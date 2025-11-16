Gazze'de kadın ve çocuklar zorlu doğa koşullarıyla mücadele ediyor
16.11.2025 11:58
AA
Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin kaldıkları çadırlar, yoğun yağışlar nedeniyle sular altında kaldı. Gazzeliler, hava koşullarıyla zorlu bir mücadele içinde.
Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları sonucu çadırlarda yaşamaya mahkum olan Filistinliler'in çadırları, son iki günde etkili olan yoğun yağış nedeniyle sular altında kaldı.
Kış şartları için elverişli kıyafetleri ve kalacak yerleri olmayan Filistinliler, yağmur sularından ıslanmamış eşyalarını kurtarmaya çalışıyor. Bu manzaraya Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde tanıklık etmek mümkün.
İsrail saldırılarında yıkılmış binaların geride bıraktığı boş toprak alanlara kurulan çadırlar, yağmur sonrası çamur göletlerine dönüştü.
Özellikle kadın ve çocuklar, çadırlarda sağlam kalan eşyalarını kurtarmaya çabalıyor.
BARINACAK YER KALMADI
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş yaklaşık 1 milyon 500 bin kişinin yaşadığı insani trajedinin, zorlu hava koşulları ve yağmurların etkisiyle eskimiş çadırların sular altında kalması üzerine daha da kötüleştiğini bildirdi.
Hükümet Ofisi, eylül ayı sonunda yaptığı açıklamada, bölgede bulunan 135 bin çadırın yaklaşık yüzde 93’ünün artık barınmaya elverişli olmadığını ve 125 bininin tamamen kullanılamaz hale geldiğini bildirmişti.
Çadırların sular altında kalmasıyla evsiz Filistinlilerin alternatif bir barınma imkanı kalmadı. Çünkü İsrail, son iki yıl içindeki saldırılarda sivil altyapının yüzde 90'ını yok etti, ilk tahminlere göre yaklaşık 70 milyar dolar değerinde zarara yol açtı.
ÇOCUKLAR SULARIN İÇİNDE YÜRÜYOR
Çadırlarda yaşayanlar, çocuklar da dahil yağmurdan eşyalarını kurtarmaya ve kuru yerlere taşımaya çalıştı.
Sosyal medyadaki hesaplarda yayımlanan bazı videolarda, Filistinli küçük bir çocuğun pantolonunu dizlerine kadar sıvamış şekilde, yağmur sularının içinde yürümeye çalıştığı görülüyor.
Diğer çocuklar ise su dolmuş çadırlardan bazı eşyaları kurtarmaya çalışıyor. İnce kıyafetler giydiği görülen bir çocuk da, elindeki battaniyeyi ıslanmaması için var gücüyle kaldırmaya çabalıyor.
Yetişkin Filistinlilerden bir kısmı da sahip oldukları birkaç parçayı da kaybetmenin şaşkınlığı içinde ıslanmış çadırları önünde duruyor.
KADINLARIN MÜCADELESİ SÜRÜYOR
Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus'un batısında bulunan El-Mevasi bölgesinde sular altında kalmış bir çadırda yaşayan ve dokuz aylık hamile Meryem Aslih, hayatının en zor günlerinden birini yaşadığını söyledi.
Aslih hem kendisinin hem de çocuklarının ıslandıkları ve havanın soğuk olması nedeniyle titrediğini aktardı.
Çadırı su basmaya başladığı ilk anlarda zarar gelmesinden korktuğu için uyuyan çocuklarını hızla uyandırıp dışarı çıkardığını aktaran Aslih, hamile olmasına rağmen çadırın içindeki suyu buldukları kaplarla boşaltmaya çalıştığını fakat başarısız olduklarını, çadırın içinde su birikintisi kaldığını söyledi.
Aslih, suyun dışarı akması için de toprağı kazdıklarını ancak bununda beklenen sonucu vermediğini belirtti.
Filistinli kadın, "Ne battaniyemiz kaldı ne de yatağımız. Bu durum karşısında kalbimiz kan ağlıyor." dedi.
YARDIMLAR ULAŞMIYOR
Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü yaptığı açıklamada, Han Yunus’un batısındaki El-Mevasi bölgesinde, yoğun yağış nedeniyle onlarca çadırın su altında kaldığını belirtti.
Açıklamada, çadırların rüzgarın da etkisiyle kullanılamaz hale geldiği; cuma günü başlayan soğuk hava ve sağanak yağışın, Gazzelilerin halihazırdaki zor yaşam koşullarını daha da ağırlaştırdığı vurgulandı.
İsrail saldırıları nedeniyle evleri yıkılan ya da bulundukları yerden zorla göç ettirilen Gazzeliler, temel yaşam olanaklarına erişimde güçlük çekiyor ve İsrail’in engellemeleri nedeniyle yardım malzemelerine de ulaşamıyor.