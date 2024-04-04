Gazze'de her saat 4 çocuk öldürülüyor
İsrail saldırıları, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi aralıksız şekilde bombalıyor. Filistin Sağlık Bakanlığına göre 33 bine yakın kişinin öldüğü Gazze'de, her saat 4 çocuk hayatını kaybediyor. Bombalardan kurtulan çocuklar ise açlığın pençesinde.
Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında her saat yaklaşık 4 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.
Filistin yönetimine bağlı Filistin Merkezi İstatistik Bürosu, "5 Nisan Filistinli Çocuklar Günü" öncesinde Gazze'deki çocukların durumuna ilişkin bir rapor yayımladı.
Rapora göre, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 14 bin 350 çocuk yaşamını yitirdi.