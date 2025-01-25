Gazze'de ikinci esir takası bugün: Kızılhaç araçları yola çıktı
Bir yılı aşkın süredir devam eden çatışmaların ardından İsrail-Hamas arasındaki ateşkes geçtiğimiz hafta yürürlüğe girdi. Pazar günü ilk esir takası yapıldı. İlk esir takası kapsamında Hamas 3 İsrailli kadın rehineyi teslim etti, İsrail 90 Filistinliyi serbest bıraktı. İkinci rehine takasının bugün yapılması planlanırken, İsrail basınına göre Kızılhaç'a bağlı araçlar rehineleri teslim almak üzere yola çıktı. Hamas serbest bırakılacak rehinelerin ve Filistinli mahkumların isim listelerini yayınladı.
Gazze'de tam 471 gün sonra silahlar geçtiğimiz hafta sustu.
İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra anlaşmanın ilk şartlarından rehine takası da yapıldı.