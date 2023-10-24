Gazze'de sağlık sistemi tamamen çöktü (İsrail-Hamas çatışmalarında 18. gün)
İsrail-Hamas çatışmasının 18. gününe girildi. Saldırıların başından beri hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 6 bine yaklaştı. Bombardımanın yoğunlaştığı son 24 saatte 700'den fazla Filistinli öldürüldü. İsrail son günlerde hava saldırılarını daha da yoğunlaştırdı. Gazze Sağlık Bakanlığı bölgenin kuzeyindeki hastanelerde sağlık sisteminin tamamen çöktüğünü duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'ye yardım ulaştırılması için saldırılara insani ara verilmesinin değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, Gazze'ye kalıcı yardım mekanizması oluşturulması için Mısır, İsrail ve BM İle çalıştıklarını söyledi. İşte bölgede son 24 saate yaşananlar...
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla İsrail'e yönelik başlattığı operasyonun ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 18. gününde sürüyor.