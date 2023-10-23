Gazze'de İsrail ve Hamas çatıştı: 1 asker öldü (İsrail-Hamas çatışmalarında 17. gün)

GAZZE'YE BASKINDA 1 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

Diğer taraftan, kapsamlı bir kara operasyonu beklenirken İsrail ordusu ara ara Gazze sınırlarına girerek operasyonlar düzenliyor. Son olarak Han Yunus bölgesinde baskın düzenleyen İsrail askerlerine Hamas karşılık verdi. Atılan anti-tank füzesi nedeniyle bir İsrail askeri ölürken üçü yaralandı. Hamas ise İsrail saldırısını geri püskürttük açıklaması yaptı. İsrail ordusu Gazze sınırlarına girme sebebini rehinelerin bulunması olarak açıkladı. Halihazırda Gazze'de 222 rehinenin bulunduğu öne sürüldü.

İsrail ordusu ayrıca, "Hamas'ın Gazze'ye giren yardımları almadığından emin olmak için izliyoruz, bu tarz el koymaların olmaması için operasyonlar yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.