Gazze'de insani kriz: Refah'taki siviller çadırlarda yaşıyor

İsrail'in operasyon hazırlığı yaptığı gazze'nin refah kentinde kalan filistinliler çaresizce beklemeyi sürdürüyor. Gidecek yeri olmayanlar kentteki geçici kamp alanlarındaki çadırlarda kalıyor. Kimiyse kendilerini başka yere götürecek bir araç bulmak için sokaklarda bekliyor.

Gazze'de insani kriz: Refah'taki siviller çadırlarda yaşıyor - 1

İsrail'in kara harekatına hazırlandığı Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde yerlerinden edilmiş çok sayıda Filistinli yaşıyor.

Gidecek yeri olmayan Filistinliler olası kara saldırısına rağmen Refah'ta kalmayı sürdürüyor.

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Gazze'de insani kriz: Refah'taki siviller çadırlarda yaşıyor - 2

Bölgede inşa edilen geçici kamp alanında yaşayanların bazıları ise şimdiden eşyalarını toplayarak kampı terk etmeye başladı.

Gazzeliler yanlarına aldıkları birkaç parça eşya ile kendilerini şehirden götürecek bir araç bulmak için sokaklarda bekliyor.

Gazze'de insani kriz: Refah'taki siviller çadırlarda yaşıyor - 3

Son günlerde İsrail ordusunun saldırıları ve bombardımanlarının çok şiddetlendiğini aktaran bölge sakinleri Han Yunus gibi çevre şehirlere göç etmeye başladı.

Gazze'de insani kriz: Refah'taki siviller çadırlarda yaşıyor - 4

İsrail ordusu uzun zamandır Refah'a kara saldırısı başlatmakla tehdit ediyor. Ancak Refah'a sığınmış Filistinlilerin gidecek başka bir durağı daha yok.

Kampta yaşayan Filistinlilerden biri ailesiyle birlikte 7. kez evsiz kaldıklarını aktardı.

Gazze'de insani kriz: Refah'taki siviller çadırlarda yaşıyor - 5

Son olarak Birleşmiş Milletler, Gazze'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ölçekte yeniden inşaya ihtiyaç duyacağını açıkladı.

Gazze'de insani kriz: Refah'taki siviller çadırlarda yaşıyor - 6

BM yetkilileri Gazze'nin yeniden inşa edilmesinin on yıllar süreceğini ve 40 milyar dolardan fazlaya mal olacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Gazze'de insani kriz: Refah'taki siviller çadırlarda yaşıyor - 7
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