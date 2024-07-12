Gazze'de savaşın faturası: "Binlerce Filistinli kayıp"

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin açıklamasına göre Gazze'de saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden beri 6 bin 400 Filistinli kayıp. Kayıpların çoğunun enkaz altında kaldığı, kimlikleri belirlenmeden gömüldüğü veya İsrail gözaltında tutulduğu düşünülüyor. Dokuz aylık savaşta yaklaşık 2 bin 300 vaka çözüldü, yani aileler yakınlarını hayatta veya ölü olarak buldu. Gazze Sağlık Bakanlığı, gerçek kayıp sayısının çok daha yüksek olduğunu ve en az 10 bin kişinin kayıp olduğunu tahmin ediyor.

Gazze'de savaşın faturası: "Binlerce Filistinli kayıp" - 1

6 BİN 400 FİLİSTİNLİ KAYIP

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'de 7 Ekim'de başlayan savaşın ardından kayıp olarak bildirilen yaklaşık 6 bin 400 Filistinlinin henüz bulunamadığını açıkladı.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'de savaşın faturası: "Binlerce Filistinli kayıp" - 2

SAYI HER GÜN ARTIYOR

Kayıpların birçoğunun enkaz altında kaldığı, kimlikleri belirlenmeden gömüldüğü veya İsrail gözaltında tutulduğu düşünülüyor.

Diğerleri ise kendileriyle iletişim kuramayan sevdiklerinden ayrılmış durumda.

Kızılhaç, nisan ayından bu yana yaklaşık bin 100 yeni kayıp vakasının kayıtlara geçtiğini ve vakaların henüz çözülemediğini bildirdi.

Gazze'de savaşın faturası: "Binlerce Filistinli kayıp" - 3

HAFTADA 2 BİN 500 KAYIP İHBARI

Kızılhaç sözcüsü Sarah Davies, "Her hafta yardım hatlarımıza 500 ila 2 bin 500 arasında çağrı alabiliyoruz ve bunların çoğu kayıp aile üyeleriyle ilgili talepler" diye konuştu.

Davies'e göre taleplerin seviyesi Gazze'deki bölgelere bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

Gazze'de savaşın faturası: "Binlerce Filistinli kayıp" - 4

TAHLİYE EMİRLERİ İHBARLARI ARTIRIYOR

Yakın zamanda çatışmalar yaşanırsa veya tahliye emirleri verilirse, yardım hattı operatörleri takip eden saatlerde ve günlerde daha fazla çağrı alıyor.

Davies kayıpların artışıyla ilgili olarak, "Ne yazık ki, böyle kaotik durumlarda insanlar kolayca ayrılabiliyor. İnsanlar panikliyor, bazen karanlık ve görmek zor oluyor, yakınlarda patlamalar varsa insanlar kaçıyor ve birbirlerini kaybediyorlar" ifadelerini kullandı.

Gazze'de savaşın faturası: "Binlerce Filistinli kayıp" - 5

ÖLENLER TEŞHİS EDİLEMİYOR

İnsanlar yaralandığında ve ambulansla hastaneye götürüldüğünde, aile üyeleri her zaman nerede olduklarını bilmiyor.

Sürekli devam eden saldırılar, hastanelerin saldırıya uğramasıyla iletişimleri ciddi şekilde aksattı ve tıbbi personelin yaralıları belgeleme ve ölenleri teşhis etme çabalarını zorlaştırdı.

Gazze'de savaşın faturası: "Binlerce Filistinli kayıp" - 6

HAREKET KISITLAMALARININ GETİRDİĞİ ZORLUKLAR

Amansız savaş, hareket kısıtlamaları ve iletişim kesintileriyle birleşince, kayıp kişilerin izlenmesi ve yerinin belirlenmesinde önemli zorluklar yarattı.

Dahası, adli tıp ve insan hakları uzmanlarına erişim kısıtlandı ve bu da kurbanların teşhis edilmesini engelledi.

Gazze'de savaşın faturası: "Binlerce Filistinli kayıp" - 7

"ARAMA YAPMAK ÇOK TEHLİKELİ"

Save the Children yakın tarihli bir raporunda, "Ekipmanları olsa bile, İsrail hava saldırılarının yoğunluğu ile enkazlardaki patlamamış bombalar ve füzeler - ailelerin, ilk müdahale ekiplerinin ve insani yardım çalışanlarının enkazda arama yapmasının çok tehlikeli olduğu anlamına geliyor" ifadelerine yer verdi.

Gazze'de savaşın faturası: "Binlerce Filistinli kayıp" - 8

2 BİN 300 VAKA ÇÖZÜME KAVUŞTU

Kızılhaç, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 8 bin 700'den fazla kayıp Filistinli bildirdi ve bilgi toplamak için 7 bin 429 Filistinli aileyle iletişime geçti.

Yaklaşık 2 bin 300 vaka çözüldü, yani aileler yakınlarını hayatta veya ölü olarak buldu.

Gazze'de savaşın faturası: "Binlerce Filistinli kayıp" - 9

GERÇEK SAYI ÇOK DAHA YÜKSEK

Kayıp Filistinlilerin gerçek sayısının çok daha yüksek olduğuna inanılıyor.

Bunun bir nedeni, tüm ailelerin Kızılhaç'a ulaşabileceklerini bilmemeleri, diğer nedeni ise bazı durumlarda tüm ailelerin öldürülmüş olması ve bu nedenle kayıp bildiriminde bulunabilecek kimsenin olmaması.

Gazze'de savaşın faturası: "Binlerce Filistinli kayıp" - 10

EN AZ 10 BİN KİŞİ KAYIP

Gazze Sağlık Bakanlığı, savaştan kaynaklanan ölü sayısının 38 binden fazla olduğunu ve bu rakamın enkaz altında kalan, gözaltına alınan veya toplu mezarlara gömülen kayıp kişileri kapsamadığını söylüyor.

Bakanlık, 6 Temmuz itibarıyla yaklaşık 10 bin kişinin kayıp olduğunu tahmin ediyor

Gazze'de savaşın faturası: "Binlerce Filistinli kayıp" - 11
DAHA FAZLA GÖSTER