Gazze'de resmen kıtlık ilan edildi: Dünya nasıl tepki verdi?

Gazze’de kıtlık ilanı dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Birleşmiş Milletler bunu “insan eliyle yaratılmış felaket” olarak nitelendirirken, uluslararası yardım kuruluşları acil ateşkes çağrısında bulundu. Peki Gazze'de kıtlık ilanına Avrupa ve dünyadan nasıl tepkiler geldi?

GAZZE'DE AÇLIK HAKİM

Birleşmiş Milletler, Gazze'de resmen kıtlık ilan etti.

Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporuna göre, 22 aydır süren savaşın yıkıcı etkileri nedeniyle Gazze Şehri ve çevresinde 514 binden fazla kişi “felaket düzeyinde açlık” koşullarında yaşıyor.

Gıda depolarının ve altyapının yok edilmesi, yardım girişlerinin engellenmesi ve ekmek fırınlarının hedef alınmasıyla bölgede açlık hızla derinleşirken, kıtlığın kısa süre içinde Gazze’nin orta ve güney kesimlerine de yayılması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler'in ilk kez Afrika dışındaki bir bölgede kıtlık ilan ettiği vurgulanıyor.

Peki Avrupa ve Dünya liderleri Gazze'de kıtlık ilanına nasıl tepki verdi?

BM: KITLIK YALNIZCA GIDAYLA İLGİLİ DEĞİLDİR

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze’deki kıtlığın “insan eliyle yaratılmış bir felaket, ahlaki bir itham ve insanlığın başarısızlığı” olduğunu söyledi.

Guterres, “Kıtlık yalnızca gıdayla ilgili değildir; bu, hayatta kalmak için gerekli sistemlerin kasten çökertilmesidir. İnsanlar açlıktan ölüyor. Çocuklar can veriyor. Ve harekete geçmesi gerekenler görevlerini yerine getirmiyor.” diye konuştu.

Guterres, işgalci güç olarak İsrail’in uluslararası hukuk kapsamında “açık ve kesin yükümlülükleri” bulunduğunu, buna Gazze halkına gıda ve tıbbi malzeme ulaştırma zorunluluğunun da dahil olduğunu hatırlattı.

İSRAİL: BM RAPORU DÜPEDÜZ YALANDIR

Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze’de kıtlık yaşandığına dair BM destekli beyanı sert şekilde reddederek, “BM raporu düpedüz yalandır. İsrail’in aç bırakma politikası yok” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, savaş sırasında Gazze’ye insani yardım gönderildiğini ileri sürdü.

Mayıs ayında İsrail ve ABD destekli kurum, Gazze’deki tüm gıda yardımlarının dağıtımını BM’den devralmıştı.

O tarihten bu yana Gazze Sağlık Bakanlığı, yardım arayışındaki 2 binden fazla kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

HAMAS: ABLUKA ACİLEN KALDIRILMALI

Hamas, savaşın derhal sona erdirilmesi ve kuşatmanın kaldırılması çağrısı yaptı.

Yapılan açıklamada, “BM ve Güvenlik Konseyi’nin savaşı durdurması ve ablukayı kaldırması için acil eylem” talep edildi.

Ayrıca geçiş noktalarının “gıda, ilaç, su ve yakıtın sürekli ve acil girişine izin verecek şekilde sınırsız” açılması istendi.

İNGİLTERE: AHLAKİ BİR REZALET

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Gazze’deki kıtlığı “ahlaki bir rezalet” ve “insan eliyle yaratılmış bir felaket” olarak niteledi.

Lammy, “İsrail hükümetinin yeterli yardımı Gazze’ye sokmayı reddetmesi bu felaketi doğurmuştur. Bu, ahlaki bir rezalettir.” ifadelerini kullandı.

İRLANDA: TOPLU CEZALANDIRMA VE SAVAŞ SUÇU

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, kıtlık ilanını “tamamen öngörülmüş ve önlenebilir” olarak nitelendirdi.

Martin, “Sivillere gıda ve su verilmemesi, toplu cezalandırmadır ve savaş suçudur” ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Simon Harris ise, “Gazze’deki yürek parçalayıcı ve yıkıcı manzaralar görmezden gelinemez. Bu mide bulandırıcı ve iğrençtir” dedi.

AB-İsrail ticaret anlaşmalarının gözden geçirilmesi çağrısı yaptı.

BELÇİKA: BİR HALK ÖLÜME SÜRÜKLENİYOR

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, BM raporunun “sürpriz olmadığını” söyledi.

Prevot, “Bu, aylardır açık olanın trajik sonucudur: Bir halk açlığa, yoksulluğa ve ölüme sürükleniyor. 21. yüzyılda çocukların yardım engellendiği için açlıktan ölmesi utanç vericidir” dedi.

SLOVENYA: YENİ CEHENNEM EVRESİ

Başbakan Yardımcısı Tanja Fajon, kıtlığı “Gazze’nin bu insan eliyle yaratılan felakette karşı karşıya olduğu yeni cehennem evresi” olarak niteledi.

Fajon, “Açlıktan ölmek Gazze halkı için acı bir gerçeklik… Buna son verilmeli. Acil ateşkes, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve engelsiz insani erişim gerekiyor” dedi.

DANİMARKA: İSRAİL, YARDIMA ENGELSİZ GEÇİŞ SAĞLAMALI

Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen de yaptığı açıklamada İsrail ablukasını kınadı.

Rasmusen, “Yarım milyondan fazla kişi etkilendi, daha fazlası da etkilenecek. Tekrar ediyoruz: İsrail, BM ve STK’ların çalışmasına izin vererek yardıma engelsiz ve güvenli geçiş sağlamalıdır.” ifadelerini kullandı.

SUUDİ ARABİSTAN: ULUSLARARASI TOPLUMUN ÜZERİNDE KARA LEKE

Suudi Arabistan, IPC raporunun ardından endişesini dile getirdi ve Gazze’deki kötüleşen insani koşulların “uluslararası toplumun üzerinde kara bir leke” olarak kalacağını söyledi.

Durumun, “İsrail işgalinin tekrar eden suçları karşısında caydırıcılık ve hesap verebilirlik mekanizmalarının yokluğunun doğrudan sonucu” olduğu belirtildi.

KUVEYT: İNSANCIL HUKUKUN AÇIK İHLALİ

Kuveyt, İsrail’in Gazze’de sivillere karşı uyguladığı “aç bırakma, baskı ve yerinden etme politikasını” kınadı.

Açıklamada bu politikanın “uluslararası hukukun ve insancıl hukukun açık ihlali” olduğu belirtildi.

Kuveyt, uluslararası toplumu acil yardım girişine izin vermeye, “soykırımı durdurmaya” ve İsrail’i insanlığa karşı işlediği suçlardan dolayı hesap vermeye çağırdı.

