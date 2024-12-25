Gazze'de son durum: Hamas'tan kritik ateşkes açıklaması

Hamas, “İşgal, çekilme, ateşkes, mahkumlar ve yerinden edilenlerin geri dönüşü ile ilgili yeni koşullar belirledi ve bu da mevcut anlaşmaya varılmasını geciktirdi” dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden dün yapılan açıklamaya göre, İsrailli bir müzakere ekibi Gazze'yle ilgili bir hafta süren görüşmelerin ardından rehine anlaşmasıyla ilgili “iç istişareler” için Katar'dan İsrail'e döndü.