoğun aşamasının sona ermesinin ardından İsrail güçlerinin Hamas'ın yeniden toparlanmasını engellemeye yönelik daha küçük çaplı operasyonlara odaklanacağını öne sürdü.

Gazze'de güvenli bölge yok: İsrail'den yeni tahliye emri - 10

ATEŞKES ÇABALARI DURDU

Arap arabulucuların ABD tarafından desteklenen ateşkes sağlama çabaları durdu.

Hamas, kabul edecekleri herhangi bir anlaşmanın savaşı sona erdirmesi ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesini sağlaması gerektiğini söylüyor.

İsrail ise Hamas ortadan kaldırılana kadar çatışmalara sadece geçici bir süre ara verilmesini kabul edeceğini söylüyor.

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