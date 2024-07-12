Gazze'de savaşın faturası: "Binlerce Filistinli kayıp"
Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin açıklamasına göre Gazze'de saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden beri 6 bin 400 Filistinli kayıp. Kayıpların çoğunun enkaz altında kaldığı, kimlikleri belirlenmeden gömüldüğü veya İsrail gözaltında tutulduğu düşünülüyor. Dokuz aylık savaşta yaklaşık 2 bin 300 vaka çözüldü, yani aileler yakınlarını hayatta veya ölü olarak buldu. Gazze Sağlık Bakanlığı, gerçek kayıp sayısının çok daha yüksek olduğunu ve en az 10 bin kişinin kayıp olduğunu tahmin ediyor.
6 BİN 400 FİLİSTİNLİ KAYIP
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'de 7 Ekim'de başlayan savaşın ardından kayıp olarak bildirilen yaklaşık 6 bin 400 Filistinlinin henüz bulunamadığını açıkladı.