Gazze'de tarihi anlar: Hamas lideri Sinvar'ın evinin önünde esir takası

İsrail ile Hamas arasında esir takasının üçüncü turu bugün gerçekleşiyor. Takas kapsamında biri asker 3 İsrailli rehineye karşılık, İsrail hapishanelerinden 110 Filistinli salıverilecek. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, esir takası kapsamında İsrailli siviller Arbel Yehoud ve Gadi Mozes ile 5 Taylandlı esiri, Han Yunus'ta Hamas'ın öldürülen eski lideri Yahya Sinvar'ın evinin önünde Kızılhaç'a teslim ederek serbest bıraktı. Hamas, saatler önce İsrailli asker Agam Berger'i serbest bırakmıştı. İsrail tarafı ise Han Yunus'taki esir takası sırasında oluşan görüntülere tepki olarak Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını erteledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun önümüzdeki günlerde teslim edilecek rehinelerin güvenliği garanti edilene kadar mahkumların serbest bırakılmasını ertelediği açıklandı.

Gazze'de tarihi anlar: Hamas lideri Sinvar'ın evinin önünde esir takası - 1

SİNVAR'IN EVİNİN ÖNÜNDE TAKAS

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta başlayan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında üçüncü takas süreci gerçekleştiriliyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrailli iki sivil 29 yaşındaki Arbel Yehoud ve 80 yaşındaki Gadi Mozes ile 5 Taylandlı esiri, Hamas'ın öldürülen eski lideri Yahya Sinvar'ın Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrindeki evinin önünde Kızılhaç'a teslim etti.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'de tarihi anlar: Hamas lideri Sinvar'ın evinin önünde esir takası - 2

YEDİ ESİR TESLİM ALINDI

Han Yunus'taki Uluslararası Kızılhaç Komitesi, 2 İsrailli ve 5 Taylandlı olmak üzere 7 esirin teslim alındığını açıkladı. 

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) de 7 esirin Gazze'deki İsrail güçlerine teslim edilmek üzere yola çıktığını duyurdu.

Gazze'de tarihi anlar: Hamas lideri Sinvar'ın evinin önünde esir takası - 3

ÖNCE İSRAİLLİ ASKER BIRAKILDI

Kassam Tugayları, İsrailli asker Agam Berger'i Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'de Berger'i Kızılhaç yetkililerine teslim etti.

Serbest kalan ve Kızılhaç aracına bindirilen Agam Berger, İsrail'e döndü.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Berger'in İsrail'de anne ve babasıyla bir araya geldiği anların görüntüsünü paylaştı.

Gazze'de tarihi anlar: Hamas lideri Sinvar'ın evinin önünde esir takası - 4

İSRAİL SÖZÜNDE DURMADI

İsrail tarafı ise Han Yunus'taki esir takası sırasında oluşan görüntülere tepki olarak Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını erteledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "önümüzdeki günlerde teslim edilecek rehinelerin güvenliği garanti edilene kadar mahkumların serbest bırakılmasını ertelediği" açıklandı.

Gazze'de tarihi anlar: Hamas lideri Sinvar'ın evinin önünde esir takası - 5

İSRAİL ORDUSUNDAN ATEŞKES İHLALİ İTİRAFI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinde Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini kabul etti.

Ordunun X platformundan yaptığı açıklamada ordu güçlerinin son saatlerde Gazze'nin bazı bölgelerinde "ordu güçlerinin üzerlerine doğru ilerleyen ve kendilerine tehdit oluşturan şüphelileri uzaklaştırmak" iddiasıyla aralıklı olarak ateş açtığı ifade edildi.

Gazze'de tarihi anlar: Hamas lideri Sinvar'ın evinin önünde esir takası - 6

Açıklamada, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) da Gazze'nin orta kesiminden kuzeye doğru giden bir araca, "ateşkes anlaşmasına göre geçişe izin verilmeyen bir bölgeden denetimsiz geçtiği iddiasıyla" ateş açtığı belirtildi.

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına tam olarak uyduğunu iddia ediyor.

Gazze'de tarihi anlar: Hamas lideri Sinvar'ın evinin önünde esir takası - 7

500 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ GERİ DÖNDÜ

Gazze'de son 72 saat içinde evlerine dönen Filistinlilerin sayısı 500 bini geçti.

Gazze Şeridi'nde evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinliler, ateşkes anlaşmasıyla birlikte 15 ayın ardından geri dönüyor.

Gazze'de tarihi anlar: Hamas lideri Sinvar'ın evinin önünde esir takası - 8

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, son 72 saat içinde Gazze'nin kuzeyindeki evlerine dönen Filistinlilerin sayısının 500 bini aştığı ifade edildi.

Gazze'de tarihi anlar: Hamas lideri Sinvar'ın evinin önünde esir takası - 9
DAHA FAZLA GÖSTER