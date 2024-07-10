Gazze’de son 4 günde 4 okul vuruldu

İsrail, dün Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde sivillerin sığındığı bir okula saldırı düzenledi. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, saldırıda en az 29 kişi hayatını kaybetti. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini saldırıyla ilgili, “Son 4 günde 4 okul vuruldu. Savaş başladığından bu yana Gazze'deki UNRWA okullarının üçte ikisi vuruldu, bazıları bombalandı, birçoğu ağır hasar gördü” dedi.

Gazze’de son 4 günde 4 okul vuruldu - 1

Han Yunus kentinde yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulun girişine düzenlenen saldırıda en az 29 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze’de son 4 günde 4 okul vuruldu - 2

OKULLARIN ÜÇTE İKİSİ VURULDU

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini saldırının son 4 günde 4’üncü okul saldırısı olduğuna dikkat çekti.

Savaş başladığından bu yana Gazze'deki UNRWA okullarının üçte ikisi vuruldu, bazıları bombalandı, birçoğu ağır hasar gördü.

Okullar çocuklar için güvenli eğitim ve umut mekânları olmaktan çıkıp aşırı kalabalık sığınaklara dönüştü ve çoğu zaman ölüm ve sefalet mekânları haline geldi.

Gazze’de son 4 günde 4 okul vuruldu - 3

"GAZZE ÇOCUKLARA UYGUN BİR YER DEĞİL"

Lazzarini açıklamasında, "Dokuz aydır, bizim gözetimimiz altında, acımasız, bitmek bilmeyen ölümler, yıkım ve umutsuzluk devam ediyor. Gazze çocuklar için bir yer değildir” ifadelerini kullandı.

Gazze’de son 4 günde 4 okul vuruldu - 4

"SORUMLULAR HESAP VERMELİ"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell açıklamasında, “Han Yunus'ta ailelerin barındığı bir okul IDF tarafından bombalandı ve onlarca kişinin öldüğü bildirildi. Masum siviller daha ne kadar bu çatışmanın yükünü çekecek? Uluslararası hukukun her türlü ihlalini kınıyoruz: sorumlular hesap vermelidir. Mahsur kalan yüzlerce sivile nefes aldırmak, tüm rehineleri serbest bırakmak ve ihtiyaç duyulan insani yardımı ulaştırmak için derhal ateşkes sağlanması zorunludur” dedi.

Gazze’de son 4 günde 4 okul vuruldu - 5

YERİNDEN EDİLEN FİLİSTİNLİLER HAN YUNUS’A SIĞINMIŞTI

İsrail-Hamas savaşının başladığı 7 Ekim’de, İsrail ordusu Gazze Şeridi’nin kuzeyine çok sayıda hava saldırısı düzenlemiş, binlerce sivilin ölümüne sebep olmuştu.

Hava saldırılarından kaçan siviller, Refah bölgesine gitmiş ve insani yardım örgütleri burada yapılanmaya ve sivillere destek olmaya başlamıştı.

Savaş, şeridin kuzeyinden güneye doğru inmeye başlamış ve Han Yunus’a kadar ulaşmıştı.

Hava saldırıları sonucu Han Yunus kentinin büyük çoğunluğu harabeye döndü. 

Gazze’de son 4 günde 4 okul vuruldu - 6

"HAMAS YOK EDİLECEK"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın Refah’taki taburlarını "yok etmeden" savaşın sona ermeyeceğini sık sık dile getirmiş, İsrail ordusu da Refah’ta operasyonlara başladı.

Gazze’de son 4 günde 4 okul vuruldu - 7

ART ARDA TAHLİYE EMİRLERİ

Bu kapsamda da Refah’taki sivillere, insani yardım örgütleri ve uluslararası kuruluşların tüm uyarılarına rağmen tahliye emri verildi.

Gazze’de son 4 günde 4 okul vuruldu - 8

Refah’a sığınan Gazze halkı, halihazırda saldırılardan büyük yıkıma uğrayan Han Yunus’a geri dönmek zorunda kalmış ve buradaki hasarlı Birleşmiş Milletler tesislerine sığınmıştı.

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