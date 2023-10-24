Gazze'de sağlık sistemi tamamen çöktü (İsrail-Hamas çatışmalarında 18. gün)

Mısır ile Gazze arasındaki sınır kapısına bizzat giderek yardımların geçişine izin verilmesini isteyen Guterres, şu ana kadar üç yardım konvoyunun Refah sınır kapısından geçişini memnuniyetle karşılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ancak bu, ihtiyaç okyanusunda bir damla yardımdır. Ayrıca Gazze'deki BM yakıt stoklarımız da birkaç gün içinde tükenecek. Bu da başka bir felaket olur. Büyük acıları dindirmek, yardımların daha kolay ve güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak ve rehinelerin serbest bırakılmasını kolaylaştırmak için, acil insani ateşkes çağrımı yineliyorum."

Gutrees ayrıca Gazze'de en az 35 BM çalışanının hayatını kaybettiğini söylereki, Hamas'ın İsrail'deki saldırılarını dehşet verici ifadeleriyle kınadı.