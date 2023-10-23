Gazze'de İsrail ve Hamas çatıştı: 1 asker öldü (İsrail-Hamas çatışmalarında 17. gün)
İsrail-Hamas çatışmasının 17. gününe girildi. İsrail, olası kara harekatı öncesinde Gazze'ye hava operasyonlarını yoğunlaştırdı. Gazze'de toplam can kaybı 5 bini aşarken, bir gecede 400'den fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi. İsrail ordusu, ABD kuvvetleri gelene kadar Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatını ertelemeye karar verdiğini duyurdu. Bununla birlikte İsrail Savunma Bakanı, Gazze'ye yönelik kara saldırısının aylar sürebileceğini söyledi. Gazze'ye yapılan rehine baskında Hamas'la çıkan çatışma sonucu bir İsrail askeri öldü. İşte son 24 saatte bölgede yaşananlar...
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla İsrail'e yönelik başlattığı operasyonun ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 17. gününde sürüyor.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant Hava Kuvvetleri Harekat Komutanlığı toplantısında, "Gazze'deki kara harekatı, oradaki son savaş olmalı çünkü sonrasında Hamas olmayacak. Bu, bir ay, 2 ay, 3 ay sürebilir ama sonunda orada Hamas kalmayacak." dedi.