Gazze'de kadın ve çocuklar zorlu doğa koşullarıyla mücadele ediyor

Çadırlarda yaşayanlar, çocuklar da dahil yağmurdan eşyalarını kurtarmaya ve kuru yerlere taşımaya çalıştı.

Sosyal medyadaki hesaplarda yayımlanan bazı videolarda, Filistinli küçük bir çocuğun pantolonunu dizlerine kadar sıvamış şekilde, yağmur sularının içinde yürümeye çalıştığı görülüyor.

Diğer çocuklar ise su dolmuş çadırlardan bazı eşyaları kurtarmaya çalışıyor. İnce kıyafetler giydiği görülen bir çocuk da, elindeki battaniyeyi ıslanmaması için var gücüyle kaldırmaya çabalıyor.

Yetişkin Filistinlilerden bir kısmı da sahip oldukları birkaç parçayı da kaybetmenin şaşkınlığı içinde ıslanmış çadırları önünde duruyor.