Gazze'de resmen kıtlık ilan edildi: Dünya nasıl tepki verdi?
Gazze’de kıtlık ilanı dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Birleşmiş Milletler bunu “insan eliyle yaratılmış felaket” olarak nitelendirirken, uluslararası yardım kuruluşları acil ateşkes çağrısında bulundu. Peki Gazze'de kıtlık ilanına Avrupa ve dünyadan nasıl tepkiler geldi?
GAZZE'DE AÇLIK HAKİM
Birleşmiş Milletler, Gazze'de resmen kıtlık ilan etti.
Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporuna göre, 22 aydır süren savaşın yıkıcı etkileri nedeniyle Gazze Şehri ve çevresinde 514 binden fazla kişi “felaket düzeyinde açlık” koşullarında yaşıyor.
Gıda depolarının ve altyapının yok edilmesi, yardım girişlerinin engellenmesi ve ekmek fırınlarının hedef alınmasıyla bölgede açlık hızla derinleşirken, kıtlığın kısa süre içinde Gazze’nin orta ve güney kesimlerine de yayılması bekleniyor.