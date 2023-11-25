Gazze'de rehine takası | İsrail serbest kalacak ikinci grubun da isim listesini aldı

İsrail ile Hamas arasında yapılan esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmanın ardından ilk adım atıldı. Gazze'de 4 günlük geçici ateşkes sonrası rehine takası dün başladı. Hamas tarafından esir tutulan 13 İsrailli ile İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan 39 Filistinli serbest bırakıldı. İsrail, Hamas ile esir takası kapsamında Gazze Şeridi'nden serbest bırakılması planlanan esirlerden ikinci grubun da isim listesini aldı. Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'de çatışmalara verilen 4 günlük aranın ardından tüm güçlerini kullanarak savaşa devam edeceklerini söyledi.

Gazze'de rehine takası | İsrail serbest kalacak ikinci grubun da isim listesini aldı - 1

İsrail-Hamas arasındaki çatışmaların 50. gününde dün sabah devreye giren 4 günlük ateşkesin ardından rehine takası başladı.

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Gazze'de rehine takası | İsrail serbest kalacak ikinci grubun da isim listesini aldı - 2

İsrail ile Hamas arasında esirlerin serbest bırakılmasına yönelik yapılan anlaşma dün eyleme geçti. Hamas tarafından 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde esir tutulan 13 İsrail vatandaşının bulunduğu ilk esir grubu serbest bırakılarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi görevlilerine teslim edildi.

Komite tarafından Refah Sınır Kapısı’na götürülen İsrailliler, Mısır’a götürülerek sağlık kontrolünden geçti. Grup daha sonra İsrail’e getirildi.

Gazze'de rehine takası | İsrail serbest kalacak ikinci grubun da isim listesini aldı - 3

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, 13 esirin IDF ve iç istihbarat servisi Şin Bet eşliğinde İsrail topraklarına getirildiği duyuruldu. İsrail halkından sabır ve hassasiyet göstermeleri istenen açıklamada, "Tüm rehinelerin iadesi için savunma teşkilatının organlarıyla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Gazze'de rehine takası | İsrail serbest kalacak ikinci grubun da isim listesini aldı - 4

39 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILDI

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ensari yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerinde tutsak olan 39 Filistinli kadın ve çocuğun insani ara taahhütleri doğrultusunda serbest bırakıldığını duyurdu.

Gazze'de rehine takası | İsrail serbest kalacak ikinci grubun da isim listesini aldı - 5

Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesi'nden serbest bırakılan Filistinli mahkumlar, Ramallah'ın batısındaki Beitunia kasabasında coşkuyla karşılandı.

Gazze'de rehine takası | İsrail serbest kalacak ikinci grubun da isim listesini aldı - 6

4 GÜNLÜK ATEŞKES

Dün yerel saatle 07.00’de (TSİ 08.00) başlayan insani ara 4 gün sürecek. İsrail ve Hamas arasında varılan anlaşmaya göre Hamas'ın Gazze Şeridi’nde esir olarak tuttuğu 50 İsrail vatandaşına karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

Gazze'de rehine takası | İsrail serbest kalacak ikinci grubun da isim listesini aldı - 7

GAZZE'YE 7 EKİM'DEN BU YANA EN BÜYÜK YARDIM KONVOYU

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada, "Ateşkesin başlamasından bu yana Gazze'ye 137 kamyon giriş yaptı. Bu, 7 ekim'den bu yana en büyük insani yardım konvoyu oldu." denildi.

Gazze'de rehine takası | İsrail serbest kalacak ikinci grubun da isim listesini aldı - 8

İSRAİL SERBEST BIRAKILMASI PLANLANAN İKİNCİ GRUP ESİRLERİN İSİM LİSTESİNİ ALDI

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Gazze Şeridi'nden bugün serbest bırakılması planlanan ikinci grup esirlerin adlarının yer aldığı listenin İsrail makamlarına ulaştığı bildirildi.

Gazze'de rehine takası | İsrail serbest kalacak ikinci grubun da isim listesini aldı - 9

Kadın ve çocuklardan oluşan 13 İsrailli esirin bugün serbest bırakılmasının planlandığı belirtilen haberde, ikinci grupta daha fazla sayıda çocuğun yer almasının beklendiği ifade edildi.

Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Gazze'de rehine takası | İsrail serbest kalacak ikinci grubun da isim listesini aldı - 10

"İNSANİ ARANIN ARDINDAN SAVAŞA DEVAM EDECEĞİZ"

Savunma Bakanlığı ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İtalyan mevkidaşı Guido Crosetto ile Tel Aviv'deki Bakanlık binasında gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Gazze'de varılan uzlaşmaya ilişkin konuştu.

Gallant, "Kısa bir insani ara olacak sonrasında tüm askeri gücümüzle savaşa devam edeceğiz. Hamas'ın yok edilmesi ve esirlerin serbest bırakılması hedefini gerçekleştirinceye kadar durmayacağız. Hamas'ın elinde 240 esir var ve bu, kabul edebileceğimiz ve hoş görebileceğimiz bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Gazze'de rehine takası | İsrail serbest kalacak ikinci grubun da isim listesini aldı - 11

"7 EKİM ÖNCESİNE DÖNEMEYİZ"

Lübnan sınırında açılan cepheye ilişkin Gallant, şunları kaydetti:

"Savaşmakta bir çıkarımız yok ancak düşmanlarımızı caydırmamız gerekiyor. 7 Ekim öncesine dönemeyiz. Hamas tarafından vahşi bir saldırıya uğradık sonra da Hizbullah'ın saldırısı geldi. Vatandaşlarımıza yönelik tehditlere tolerans göstermeyeceğiz."

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