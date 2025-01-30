Gazze'de tarihi anlar: Hamas lideri Sinvar'ın evinin önünde esir takası
İsrail ile Hamas arasında esir takasının üçüncü turu bugün gerçekleşiyor. Takas kapsamında biri asker 3 İsrailli rehineye karşılık, İsrail hapishanelerinden 110 Filistinli salıverilecek. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, esir takası kapsamında İsrailli siviller Arbel Yehoud ve Gadi Mozes ile 5 Taylandlı esiri, Han Yunus'ta Hamas'ın öldürülen eski lideri Yahya Sinvar'ın evinin önünde Kızılhaç'a teslim ederek serbest bıraktı. Hamas, saatler önce İsrailli asker Agam Berger'i serbest bırakmıştı. İsrail tarafı ise Han Yunus'taki esir takası sırasında oluşan görüntülere tepki olarak Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını erteledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun önümüzdeki günlerde teslim edilecek rehinelerin güvenliği garanti edilene kadar mahkumların serbest bırakılmasını ertelediği açıklandı.
SİNVAR'IN EVİNİN ÖNÜNDE TAKAS
Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta başlayan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında üçüncü takas süreci gerçekleştiriliyor.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrailli iki sivil 29 yaşındaki Arbel Yehoud ve 80 yaşındaki Gadi Mozes ile 5 Taylandlı esiri, Hamas'ın öldürülen eski lideri Yahya Sinvar'ın Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrindeki evinin önünde Kızılhaç'a teslim etti.