Gazze’de son durum | Ateşkes beklenirken İsrail'den bombardıman: "Hamas listeyi vermezse saldırılara devam edeceğiz"

ATEŞKESİN BİRİNCİ AŞAMASI

Altı hafta sürecek birinci aşamada Hamas, aralarında çocuklar, kadın askerler, siviller ve 50 yaş üstü erkeklerin de bulunduğu 33 İsrailli esiri serbest bırakacak.

Buna karşılık İsrail de her kadın asker için 50, her sivil esir için de 30 Filistinli mahkûmu serbest bırakacak.

Ardından İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 19 yaşın altındaki tüm kadın ve çocukları salıverecek.

İsrail ayrıca kademeli olarak silahsız Filistinlilerin Gazze Şeridi’nin kuzeyine dönmesine ve günde 600 kamyona kadar yardımın bölgeye girmesine izin verecek.