Gazze'de güvenli bölge yok: İsrail'den yeni tahliye emri
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 270 gündür devam ediyor. Ateşkes görüşmelerinin çıkmaza girdiği ve tarafların anlaşmazlıklarının keskinleştiği dönemde İsrail, güneydeki saldırılarını yoğunlaştırdı. Yeni tahliye emirleri verilmesinin ardından şeridin güneyindeki Filistinliler bir kez daha zorunlu göç ile karşı karşıya.
FİLİSTİNLİLER GÖÇE ZORLANIYOR
İsrail güçleri bugün erken saatlerde Gazze'nin güneyine yeni saldırılar düzenledi.
Ordu, bir kez daha nüfusun yoğun olduğu bazı bölgelerin boşaltılmasını emrederek yüzlerce Filistinliyi göçe zorladı.