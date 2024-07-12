Gazze'de savaşın faturası: "Binlerce Filistinli kayıp"

TAHLİYE EMİRLERİ İHBARLARI ARTIRIYOR

Yakın zamanda çatışmalar yaşanırsa veya tahliye emirleri verilirse, yardım hattı operatörleri takip eden saatlerde ve günlerde daha fazla çağrı alıyor.

Davies kayıpların artışıyla ilgili olarak, "Ne yazık ki, böyle kaotik durumlarda insanlar kolayca ayrılabiliyor. İnsanlar panikliyor, bazen karanlık ve görmek zor oluyor, yakınlarda patlamalar varsa insanlar kaçıyor ve birbirlerini kaybediyorlar" ifadelerini kullandı.