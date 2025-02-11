Gazze’de korkutan hareketlilik: İsrail uçakları alçaktan uçuyor, Filistinliler erzak stokluyor

"AÇIKLAMALARDAN KORKAR HALE GELDİLER"

El Cezire’ye konuşan Han Yunus sakini Muhammed Yusuf, “İnsanlar korkuyor. Savaşın yeniden başlayacağı korkusuyla erzak stokluyorlar” dedi.

Yusuf, şunları ekledi: “Güvenlik yok, çünkü anlaşmadaki herhangi bir kusur savaşın geri dönmesi tehdidine yol açıyor. İnsanlar savaş sırasında karşılaştıkları pek çok şey nedeniyle, ister düşmandan ister Gazze'deki yönetimden olsun, her iki taraftan da gelecek herhangi bir açıklamadan korkar hale geldi.”