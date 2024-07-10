Gazze’de son 4 günde 4 okul vuruldu
İsrail, dün Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde sivillerin sığındığı bir okula saldırı düzenledi. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, saldırıda en az 29 kişi hayatını kaybetti. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini saldırıyla ilgili, “Son 4 günde 4 okul vuruldu. Savaş başladığından bu yana Gazze'deki UNRWA okullarının üçte ikisi vuruldu, bazıları bombalandı, birçoğu ağır hasar gördü” dedi.
Han Yunus kentinde yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulun girişine düzenlenen saldırıda en az 29 kişi hayatını kaybetti.