Gazze'de ikinci esir takası bugün: Kızılhaç araçları yola çıktı

Bir yılı aşkın süredir devam eden çatışmaların ardından İsrail-Hamas arasındaki ateşkes geçtiğimiz hafta yürürlüğe girdi. Pazar günü ilk esir takası yapıldı. İlk esir takası kapsamında Hamas 3 İsrailli kadın rehineyi teslim etti, İsrail 90 Filistinliyi serbest bıraktı. İkinci rehine takasının bugün yapılması planlanırken, İsrail basınına göre Kızılhaç'a bağlı araçlar rehineleri teslim almak üzere yola çıktı. Hamas serbest bırakılacak rehinelerin ve Filistinli mahkumların isim listelerini yayınladı.

Gazze'de ikinci esir takası bugün: Kızılhaç araçları yola çıktı - 1

Gazze'de tam 471 gün sonra silahlar geçtiğimiz hafta sustu. 

İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra anlaşmanın ilk şartlarından rehine takası da yapıldı.

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Gazze'de ikinci esir takası bugün: Kızılhaç araçları yola çıktı - 2

Hamas, Gazze sınırında 3 kadın rehineyi Kızılhaç yetkililerine teslim etti. İsrail ise 3 kadın rehineye karşılık 90 Filistinliyi serbest bıraktı.

Gazze'de ikinci esir takası bugün: Kızılhaç araçları yola çıktı - 3

Serbest bırakılanların 69'unun kadın, 20'sinin çocuk, birinin ise genç yaşta olduğu ifade edildi. Serbest bırakılan mahkumlar, Ramallah'ta Filistinliler tarafından coşkuyla karşılanmıştı.

Gazze'de ikinci esir takası bugün: Kızılhaç araçları yola çıktı - 4

İKİNCİ ESİR TAKASI BUGÜN

İkinci rehine-mahkum takası bugün yapılacak. İsrail basını, Kızılhaç'a bağlı araçların Hamas'ın çağrısı üzerine İsrailli rehineleri teslim almak üzere sınıra doğru yola çıktığını duyurdu. 

Ateşkes anlaşması her biri 6 hafta sürecek üç aşamadan oluşuyor.

42 günlük ilk aşamada İsrailli 33 rehine serbest bırakılacak.

33 rehine arasında kadınlar, çocuklar, 50 yaşın üzerindeki erkekler, hastalar ve yaralılar yer alıyor

Hamas'ın elinde halen 94 rehine olduğu belirtiliyor.

Gazze'de ikinci esir takası bugün: Kızılhaç araçları yola çıktı - 5

HAMAS İSİMLERİ AÇIKLADI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde yarın serbest bırakılacak İsrailli 4 kadın askerin isimlerini açıkladı.

Yapılan açıklamada, asker olduğu belirtilen esirlerin isimleri “Liri Albag, Karina Ariev, Danielle Gilboa ve Naama Levy” olarak bildirildi.

Gazze'deki Esirler Medya Ofisi, serbest bırakılacak Filistinlimahkum listesinde hata olduğunu duyurdu.

Gazze'de ikinci esir takası bugün: Kızılhaç araçları yola çıktı - 6

Dört İsrailli kadın esire karşılık 200 Filistinli mahkum bırakılacak.

Gazze'de ikinci esir takası bugün: Kızılhaç araçları yola çıktı - 7

Esirlere karşılık serbest bırakılacak Filistinli mahkumların listesinin de İsrailli yetkililer tarafından açıklanması bekleniyor.

Gazze'de ikinci esir takası bugün: Kızılhaç araçları yola çıktı - 8

İSRAİL BAŞBAKANLIK OFİSİ DOĞRULADI

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, yarın serbest bırakılacak esirlerin listesinin arabulucular aracılığıyla alındığı doğrulandı. Açıklamada listeye ilişkin daha sonra bir açıklama yapılacağı kaydedildi.

Gazze'de ikinci esir takası bugün: Kızılhaç araçları yola çıktı - 9

ATEŞKESİN İLK AŞAMASINDA NE VAR? 

Ateşkesin illk aşamasında esir takası yapılacak. 6 hafta sürecek ilk aşamada Hamas 33 İsrailli esiri serbest bırakacak. İsrail de her kadın asker için 50, her sivil esir için de 30 Filistinli mahkûmu serbest bırakacak.

İsrail ardından 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 19 yaşın altındaki tüm kadın ve çocukları salıverecek.

İsrail ayrıca kademeli olarak silahsız Filistinlilerin Gazze Şeridi’nin kuzeyine dönmesine ve günde 600 kamyona kadar yardımın bölgeye girmesine izin verecek.

Gazze'de ikinci esir takası bugün: Kızılhaç araçları yola çıktı - 10
Gazze'de ikinci esir takası bugün: Kızılhaç araçları yola çıktı - 11
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