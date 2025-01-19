Gazze’de son durum | Ateşkes beklenirken İsrail'den bombardıman: "Hamas listeyi vermezse saldırılara devam edeceğiz"
İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının bugün uygulamaya geçmesi bekleniyor. Filistin haber ajansları, İsrail güçlerinin Refah'tan Philadelphi Koridoru'na doğru çekilmeye başladığını duyurdu. Netanyahu bir kez daha, Hamas serbest bırakılacak rehinelerin listesini verene kadar ateşkesin başlamayacağını söyledi. Hamas ise isimlerin açıklanmasındaki gecikmenin "teknik saha sebeplerinden" kaynaklandığını açıkladı. Ateşkes ilanı beklenirken İsrail Gazze'ye saldırı düzenledi, 3 Filistinli öldü. Ordu sözcüsü "Hamas listeyi vermezse saldırılara devam edeceğiz" dedi. Gazze'ye ilişkin son durum... (Haber: Derya Doğan)
Gazze'de İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının uygulamaya geçmesi için artık dakikalar saylıyor.
Arabulucuların hafta içi ateşkes taslağında anlaşıldığının duyurmasına rağmen İsrail Gazze'de saldırılarına devam etti ve 80'den fazla Filistinli'yi öldürdü.
Reuters haber ajansı sınır bölgesinde İsrail ordusunun hareketliliği olduğunu aktardı. Gazze'de patlama yaşandığı, sınırdan dumanlar yükseldiği bildirildi.
İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari, Hamas yükümlülüklerini yerine getı̇rmediği sürece ateşkesin yürürlüğe girmeyeceğini İsrail'in saldırılarına devam edeceğini söyledi.
Filistin halkı, İsrail'in kuzey ve güney bölgelerine saldırılar düzenlediğini bildirdi. Filistinli sağlık yetkilileri, saldırılarda en az 3 Filistinlinin öldüğünü açıkladı.