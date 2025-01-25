Gazze'de ikinci esir takası: İsrailli 4 kadın askere, 200 Filistinli esir serbest kaldı
Bir yılı aşkın süredir devam eden çatışmaların ardından İsrail-Hamas arasındaki ateşkes geçtiğimiz hafta yürürlüğe girdi. Pazar günü ilk esir takası yapıldı. İkinci rehine takası ise bugün gerçekleşti. Dört kadın asker Kızılhaç yetkilileri tarafından teslim alındı. Hamas'ın serbest bıraktığı rehinelerin İsrail'e ulaştığı ve burada tıbbi kontrollerden geçtiği duyuruldu. Filistinli esirlerin 114'ü işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine ve 16'sı Gazze Şeridi'ne getirilirken 70 esir anlaşma kapsamında Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçti. Katar Dışişleri Bakanlığı, esir takasının 2'nci turunun tamamlandığı duyurdu.
İKİNCİ REHİNE TAKASI GERÇEKLEŞTİ
Gazze'de tam 471 gün sonra silahlar geçtiğimiz hafta sustu.
İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra anlaşmanın ilk şartlarından rehine takası da yapıldı.
İkinci rehine takası ise bugün gerçekleşti.