Gazze'de son durum: Hamas'tan kritik ateşkes açıklaması

Hamas, Doha'daki ateşkes görüşmelerinin Katar ve Mısır arabuluculuğunda iyi gittiğini açıkladı. Ancak Filistinli örgüt, İsrail'in yeni koşullarının anlaşmaya varılmasını geciktirdiğini belirtti.

Gazze'de son durum: Hamas'tan kritik ateşkes açıklaması - 1

Hamas, Doha'daki ateşkes görüşmelerinin Katar ve Mısır arabuluculuğunda iyi gittiğini açıkladı. 

Filistinli örgüt, İsrail'in geri çekilme, ateşkes ve tutuklu takası ile ilgili yeni şartlar öne sürmesine karşı esneklik gösterdiğini bildirdi.

Hamas, İsrail'in yeni koşullarının anlaşmaya varılmasını geciktirdiğini ifade etti.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'de son durum: Hamas'tan kritik ateşkes açıklaması - 2

Hamas, “İşgal, çekilme, ateşkes, mahkumlar ve yerinden edilenlerin geri dönüşü ile ilgili yeni koşullar belirledi ve bu da mevcut anlaşmaya varılmasını geciktirdi” dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden dün yapılan açıklamaya göre, İsrailli bir müzakere ekibi Gazze'yle ilgili bir hafta süren görüşmelerin ardından rehine anlaşmasıyla ilgili “iç istişareler” için Katar'dan İsrail'e döndü.

Gazze'de son durum: Hamas'tan kritik ateşkes açıklaması - 3

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre en az 8 kişinin öldürülmesinin ardından İsrail ordusu bugün Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkarem kenti çevresinde operasyonlarına devam etti.

Bakanlık, ölenlerden üçünün dün düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybettiğini bildirdi.

Gazze'de son durum: Hamas'tan kritik ateşkes açıklaması - 4

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da çok sayıda büyük çaplı saldırı düzenledi.

Bir zamanlar Batı Şeria'da nadiren görülen hava saldırıları, savaşın patlak vermesinden bu yana daha sık görülmeye başladı.

DAHA FAZLA GÖSTER