Gazze’de korkutan hareketlilik: İsrail uçakları alçaktan uçuyor, Filistinliler erzak stokluyor
Ateşkesi ihlal eden İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinliler için yeniden savaş tehdidini artırdı. Dünden bu yana Gazze Şeridi boyunca alçaktan uçak İsrail insansız hava araçları, Filistinlileri uyutmadı. Erzak stoklamaya başlayan Filistinlilier, "Öncekinden daha şiddetli bir savaştan korkuyoruz" diyor.
İsrail’in ateşkesi ihlâli sürdürmesi sonrası Hamas’ın esirlerin serbest bırakılmasını erteleyeceğini açıklaması, gözlerin yeniden Gazze’ye çevrilmesine yol açtı.
Sert kış koşulları, Gazze'nin kuzeyine geri dönen yerinden edilmiş Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.
Kuzeydeki binaların çoğunun hasar görmesi ya da yıkılması nedeniyle, çadır kamplar şu an barınmak için tek alternatif.