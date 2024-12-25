Gazze'de son durum: Hamas'tan kritik ateşkes açıklaması
Hamas, Doha'daki ateşkes görüşmelerinin Katar ve Mısır arabuluculuğunda iyi gittiğini açıkladı. Ancak Filistinli örgüt, İsrail'in yeni koşullarının anlaşmaya varılmasını geciktirdiğini belirtti.
Hamas, Doha'daki ateşkes görüşmelerinin Katar ve Mısır arabuluculuğunda iyi gittiğini açıkladı.
Filistinli örgüt, İsrail'in geri çekilme, ateşkes ve tutuklu takası ile ilgili yeni şartlar öne sürmesine karşı esneklik gösterdiğini bildirdi.
Hamas, İsrail'in yeni koşullarının anlaşmaya varılmasını geciktirdiğini ifade etti.