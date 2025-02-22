Gazze'de son takas: Hamas, altı esiri serbest bırakıyor

İsrail ile Hamas arasındaki esir takasının sonuncusu bugün gerçekleştiriliyor.

Hamas yedinci esir takasında 3 yerine 6 İsrailli esiri serbest bırakacak.

Kızılhaç'a teslim edilecek rehinelerin isimleri şöyle: Eliya Cohen, Omer Shem Tov, Tal Shoham, Omer Wenkert, Hisham al-Sayed ve Avera Mengisto.

İlk olarak Shoham ve Mengisto, Refah'ta Kızılhaç'a teslim edildi. İsrail basını, Sayed ve Mengistu'nun 10 yıldan uzun bir süredir Gazze'de rehin tutulduğunu iddia etti.

Hamas ikinci aşamaya geçmeye, kapsamlı bir takas anlaşması yapmaya, kalıcı ateşkese ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesine hazır olduğunu bildirdi.