Gazze'de rehine takası | 42 Filistinli ve 14 İsrailli bugün serbest bırakılacak
İsrail ile Hamas arasında yapılan esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmanın ardından ilk adım atıldı. Gazze'de 4 günlük geçici ateşkes sonrası rehine takası dün başladı. Hamas tarafından esir tutulan 13 İsrailli ile İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan 39 Filistinli serbest bırakıldı. İsrail, Hamas ile esir takası kapsamında Gazze Şeridi'nden serbest bırakılması planlanan esirlerden ikinci grubun da isim listesini alırken, bugün 14 İsraillinin ve 42 Filistinlinin serbest kalacağını duyurdu. Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'de çatışmalara verilen 4 günlük aranın ardından tüm güçlerini kullanarak savaşa devam edeceklerini söyledi.
İsrail-Hamas arasındaki çatışmaların 50. gününde dün sabah devreye giren 4 günlük ateşkesin ardından rehine takası başladı.