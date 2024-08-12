Gazze'de sayılar konuşuyor: "Nüfusun yüzde 1,8'i öldürüldü"
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar 311'inci gününde devam ediyor. Filistin Merkez İstatistik Bürosu, şimdiye kadar Gazze nüfusunun yüzde 1,8'inin hayatını kaybettiğini bildirdi. İsrail saldırılarında 95 binden fazla kişi yaralandı. 10 bin kişi ise hala kayıp veya enkaz altında.
ÖLÜ SAYISI 40 BİNE DAYANDI
Filistin Merkez İstatistik Bürosu, Gazze'deki ölümler ve Filistin topraklarında yaşanan demografik değişikliklerle ilgili açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısı 40 bine yaklaştı.
Bu rakam Gazze nüfusunun yüzde 1,8'ine tekabül ediyor.