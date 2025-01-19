Gazze’de son durum: Ateşkes başladı! Peki şimdi ne olacak?
İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması saat 12.15'te yürürlüğe girdi. Hamas, serbest bırakılacak 3 kadın rehinenin ismini açıklarken Hamas, İsrailli esirlere karşılık serbest bırakılacak 90 Filistinli mahkûmun isimlerinin yer aldığı bir liste vereceğini bildirdi. Yerinden edilmiş binlerce Filistinli evlerine dönerken, yardım kamyonları Gazze'ye girmeye başladı. Ateşkes ilanından önce Gazze'ye saldırı düzenleyen İsrail güçleri 14 Filistinli'yi öldürdü. Öte yandan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, ateşkes anlaşması nedeniyle istifa etti. Peki Gazze'de şimdi ne olacak? (Haber: Derya Doğan)
Gazze'de İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi. Yerinden edilmiş binlerce Filistinli evine dönüyor.
İsrail Kanal 12 televizyonu, Hamas'ın rehine listesini verdiğini açıkladı. Hamas, serbest bırakılacak üç kadın rehinenin ismini açıkladı.
Bu isimler: Romi Gonen, Doron Steinbrecher ve Emily Damari olarak belirtildi.
İsrail başbakanlık ofisi, serbest bırakılacak rehinelerin ailelerini bilgilendirmeye başladı.
Rehinelerin serbest bırakılmasının, bugün 17.00'den sonra gerçekleşeceği duyuruldu.
İsrail Başbakanlığı, yaşayan diğer 4 rehinenin 7 gün içinde serbest bırakılacağını açıkladı.
Hamas, İsrail'in üç kadın rehineye karşılık serbest bırakılacak 90 Filistinli mahkûmun isimlerinin yer aldığı bir liste vereceğini açıkladı.
Hamas'tan yapılan açıklamada, Gazze'de 15 aydır devam eden savaşta ateşkesin ilk gününde serbest bırakılacak mahkûmlar arasında kadın ve çocukların da bulunduğu belirtildi.