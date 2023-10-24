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Gazze'de sağlık sistemi tamamen çöktü (İsrail-Hamas çatışmalarında 18. gün)

İsrail-Hamas çatışmasının 18. gününe girildi. Saldırıların başından beri hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 6 bine yaklaştı. Bombardımanın yoğunlaştığı son 24 saatte 700'den fazla Filistinli öldürüldü. İsrail son günlerde hava saldırılarını daha da yoğunlaştırdı. Gazze Sağlık Bakanlığı bölgenin kuzeyindeki hastanelerde sağlık sisteminin tamamen çöktüğünü duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'ye yardım ulaştırılması için saldırılara insani ara verilmesinin değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, Gazze'ye kalıcı yardım mekanizması oluşturulması için Mısır, İsrail ve BM İle çalıştıklarını söyledi. İşte bölgede son 24 saate yaşananlar...

Gazze'de sağlık sistemi tamamen çöktü (İsrail-Hamas çatışmalarında 18. gün) - 1

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla İsrail'e yönelik başlattığı operasyonun ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 18. gününde sürüyor.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'de sağlık sistemi tamamen çöktü (İsrail-Hamas çatışmalarında 18. gün) - 2

İSRAİL SALDIRILARINDA ÖLENLERİN SAYISI 6 BİNE YAKLAŞTI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, "İsrail’in Gazze'ye saldırılarında ölen sivillerin sayısı son 24 saatte 704 artarak 5 bin 791’e yükseldi." açıklamasını yaptı. 

İsrail saldırıları nedeniyle toplamda 2 bin 360 çocuk, bin 292 kadın öldü. 

Bakanlık Gazze'deki hastanelerde sağlık sisteminin tamamen çöktüğünü aktardı. 

Gazze'de sağlık sistemi tamamen çöktü (İsrail-Hamas çatışmalarında 18. gün) - 3

Bakanlık, son 24 saatte çoğu çocuk 3 bin 150 kişide salgın hastalık görüldüğünü duyurdu.

İçme ve günlük kullanım suyunun yetersizliği ile kişisel temizlik ihtiyacının karşılanamadığına vurgu yapılan açıklamada, "Barınma merkezlerindeki büyük kalabalıklar nedeniyle salgın hastalıklar hızla yayılıyor." ifadesine yer verildi.

Hastanelerin durumunun kötüleştiği kaydedilen açıklamada, "Gazze Şeridi'ni vuracak ve kontrol edilmesi mümkün olmayacak büyük bir salgın dalgasına" karşı uyarıda bulunuldu.

Gazze'de sağlık sistemi tamamen çöktü (İsrail-Hamas çatışmalarında 18. gün) - 4

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'ye yardım ulaştırılması için saldırılara insani ara verilmesinin değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, Gazze'ye kalıcı yardım mekanizması oluşturulması için Mısır, İsrail ve BM İle çalıştıklarını söyledi.

Gazze'de sağlık sistemi tamamen çöktü (İsrail-Hamas çatışmalarında 18. gün) - 5

GUTERRES: ULUSLARARASI HUKUKUN KURALLARI İHLAL EDİLDİ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne hitap eden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarının Filistin halkına yönelik "toplu cezalandırmayı haklı çıkaramayacağını" söyledi. Guterres,  "Filistin halkının sıkıntıları, Hamas'ın korkunç saldırılarını haklı gösteremez. Ve bu korkunç saldırılar da Filistin halkının toplu olarak cezalandırılmasını haklı gösteremez." dedi. 

Bununla birlikte Guterres, İsrail'in Gazze'yi vurmasıyla uluslararası hukukun ihlal edildiğini belirtti ve yardımların ulaştırılması için acil insani ateşkes çağrısında bulundu. Ancak, "Gazze'de tanık olduğumuz açık uluslararası insancıl hukuk ihlallerinden derin endişe duyuyorum. Açık konuşayım; silahlı bir çatışmanın hiçbir tarafı uluslararası insancıl hukukun üstünde değildir." diyen Guterres, Güvenlik Konseyi oturumunda İsrail'in adını açıkça anmadı.

Gazze'de sağlık sistemi tamamen çöktü (İsrail-Hamas çatışmalarında 18. gün) - 6

Mısır ile Gazze arasındaki sınır kapısına bizzat giderek yardımların geçişine izin verilmesini isteyen Guterres, şu ana kadar üç yardım konvoyunun Refah sınır kapısından geçişini memnuniyetle karşılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ancak bu, ihtiyaç okyanusunda bir damla yardımdır. Ayrıca Gazze'deki BM yakıt stoklarımız da birkaç gün içinde tükenecek. Bu da başka bir felaket olur. Büyük acıları dindirmek, yardımların daha kolay ve güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak ve rehinelerin serbest bırakılmasını kolaylaştırmak için, acil insani ateşkes çağrımı yineliyorum." 

Gutrees ayrıca Gazze'de en az 35 BM çalışanının hayatını kaybettiğini söylereki, Hamas'ın İsrail'deki saldırılarını dehşet verici ifadeleriyle kınadı. 

Gazze'de sağlık sistemi tamamen çöktü (İsrail-Hamas çatışmalarında 18. gün) - 7

"ABD UÇAKLARI YUNANİSTAN'DA KONUŞLANDIRILIYOR" İDDİASI

ABD'ye ait çok sayıda askeri uçağın Yunanistan'daki Suda Üssü'nde konuşlandığı ve Atina yakınlarındaki Elefsina Askeri Havaalanı'na da ABD askeri uçaklarının benzer şekilde konuşlandırılmaya başlandığı ileri sürüldü.

"CNN Greece" haber sitesinde yer alan habere göre, İsrail-Filistin çatışmasının başlamasının ardından, her ihtimale karşı hazır olmayı amaçlayan ABD, askeri uçaklarını "güvenlik mesafesinde" konuşlandırmak için Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin altyapısını kullanmak istedi.

Gazze'de sağlık sistemi tamamen çöktü (İsrail-Hamas çatışmalarında 18. gün) - 8

"ASKERİ UÇAKLAR HAFTA SONU GELMEYE BAŞLADI"

CNN Greece'in Girit'teki Suda Üssü'nden elde ettiği fotoğraflarda, ABD'ye ait 7 hava ikmal aracı, 10 C-130 nakliye uçağı, KC-135 tipi bir havada yakıt ikmal uçağı, Boeing P-8 Poseidon tipi bir anti-denizaltı ve anti-yüzey savaş uçağı görüldü. Haberde, ABD'nin büyük askeri uçaklarının konuşlanması için kullanmayı talep ettiği Elefsina Askeri Havaalanı'na ABD'ye ait uçakların hafta sonu gelmeye başladığı öne sürüldü.

Gazze'de sağlık sistemi tamamen çöktü (İsrail-Hamas çatışmalarında 18. gün) - 9

İSRAİL ORDUSU, "KARA HAREKATI, TAKVİYE ABD KUVVETLERİ GELENE KADAR ERTELENECEK" AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Diğer taraftan, İsrail ordu radyosu tarafından önceki gün yapılan açıklamada, "ABD, İran'ın bölgedeki güçlerine yönelik saldırılarının artması endişesiyle kara harekatına hazırlık olarak Orta Doğu'ya takviye Amerikan kuvvetleri göndermeyi planladığını İsrail'e bildirdi." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, tahminlere göre takviye ABD güçleri gönderilene kadar beklenmesi ve kara harekatının ertelenmesi konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

Gazze'de sağlık sistemi tamamen çöktü (İsrail-Hamas çatışmalarında 18. gün) - 10

İSRAİL CUMHURBAŞKANI: HİZBULLAH ATEŞLE OYNUYOR

Öte yandan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkesini ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Batı Kudüs’teki konutunda görüştü. İsrail Cumhurbaşkanı, buradaki konuşmasında, Hamas’ın 7 Ekim’de düzenlediği saldırılar için, “Ülkemizin kuruluşundan beri görmediğimiz bir acıyla karşılaştık.” ifadesini kullandı.

Gazze'de sağlık sistemi tamamen çöktü (İsrail-Hamas çatışmalarında 18. gün) - 11

Son günlerde karşılıklı çatışmalara sahne olan Lübnan-İsrail sınırındaki gelişmelere de işaret eden Herzog, şunları söyledi:

“Lübnan’daki durumu yakından takip ediyoruz. Hizbullah’ın ateşle oynadığını düşünüyorum. Onlara destek olan, Orta Doğu’yu ve bölgeyi istikrarsızlaştırmak için gece gündüz faaliyet gösteren İran’ın şeytani imparatorluğu ateşle oynuyor. Şunu açıkça söylemek istiyorum: Biz kuzey sınırımızda veya başka yerde bir çatışma istemiyoruz. Biz Hamas’ın altyapısını yok etmeye ve vatandaşlarımızı evlerine geri getirmeye odaklandık. Ama eğer Hizbullah bizi savaşa çekerse, açıkça bilinmesi gerekir ki bedelini ödeyen Lübnan olacaktır.”

Gazze'de sağlık sistemi tamamen çöktü (İsrail-Hamas çatışmalarında 18. gün) - 12

NETANYAHU: HAMAS YOK EDİLECEK, SAVAŞ ZAMAN ALABİLİR

Macron, İsrailli mevkidaşının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Hamas'ı yok edeceğini söyledi ve çatışmalardan sonra kimsenin "Hamas zulmü altında" yaşamayacağını söyledi. Netanyahu savaşın zaman alabileceği uyarısında bulundu. Bununla birilikte Netanyahu, "Eğer, Hi̇zbullah çatışmalara müdahale ederse, tahri̇bat hayal edi̇lemez boyutlara ulaşacak." dedi.

Gazze'de sağlık sistemi tamamen çöktü (İsrail-Hamas çatışmalarında 18. gün) - 13

MACRON: TERÖR İLE MÜCADELE KURALSIZ OLMAMALI

Macron, DAEŞ ile mücadele eden uluslararası koalisyonun, Hamas'la da mücadele edecek şekilde genişletilmesi çağrısında bulundu. Macron, DAEŞ ile mücadale eden ülkelerin "Hamas'a karşı da savaşması gerektiğini" söyledi. Fransız lider, Hamas'ın ölümcül saldırıları ve İsrail'in buna verdiği yanıtın yol açtığı krizin ardından Filistin barış sürecinin "kararlı bir şekilde yeniden başlatılması" gerektiğini vurgulayarak, "Fransa ve İsrail ortak bir acı yaşıyor. Terörle mücadele acımasız olmalı, ama kuralsız olmamalı." dedi. Macron, ayrıca İran, Hizbullah ve Husileri Ortadoğu'daki mevcut çatışmalarda "yeni cepheler açmamaları" konusunda uyardı.

Gazze'de sağlık sistemi tamamen çöktü (İsrail-Hamas çatışmalarında 18. gün) - 14

24 SAATTE 400 NOKTA VURULDU

Diğer taraftan, kara operasyonu gecikirken İsrail hava saldırılarının yoğunluğunu günden güne artırıyor. Önceki gün 320'den fazla nokta vurulmuştu. İsrail ordusu son yaptığı açıklamada 400'den fazla noktanın hedef alındığını duyurdu. 

Sadece dün geceki saldırılarda aralarında yaşlı kadın ve çocukların da bulunduğu 140 sivil öldü. 

Gazze'de sağlık sistemi tamamen çöktü (İsrail-Hamas çatışmalarında 18. gün) - 15

BATI ŞERİA'DA ÇATIŞMA

İsrail ordusu 7 Ekim'den beri Batı Şeria'daki baskınlarını ve saldırılarını da artırmış durumda. 

Son olrak Cenin yakınlarındaki Jaba kasabasına yapılan bir baskında Filistinli direnişçilerle İsrail ordusu arasında çatışma çıktığı öğrenildi. 

İsrail ordusu 7 Ekim'den önce de Jenin'de günler süren operasyonlar düzenlemişti. 

Sadece eylül ayında Cenin'de yedi Filistinli öldürülmüştü. 

Gazze'de sağlık sistemi tamamen çöktü (İsrail-Hamas çatışmalarında 18. gün) - 16

ÖLEN FİLİSTİNLİ GAZETECİ SAYISI 20'YE YÜKSELDİ

WAFA'daki bir başka haberde, Şeyh Rıdvan'daki saldırıda Muhammed Imad Lebid isimli bir gazetecinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Böylelikle 7 Ekim'den bu yana ölen Filistinli gazeteci sayısı 20'ye yükseldi.

Öte yandan, bölgedeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, yakıt tükendiği için Endonezya hastanesinde elektrikler kesildi. Elektrik olmaması nedeniyle hastaların ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada, Gazze'ye yakıt girişi olmazsa büyük bir felaket yaşanacağını söyledi.

Gazze'de sağlık sistemi tamamen çöktü (İsrail-Hamas çatışmalarında 18. gün) - 17

GAZZE'YE 21 EKİM'DEN BU YANA GİRİŞ YAPAN YARDIM TIRI SAYISI 54'E ULAŞTI

Birleşmiş Milletler (BM), 21 Ekim'den bu yana Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yapan insani yardım taşıyan tır sayısının 54'e ulaştığını açıkladı.

Gazze'de sağlık sistemi tamamen çöktü (İsrail-Hamas çatışmalarında 18. gün) - 18

YERİNDEN EDİLEN FİLİSTİNLİ SAYISI 1,4 MİLYONA ULAŞTI

Öte yandan, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 400 bine ulaştığı bildirildi.

OCHA, kayıp kişi sayısının ise bine ulaştığını belirterek söz konusu kişilerin ya öldüğünü ya da enkazda kaldığını düşündüklerini duyurdu.

Gazze'de sağlık sistemi tamamen çöktü (İsrail-Hamas çatışmalarında 18. gün) - 19

KARA HAREKATI NEDEN ERTELENDİ?

İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatının neden geciktiği de ortaya çıktı. 

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'ye yönelik kara harekatının, çeşitli stratejik ve taktiksel nedenlerden dolayı geciktiğini söyledi.

İsrail devlet televizyonuna konuşan sözcü, "Biz tabi ki hazırız ama çeşitli stratejik ve taktiksel nedenler var. Biz Orta Doğu'nun tamamına bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail ordu radyosu dün, Tel Aviv'in bölgeye takviye ABD kuvvetleri gelene kadar Gazze Şeridi'ne yönelik "kara savaşını ertelemeye" karar verdiğini duyurmuştu.

Gazze'de sağlık sistemi tamamen çöktü (İsrail-Hamas çatışmalarında 18. gün) - 20

ABD ÜST DÜZEY ASKERİ YETKİLİLERİNİ İSRAİL'E GÖNDERECEK

Bununla birlikte  Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın operasyonlara danışmanlık yapmaları için birkaç üst düzey askeri yetkiliyi İsrail'e göndereceği iddialarını doğruladı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, basın toplantısında bir gazetecinin "Korgeneral James Glynn ve diğer bazı kişilerin İsraillilere danışmanlık yapmaları için gönderildiğini teyit edebilir misiniz?" sorusunu yanıtladı.

Gazze'de sağlık sistemi tamamen çöktü (İsrail-Hamas çatışmalarında 18. gün) - 21

Kirby, "İsrail'in düzenlediği ve ileride düzenleyebileceği operasyonlara uygun deneyime sahip olduğunu düşündüğümüz askeri yetkililerin, kendi deneyimlerini paylaşmak üzere orada olacağını söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.

ABD'den yayın yapan Axios haber sitesi, Biden'ın, İsrail ordusuna danışmanlık yapması için başka üst düzey yetkililerle birlikte Irak'ta DEAŞ'a karşı yürütülen özel operasyonlarda görev almasıyla bilinen Korgeneral James Glynn'i seçtiğini iddia etmişti.

Gazze'de sağlık sistemi tamamen çöktü (İsrail-Hamas çatışmalarında 18. gün) - 22

İKİ REHİNE DAHA SERBEST BIRAKILDI

Dün akşam saatlerinde ise yeni bir gelişme yaşandı. Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Katar-Mısır arabuluculuğuyla iki rehineyi daha serbest bıraktıklarını duyurdu.

Serbest bırakılan rehinelerin isimleri de açıklandı. Açıklamada, "Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda, daha önce esir alınan Nurit Yitzhak ve Yocheved Lifshitz serbest bırakıldı." denildi.

Söz konusu kişileri daha önce bırakmak istediklerini vurgulayan Kassam Tugayları Sözcüsü, İsrail'i "kendi esirlerine önem vermemekle" suçladı.

Kassam Tugayları, esirlerin serbest bırakılması için İsrail'e koyduğu şartları Tel Aviv'in ihlal etmesine rağmen, "insani ve sağlık gerekçeleriyle iki sivili tek taraflı serbest bıraktıklarını" belirtti.

Gazze'de sağlık sistemi tamamen çöktü (İsrail-Hamas çatışmalarında 18. gün) - 23

İSRAİL'İN SALDIRILARINDA GAZZE'DE 181 BİNDEN FAZLA KONUT ZARAR GÖRDÜ

İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 20 binden fazla konut tamamen yıkıldı veya oturulamaz hale geldi.

Saldırılarda, hasar gören konut sayısı 181 bini aşarken, 72 kamu kurumunun yanı sıra onlarca hizmet tesisi de zarar gördü.

Gazze'de sağlık sistemi tamamen çöktü (İsrail-Hamas çatışmalarında 18. gün) - 24
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