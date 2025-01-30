Gazze'de tarihi anlar: Hamas lideri Sinvar'ın evinin önünde esir takası

İSRAİL ORDUSUNDAN ATEŞKES İHLALİ İTİRAFI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinde Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini kabul etti.

Ordunun X platformundan yaptığı açıklamada ordu güçlerinin son saatlerde Gazze'nin bazı bölgelerinde "ordu güçlerinin üzerlerine doğru ilerleyen ve kendilerine tehdit oluşturan şüphelileri uzaklaştırmak" iddiasıyla aralıklı olarak ateş açtığı ifade edildi.