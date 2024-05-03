Gazze'de insani kriz: Refah'taki siviller çadırlarda yaşıyor
İsrail'in operasyon hazırlığı yaptığı gazze'nin refah kentinde kalan filistinliler çaresizce beklemeyi sürdürüyor. Gidecek yeri olmayanlar kentteki geçici kamp alanlarındaki çadırlarda kalıyor. Kimiyse kendilerini başka yere götürecek bir araç bulmak için sokaklarda bekliyor.
İsrail'in kara harekatına hazırlandığı Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde yerlerinden edilmiş çok sayıda Filistinli yaşıyor.
Gidecek yeri olmayan Filistinliler olası kara saldırısına rağmen Refah'ta kalmayı sürdürüyor.