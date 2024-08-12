Gazze'de sayılar konuşuyor: "Nüfusun yüzde 1,8'i öldürüldü"

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar 311'inci gününde devam ediyor. Filistin Merkez İstatistik Bürosu, şimdiye kadar Gazze nüfusunun yüzde 1,8'inin hayatını kaybettiğini bildirdi. İsrail saldırılarında 95 binden fazla kişi yaralandı. 10 bin kişi ise hala kayıp veya enkaz altında.

Gazze'de sayılar konuşuyor: "Nüfusun yüzde 1,8'i öldürüldü" - 1

ÖLÜ SAYISI 40 BİNE DAYANDI

Filistin Merkez İstatistik Bürosu, Gazze'deki ölümler ve Filistin topraklarında yaşanan demografik değişikliklerle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısı 40 bine yaklaştı.

Bu rakam Gazze nüfusunun yüzde 1,8'ine tekabül ediyor.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'de sayılar konuşuyor: "Nüfusun yüzde 1,8'i öldürüldü" - 2

GAZZE ŞERİDİ'NDE KITLIK KAPIDA

İsrail saldırılarında öldürülenlerin yüzde 24'ü  gençlerden oluşuyor.

Bu sürede Gazze'de 34 kişi açlıktan öldü, yaklaşık 3 bin 500 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Gazze'de sayılar konuşuyor: "Nüfusun yüzde 1,8'i öldürüldü" - 3

10 BİN KİŞİ KAYIP

İsrail saldırılarında 95 binden fazla kişi yaralandı, yaralıların yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Gazze Şeridi'nde 10 bin kişi ise hala kayıp veya enkaz altında.

Gazze'de sayılar konuşuyor: "Nüfusun yüzde 1,8'i öldürüldü" - 4

ZORUNLU GÖÇ

Saldırılardan önce nüfusu 2 milyon 200 bin olan Gazze Şeridi'nde 2 milyon kişi İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edildi.

Gazze'de sayılar konuşuyor: "Nüfusun yüzde 1,8'i öldürüldü" - 5

İŞGAL ALTINDAKİ BATI ŞERİA

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 öncesinde, Filistin topraklarında yaşayan yaklaşık 5,6 milyon Filistinlinin 1,2 milyonu gençlerden oluşuyor.

Gazze'de sayılar konuşuyor: "Nüfusun yüzde 1,8'i öldürüldü" - 6

ÇOCUKLAR ÖLDÜRÜLÜYOR

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana çoğu genç ve çocuk 620 kişi İsrail saldırılarında öldürüldü. Ölenlerin yüzde 75'i ise 30 yaş altı.

Gazze'de sayılar konuşuyor: "Nüfusun yüzde 1,8'i öldürüldü" - 7

GAZZE'DE KİMSE MEZUN OLAMADI

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 619, Batı Şeria'da 34 olmak üzere 653 yükseköğrenim öğrencisi ile 105 yükseköğrenim kurumu çalışanı İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. 

Gazze'de 88 bin öğrenci de yükseköğrenim hakkından mahrum bırakıldı.

Gazze'de sayılar konuşuyor: "Nüfusun yüzde 1,8'i öldürüldü" - 8

İŞSİZLİK YÜZDE 75'E ULAŞTI

İşgal altındaki Batı Şeria'da 2023'te yüzde 56'ya ulaşan işsizlik oranı, Gazze'de aynı yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 75'e ulaştı.

Gazze'de sayılar konuşuyor: "Nüfusun yüzde 1,8'i öldürüldü" - 9

İşsizlik oranı Gazze Şeridi'ndeki diplomalı gençler arasında ise yüzde 91'e yükseldi.

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