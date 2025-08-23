Gazze'de resmen kıtlık ilan edildi: Dünya nasıl tepki verdi?

BM: KITLIK YALNIZCA GIDAYLA İLGİLİ DEĞİLDİR

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze’deki kıtlığın “insan eliyle yaratılmış bir felaket, ahlaki bir itham ve insanlığın başarısızlığı” olduğunu söyledi.

Guterres, “Kıtlık yalnızca gıdayla ilgili değildir; bu, hayatta kalmak için gerekli sistemlerin kasten çökertilmesidir. İnsanlar açlıktan ölüyor. Çocuklar can veriyor. Ve harekete geçmesi gerekenler görevlerini yerine getirmiyor.” diye konuştu.

Guterres, işgalci güç olarak İsrail’in uluslararası hukuk kapsamında “açık ve kesin yükümlülükleri” bulunduğunu, buna Gazze halkına gıda ve tıbbi malzeme ulaştırma zorunluluğunun da dahil olduğunu hatırlattı.