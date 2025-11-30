Gazze'de sembolik Galatasaray-Fenerbahçe derbisi
30.11.2025 02:00
Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda, İsrail'in katliamları sonrası spor ruhunu yeniden canlandırmak amacıyla sembolik "Galatasaray-Fenerbahçe" maçı düzenlendi.
Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının aralıklarla sürdüğü ve enkazların gölgesinde hayata dönmeye çalışan Gazze'de bir yandan da normalleşme çabası sürüyor.
Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda, İsrail'in katliamları sonrası spor ruhunu yeniden canlandırmak amacıyla sembolik "Galatasaray-Fenerbahçe" derbisi oynandı.
Nusayrat'taki bir futbol sahasında düzenlenen ve Filistinli oyuncuların oynadığı maçın galibi Galatasaray oldu.
Karşılaşma sonrasında her iki takımın oyuncularına madalya takıldı ve Galatasaray'ı temsil eden oyunculara kupa takdim edildi.
Etkinliği düzenleyen Deniz Feneri Derneği'nin Gazze'deki koordinatörü Heysem Ebu Semra, "Gazze'ye tüm yönleriyle hayatın geri döneceği mesajı vermek istediklerini" söyledi.