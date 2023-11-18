Gazze'de ölü sayısı artıyor: BM'den katliam ve zulmün sonlandırılması çağrısı
İsrail'in Gazze'ye saldırıları 43 gündür devam ediyor. Gazze'deki hükümet, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının 12 bin 300 olduğunu duyurdu. Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de çocuklar ve sivillerin sığındıkları okulda yine öldürüldükleri korkunç görüntülerin görüldüğünü belirterek, "Katliam ve zulüm sonlanmalı." açıklamasında bulundu.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 43 gündür tüm şiddetiyle devam ediyor.
Gazze'deki hükümet, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının son 24 saatte 300 daha artarak 12 bin 300 olduğunu, ölenlerin en az 5 bininin çocuk, 3 bin 300’ünün de kadın olduğunu duyurdu.