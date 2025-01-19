Gazze’de son durum | Ateşkes beklenirken İsrail'den bombardıman: "Hamas listeyi vermezse saldırılara devam edeceğiz"

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının bugün uygulamaya geçmesi bekleniyor. Filistin haber ajansları, İsrail güçlerinin Refah'tan Philadelphi Koridoru'na doğru çekilmeye başladığını duyurdu. Netanyahu bir kez daha, Hamas serbest bırakılacak rehinelerin listesini verene kadar ateşkesin başlamayacağını söyledi. Hamas ise isimlerin açıklanmasındaki gecikmenin "teknik saha sebeplerinden" kaynaklandığını açıkladı. Ateşkes ilanı beklenirken İsrail Gazze'ye saldırı düzenledi, 3 Filistinli öldü. Ordu sözcüsü "Hamas listeyi vermezse saldırılara devam edeceğiz" dedi. Gazze'ye ilişkin son durum... (Haber: Derya Doğan)

Gazze’de son durum | Ateşkes beklenirken İsrail'den bombardıman: "Hamas listeyi vermezse saldırılara devam edeceğiz" - 1

Gazze'de İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının uygulamaya geçmesi için artık dakikalar saylıyor.

Arabulucuların hafta içi ateşkes taslağında anlaşıldığının duyurmasına rağmen İsrail Gazze'de saldırılarına devam etti ve 80'den fazla Filistinli'yi öldürdü. 

Reuters haber ajansı sınır bölgesinde İsrail ordusunun hareketliliği olduğunu aktardı. Gazze'de patlama yaşandığı, sınırdan dumanlar yükseldiği bildirildi.

İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari, Hamas yükümlülüklerini yerine getı̇rmediği sürece ateşkesin yürürlüğe girmeyeceğini İsrail'in saldırılarına devam edeceğini söyledi.

Filistin halkı, İsrail'in kuzey ve güney bölgelerine saldırılar düzenlediğini bildirdi. Filistinli sağlık yetkilileri, saldırılarda en az 3 Filistinlinin öldüğünü açıkladı.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze’de son durum | Ateşkes beklenirken İsrail'den bombardıman: "Hamas listeyi vermezse saldırılara devam edeceğiz" - 2

NETANYAHU LİSTEYİ İSTEDİ, HAMAS "TEKNİK SEBEPLER" DEDİ

Gazze halkı ateşkesi tedirginlikle beklerken Filistin basını, İsrail güçlerinin Refah bölgesinden Mısır ile Gazze arasındaki sınır boyunca uzanan Philadelphi koridoruna doğru çekilmeye başladığını bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir kez daha, Hamas serbest bırakılacak rehinelerin listesini verene kadar ateşkesin başlamayacağını söyledi.

Hamas ise ateşkese bir kez daha bağlığını bildirdi. Filistinli grup, ilk aşamada serbest bırakılacak rehinelerin isimlerinin açıklanmasındaki gecikmenin "teknik saha sebeplerinden" kaynaklandığını açıkladı. 

Gazze’de son durum | Ateşkes beklenirken İsrail'den bombardıman: "Hamas listeyi vermezse saldırılara devam edeceğiz" - 3

ATEŞKESİN BİRİNCİ AŞAMASI

Altı hafta sürecek birinci aşamada Hamas, aralarında çocuklar, kadın askerler, siviller ve 50 yaş üstü erkeklerin de bulunduğu 33 İsrailli esiri serbest bırakacak.

Buna karşılık İsrail de her kadın asker için 50, her sivil esir için de 30 Filistinli mahkûmu serbest bırakacak.

Ardından İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 19 yaşın altındaki tüm kadın ve çocukları salıverecek.

İsrail ayrıca kademeli olarak silahsız Filistinlilerin Gazze Şeridi’nin kuzeyine dönmesine ve günde 600 kamyona kadar yardımın bölgeye girmesine izin verecek.

Gazze’de son durum | Ateşkes beklenirken İsrail'den bombardıman: "Hamas listeyi vermezse saldırılara devam edeceğiz" - 4

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ AŞAMALAR

Hamas, İsrail hapishanelerinde tutulan daha fazla Filistinlinin serbest bırakılması karşılığında, çoğu erkek asker olmak üzere hayatta kalan tüm esirleri serbest bırakacak.

İsrail, Mısır ile Filistin bölgesi arasındaki sınır bölgesi olan Philadelphi Koridoru da dahil olmak üzere Gazze'den “tamamen çekilmeye” başlayacak.

İkinci aşamanın koşullarının yerine getirilmesi halinde, kalan esirlerin cesetleri, uluslararası gözetim altında yürütülecek üç ile beş yıllık bir yeniden inşa planı karşılığında teslim edilecek.

İsrail ordusu bugün yaptığı açıklamada, 2014'ten beri Gazze'de tutulan bir rehinenin cesedine ulaşıldığını belirtti.

Gazze’de son durum | Ateşkes beklenirken İsrail'den bombardıman: "Hamas listeyi vermezse saldırılara devam edeceğiz" - 5

ANLAŞMA, TRUMP'IN YEMİN TÖRENİ ARİFESİNDE GELDİ

Aylar süren sonuçsuz müzakerelerin ardından arabulucular Katar, ABD ve Mısır tarafından varılan anlaşma, Donald Trump'ın ABD Başkanı olarak göreve başlamasının arifesinde yürürlüğe giriyor.

İsrail Güvenlik Kabinesinde dün gergin başlayan ve 6 saatten uzun süren toplantısının ardından, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, oy çokluğu ile kabul edildi.

İsrail basınına yansıyan haberlere göre kabinedeki 24 bakan anlaşma için evet oyu kullandı. 8 bakan ise anlaşmaya karşı çıktı. 

Gazze’de son durum | Ateşkes beklenirken İsrail'den bombardıman: "Hamas listeyi vermezse saldırılara devam edeceğiz" - 6

NETANYAHU YİNE TEHDİT ETTİ

Netanyahu, kabine sonrası yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ve yeni başkan Trump'tan savaşı yeniden başlatma konusunda garantiler aldığını iddia etti.

"Eğer savaşa dönmek zorunda kalırsak, bunu yeni yollarla ve büyük bir güçle yapacağız" diyen Netanyahu, "Başkan Trump'ın İsrail devletine silah tedariki üzerindeki tüm kısıtlamaları kaldırma kararını takdir ediyorum" dedi.

İsrail'in Lübnan, Suriye, Irak, Yemen ve İran'a yönelik saldırılarına atıf yapan Netanyahu, Orta Doğu'daki güç dengelerini değiştirdiklerini ileri sürdü.

Netanyahu, bütün İsraillilerin savaşa destek verdiğini iddia ederek, "Savaşın henüz bitmediğini söylemek isterim" diye ekledi.

Gazze’de son durum | Ateşkes beklenirken İsrail'den bombardıman: "Hamas listeyi vermezse saldırılara devam edeceğiz" - 7
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