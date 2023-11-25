Gazze'de rehine takası | İsrail serbest kalacak ikinci grubun da isim listesini aldı
İsrail ile Hamas arasında yapılan esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmanın ardından ilk adım atıldı. Gazze'de 4 günlük geçici ateşkes sonrası rehine takası dün başladı. Hamas tarafından esir tutulan 13 İsrailli ile İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan 39 Filistinli serbest bırakıldı. İsrail, Hamas ile esir takası kapsamında Gazze Şeridi'nden serbest bırakılması planlanan esirlerden ikinci grubun da isim listesini aldı. Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'de çatışmalara verilen 4 günlük aranın ardından tüm güçlerini kullanarak savaşa devam edeceklerini söyledi.
İsrail-Hamas arasındaki çatışmaların 50. gününde dün sabah devreye giren 4 günlük ateşkesin ardından rehine takası başladı.