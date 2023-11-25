Gazze'de rehine takası | İsrail serbest kalacak ikinci grubun da isim listesini aldı

"İNSANİ ARANIN ARDINDAN SAVAŞA DEVAM EDECEĞİZ"

Savunma Bakanlığı ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İtalyan mevkidaşı Guido Crosetto ile Tel Aviv'deki Bakanlık binasında gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Gazze'de varılan uzlaşmaya ilişkin konuştu.

Gallant, "Kısa bir insani ara olacak sonrasında tüm askeri gücümüzle savaşa devam edeceğiz. Hamas'ın yok edilmesi ve esirlerin serbest bırakılması hedefini gerçekleştirinceye kadar durmayacağız. Hamas'ın elinde 240 esir var ve bu, kabul edebileceğimiz ve hoş görebileceğimiz bir şey değil." ifadelerini kullandı.