Gazze’de korkutan hareketlilik: İsrail uçakları alçaktan uçuyor, Filistinliler erzak stokluyor

Ateşkesi ihlal eden İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinliler için yeniden savaş tehdidini artırdı. Dünden bu yana Gazze Şeridi boyunca alçaktan uçak İsrail insansız hava araçları, Filistinlileri uyutmadı. Erzak stoklamaya başlayan Filistinlilier, "Öncekinden daha şiddetli bir savaştan korkuyoruz" diyor.

Gazze’de korkutan hareketlilik: İsrail uçakları alçaktan uçuyor, Filistinliler erzak stokluyor - 1

İsrail’in ateşkesi ihlâli sürdürmesi sonrası Hamas’ın esirlerin serbest bırakılmasını erteleyeceğini açıklaması, gözlerin yeniden Gazze’ye çevrilmesine yol açtı.

Sert kış koşulları, Gazze'nin kuzeyine geri dönen yerinden edilmiş Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

Kuzeydeki binaların çoğunun hasar görmesi ya da yıkılması nedeniyle, çadır kamplar şu an barınmak için tek alternatif.

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Gazze’de korkutan hareketlilik: İsrail uçakları alçaktan uçuyor, Filistinliler erzak stokluyor - 2

İHA SESLERİ UYUTMADI

Dünden bu yana Gazze Şehri ve şeridin kuzeyi boyunca gökyüzünde oldukça alçaktan uçak çok sayıda İsrail insansız hava aracı gözlemlendi.

Yaklaşık üç saat boyunca havada kalan savaş uçaklarının yanı sıra Gazze ve kuzey bölgelerinin kıyılarına yaklaşan savaş gemileri de vardı.

Bölgede insansız hava araçlarının (İHA) sesi Filistinlileri uyutmadı.

Ateşkes anlaşması giderek daha sallantılı bir hal alırken, Gazze'deki Filistinliler anlaşmanın çökmesi halinde başlarına geleceklerden korktuklarını söylüyor.

Gazze’de korkutan hareketlilik: İsrail uçakları alçaktan uçuyor, Filistinliler erzak stokluyor - 3

"AÇIKLAMALARDAN KORKAR HALE GELDİLER"

El Cezire’ye konuşan Han Yunus sakini Muhammed Yusuf, “İnsanlar korkuyor. Savaşın yeniden başlayacağı korkusuyla erzak stokluyorlar” dedi.

Yusuf, şunları ekledi: “Güvenlik yok, çünkü anlaşmadaki herhangi bir kusur savaşın geri dönmesi tehdidine yol açıyor. İnsanlar savaş sırasında karşılaştıkları pek çok şey nedeniyle, ister düşmandan ister Gazze'deki yönetimden olsun, her iki taraftan da gelecek herhangi bir açıklamadan korkar hale geldi.”

Gazze’de korkutan hareketlilik: İsrail uçakları alçaktan uçuyor, Filistinliler erzak stokluyor - 4

ATEŞKES NEFES ALDIRMIŞTI

Yine Han Yunus'tan Samir Ebu Latifa da aynı duyguları paylaşıyor.

“Elbette Gazze'de bu açıklamalardan korkuyoruz, tüm bu tehditler nedeniyle önceki savaştan daha şiddetli bir savaşın patlak vermesinden korkuyoruz” diyen Latifa, ateşkes yürürlüğe girdiğinde ve insanlar evlerine döndüğünde rahat bir nefes aldıklarını dile getirdi.

Gazze’de korkutan hareketlilik: İsrail uçakları alçaktan uçuyor, Filistinliler erzak stokluyor - 5
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