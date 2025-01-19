Gazze’de son durum: Ateşkes başladı! Peki şimdi ne olacak?

ATEŞKESTEN ÖNCE SALDIRI GELDİ

Öte yandan İki Mısırlı güvenlik kaynağının Reuters'a verdiği bilgiye göre 20'si yakıt taşıyan 200 yardım kamyonu, Gazze'ye giriş öncesi Kerem Şalom sınır kapısına ulaştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından yaptığı açıklamada, "İsrail hükümeti, rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas'ın hükümet ve askeri imkanlarının ortadan kaldırılması da dahil olmak üzere hedeflerine ulaşmaya kararlı" dedi.

Saar, "Hamas iktidarda kalırsa iki taraf için de barış, istikrar ve güvenlik gelmez" iddasında bulundu.

Reuters haber ajansı, ateşkes ilanından önce sınır bölgesinde İsrail ordusunun hareketliliği olduğunu aktardı. Gazze'de patlama yaşandığı, sınırdan dumanlar yükseldiği bildirildi.

İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari, Hamas yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece ateşkesin yürürlüğe girmeyeceğini İsrail'in saldırılarına devam edeceğini söyledi.

Filistin halkı, İsrail'in kuzey ve güney bölgelerine saldırılar düzenlediğini bildirdi. Filistinli sağlık yetkilileri, saldırılarda en az 14 Filistinlinin öldüğünü açıkladı.