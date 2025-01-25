Gazze'de ikinci esir takası: İsrailli 4 kadın askere, 200 Filistinli esir serbest kaldı

Bir yılı aşkın süredir devam eden çatışmaların ardından İsrail-Hamas arasındaki ateşkes geçtiğimiz hafta yürürlüğe girdi. Pazar günü ilk esir takası yapıldı. İkinci rehine takası ise bugün gerçekleşti. Dört kadın asker Kızılhaç yetkilileri tarafından teslim alındı. Hamas'ın serbest bıraktığı rehinelerin İsrail'e ulaştığı ve burada tıbbi kontrollerden geçtiği duyuruldu. Filistinli esirlerin 114'ü işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine ve 16'sı Gazze Şeridi'ne getirilirken 70 esir anlaşma kapsamında Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçti. Katar Dışişleri Bakanlığı, esir takasının 2'nci turunun tamamlandığı duyurdu.

Gazze'de ikinci esir takası: İsrailli 4 kadın askere, 200 Filistinli esir serbest kaldı - 1

İKİNCİ REHİNE TAKASI GERÇEKLEŞTİ

Gazze'de tam 471 gün sonra silahlar geçtiğimiz hafta sustu. 

İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra anlaşmanın ilk şartlarından rehine takası da yapıldı.

İkinci rehine takası ise bugün gerçekleşti.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'de ikinci esir takası: İsrailli 4 kadın askere, 200 Filistinli esir serbest kaldı - 2

REHİNELER TESLİM EDİLDİ

İkinci rehine-mahkum takası bugün yapıldı.

Hamas tarafından isimleri açıklanan dört İsrailli kadın asker, Kızılhaç yetkililerine teslim edildi.

Gazze'de ikinci esir takası: İsrailli 4 kadın askere, 200 Filistinli esir serbest kaldı - 3

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze'den serbest bırakılan 4 İsrail askerinin sınırı geçerek İsrail'e ulaştığını duyurdu.

İsrail Cezaevi Hizmetleri, ateşkes anlaşması kapsamında İsrail hapishanelerindeki 200 Filistinlinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Gazze'de ikinci esir takası: İsrailli 4 kadın askere, 200 Filistinli esir serbest kaldı - 4

HAMAS'TAN İSRAİL'E TEPKİ

İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyine dönüşlere hala izin vermemesi üzerine Hamas’tan açıklama geldi.

İsrail’in ateşkes ve esir anlaşması şartlarının uygulanmasını geciktirdiği belirtilen açıklamada, “İsrail, ateşkes ve esir anlaşması şartlarının uygulanmasını geciktiriyor. Anlaşmanın uygulanmasındaki aksaklıktan ve bunun anlaşmanın diğer aşamalarına yansımalarından işgali sorumlu tutuyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Hamas, İsrailli dört kadın askerin listesini bir gün önce arabulucular aracılığıyla İsrail'e iletmişti. Listede olmayan bir isim,, sivil rehine Arbel Yehud taraflar arasında anlaşmazlığa yol açtı.

Anlaşmaya göre Hamas'ın, önce tüm kadın sivil rehineleri serbest bırakması gerekiyordu. Ancak Hamas yetkilileri, değişikliğin sahadaki durumla ilgili teknik nedenlerden kaynaklandığını belirtti. 

İsrail Başbakanlık Ofisi'yse kadın sivil rehinelerin serbest bırakılması konusu çözülmeden Filistinlilerin Kuzey Gazze'ye geçmesine izin vermeyeceğini duyurdu. 

Bunun üzerine Hamas İsrail'in talep ettiği Arbel Yedud'un hayatta olduğunu ve önümüzdeki hafta bırakılacağını açıkladı.

Gazze'de ikinci esir takası: İsrailli 4 kadın askere, 200 Filistinli esir serbest kaldı - 5

HAMAS İSİMLERİ AÇIKLAMIŞTI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde yarın serbest bırakılacak İsrailli 4 kadın askerin isimlerini açıkladı.

Yapılan açıklamada, asker olduğu belirtilen esirlerin isimleri “Liri Albag, Karina Ariev, Danielle Gilboa ve Naama Levy” olarak bildirildi.

Gazze'de ikinci esir takası: İsrailli 4 kadın askere, 200 Filistinli esir serbest kaldı - 6

İsrail Hapishane İdaresi, Gazze Şeridi'nden bugün serbest bırakılan 4 İsrailli kadın asker esire karşılık, 120'si İsrail tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 200 Filistinli esirin serbest bırakıldığını açıkladı.

İsrail Ordu Radyosu'na göre, Filistinli esirlerin 114'ü işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde ve 16'sı Gazze Şeridi'nde serbest bırakıldı. İsrail tarafından ömür boyu hapis cezasına mahkum 70 esir anlaşma kapsamında Mısır'a geçti.

Filistinli esirler, Gazze'deki 4 İsrailli esirin serbest bırakılıp İsrail ordusu tarafından sağlık kontrolünün serbest bırakılmasının ardından Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne ait konvoylarla İsrail hapishanelerinden çıkarıldı.

Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasının garantör ülkelerinden Katar Dışişleri Bakanlığı, esir takasının 2'nci turunun tamamlandığı duyurdu.

Gazze'de ikinci esir takası: İsrailli 4 kadın askere, 200 Filistinli esir serbest kaldı - 7

114 ESİR RAMALLAH'TA SEVDİKLERİNE KAVUŞTU

Filistinli 114 esiri taşıyan Kızılhaç konvoyu, Batı Şeria'daki Ofer Askeri Cezaevinden ayrıldıktan sonra Beytunya beldesinden ilerleyerek Ramallah'taki Tervihi Meydanı'na ulaştı.

Burada binlerce Filistinlinin büyük bir coşkuyla havai fişekler ve tekbirler eşliğinde karşıladığı konvoy, kalabalık sebebiyle meydana ulaşmakta zorluk yaşadı.

Otobüslerden inen Filistinli esirler, soydaşlarının omuzlarında taşındı. Ramallah'ta belediyeye ait bir tesiste sağlık kontrolleri yapılan Filistinli esirlerin büyük çoğunluğunun zayıfladığı ve bazılarının da yürümekte zorlandığı dikkati çekti.

Sağlık kontrollerinin ardından omuzlarda tekbirle binadan dışarıya çıkan esirler, buradan aileleriyle birlikte ayrıldı.

Gazze'de ikinci esir takası: İsrailli 4 kadın askere, 200 Filistinli esir serbest kaldı - 8

16 ESİR GAZZE'YE ULAŞTI

İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nden serbest bırakılan 86 Filistinli esirin 16'sı anlaşmanın 2'nci turunda İsrail'den Gazze'ye açılan Kerem Ebu Salim (Şalom) Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne ulaştı.

Gazze Şeridi'ne ulaşan Filistinli esirlerin sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Avrupa Gazze Hastanesi'ne nakledileceği bildirildi.

Gazze'de ikinci esir takası: İsrailli 4 kadın askere, 200 Filistinli esir serbest kaldı - 9

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALAN 70 ESİR MISIR'A GEÇTİ

İsrail basına yansıyan haberlere göre, Ketziot Hapishanesi'nden serbest bırakılan 70 esir ise Kerem Ebu Salim Kapısı'ndan geçerek Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'na getirildi.

İsrail tarafından daha önce ömür boyu hapis cezasına mahkum edilen Filistinli esirlerin Mısır tarafına geçtiği bildirildi.

Gazze'de ikinci esir takası: İsrailli 4 kadın askere, 200 Filistinli esir serbest kaldı - 10

ATEŞKESİN İLK AŞAMASINDA NE VAR? 

Ateşkesin illk aşamasında esir takası yapılacak. 6 hafta sürecek ilk aşamada Hamas 33 İsrailli esiri serbest bırakacak. İsrail de her kadın asker için 50, her sivil esir için de 30 Filistinli mahkûmu serbest bırakacak.

İsrail ardından 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 19 yaşın altındaki tüm kadın ve çocukları salıverecek.

İsrail ayrıca kademeli olarak silahsız Filistinlilerin Gazze Şeridi’nin kuzeyine dönmesine ve günde 600 kamyona kadar yardımın bölgeye girmesine izin verecek.

Gazze'de ikinci esir takası: İsrailli 4 kadın askere, 200 Filistinli esir serbest kaldı - 11
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